Apa itu latensi?

Bandwidth adalah ukuran volume data yang dapat melewati jaringan pada waktu tertentu. Bandwidth diukur dalam unit data per detik, seperti megabit per detik (mbps) atau gigabit per detik (gbps). Ukuran ini adalah apa yang biasa Anda dengar dari penyedia layanan Anda ketika memilih opsi koneksi untuk rumah Anda. Hal ini menjadi sumber kebingungan besar, karena bandwidth bukanlah ukuran kecepatan tetapi kapasitas. Meskipun bandwidth yang tinggi dapat memfasilitasi kecepatan internet yang tinggi, kemampuan itu bergantung pada faktor-faktor seperti latensi dan throughput.