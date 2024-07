Aplikasi SaaS tersedia dalam berbagai macam skema harga langganan, semuanya berbeda dengan lisensi perangkat lunak tradisional, yang menyediakan akses ke perangkat lunak dan layanan terkait untuk jangka waktu tertentu dengan harga tetap (atau menu dengan harga tetap).

Harga gratis atau 'freemium'

Sebagian besar vendor SaaS menawarkan versi perangkat lunak gratis yang dapat dicoba oleh pelanggan dalam jangka waktu singkat, biasanya seminggu atau sebulan. Biasanya, uji coba gratis ini menawarkan akses ke semua fitur perangkat lunak, namun membatasi berapa kali atau sejauh mana fitur tersebut dapat digunakan, dan beberapa bahkan tidak memerlukan kartu kredit.

Beberapa perusahaan SaaS menawarkan versi 'freemium' dari aplikasi mereka: versi yang selalu gratis, dengan subset yang terbatas tetapi berguna dari fitur produk lengkap, atau yang tidak dibatasi dengan cara apa pun, tetapi secara berkala mengharuskan pengguna untuk mengeklik iklan yang ditampilkan sebelum melanjutkan pekerjaan. Penyedia SaaS berharap bahwa pengguna freemium pada akhirnya akan beralih ke versi perangkat lunak berbayar.

Harga langganan berjenjang bulanan atau tahunan

Untuk bisnis kecil dan menengah, produk SaaS biasanya menawarkan 'tingkatan' harga berdasarkan set fitur atau tingkat penggunaan. Sebagai contoh, solusi pemasaran email SaaS mungkin menawarkan tingkat 'standar' untuk hingga 5.000 kontak seharga USD 250 per bulan, tingkat 'pro' untuk hingga 20.000 kontak seharga USD 500 per bulan, dan tingkat 'bisnis' untuk 100.000 kontak ditambah desain halaman arahan dan hosting seharga USD 600 per bulan.

Untuk perusahaan besar, vendor SaaS dapat menawarkan tingkat 'perusahaan' yang memungkinkan pilihan fitur yang lebih terperinci, dukungan prioritas, persyaratan SLA khusus, dan bahkan harga yang dapat dinegosiasikan.

Harga berjenjang memungkinkan pelanggan memilih paket terbaik untuk kebutuhan fungsional dan anggaran mereka, dan membuat skalabilitas semudah naik ke tingkat berikutnya. Sebagian besar harga langganan berjenjang menawarkan diskon bagi pelanggan yang membayar untuk satu tahun sekaligus, dan penyesuaian harga pro-rata untuk pelanggan yang mengubah tingkatan di tengah masa berlangganan.