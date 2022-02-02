Solid-state drive bekerja dengan menggunakan sirkuit elektronik untuk menyimpan dan mengambil data. Data disimpan dalam “blok,” dan blok ini hanya dapat ditulis sepenuhnya sekali. Untuk menjaga agar data yang berurutan tetap bersama dan waktu respons tetap rendah, blok harus benar-benar dihapus dan ditulis ulang pada blok yang berbeda. Sayangnya, blok tidak tahan lama dan rusak dalam proses penghapusan. Penulisan/penghapusan adalah cara keausan terjadi pada SSD dan itulah sebabnya sebagian besar SSD dilengkapi dengan teknologi "perataan keausan" terintegrasi, yang mendistribusikan keausan secara merata dan memperpanjang masa pakai perangkat.

Beberapa sirkuit elektronik dalam SSD adalah memori flash NAND (gerbang logika “Not AND”) yang terdiri atas transistor NAND non-volatile. Transistor NAND non-volatile menyimpan data sebagai muatan dalam semikonduktor pada chip memori silikon yang disusun dan terkadang ditumpuk pada papan sirkuit. Tumpukan disebut 3D NAND dan membanggakan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar karena sel memori ditumpuk di atas satu sama lain. Sel tingkat tunggal (SLC) adalah variasi teknologi SSD yang paling mahal — tetapi paling tahan lama. Oleh karena itu, menambahkan sedikit penyimpanan tambahan per sel mengurangi biaya dan setiap bit tambahan yang disimpan dilambangkan secara berbeda. Terakhir, dimulai dengan sel multi-level (MLC), sel tiga tingkat (TLC) dan sel quad-level (QLC).

Pengontrol mengelola semua sel memori flash dengan memberi tahu mereka memori mana yang akan diakses atau dimanipulasi. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas distribusi data yang merata dan penanganan pengumpulan sampah.

Praktik umum yang bergantung pada faktor bentuk adalah SSD menyimpan data yang diminta dengan waktu respons yang lebih cepat, mirip dengan modul RAM. Waktu respons yang lebih cepat lebih diinginkan jika dibandingkan dengan caching permintaan panas dari HDD yang biasanya memiliki waktu respons yang rendah.