Apa itu mainframe?

Pada intinya, mainframe adalah komputer berkinerja tinggi dengan memori dan prosesor data dalam jumlah besar yang memproses miliaran perhitungan dan transaksi sederhana secara real-time. Komputer mainframe sangat penting untuk basis data komersial, server transaksi, dan aplikasi yang membutuhkan ketahanan, keamanan, dan ketangkasan yang tinggi.

Sejak munculnya internet dan munculnya komputasi cloud, beberapa orang mungkin menganggap mainframe sebagai dinosaurus teknologi. Sebaliknya, mainframe berevolusi untuk mengimbangi teknologi lain dan terus memainkan peran penting dalam infrastruktur TI.

Dalam laporan IBM baru-baru ini, 45 dari 50 bank teratas, 4 dari 5 maskapai teratas, 7 dari 10 pengecer global teratas dan 67 dari perusahaan Fortune 100 memanfaatkan mainframe sebagai platform inti mereka. Selain itu, sebuah studi dari IBM Institute of Business Value (IBV) menunjukkan bahwa mainframe menangani hampir 70% beban kerja IT produksi dunia dan 70% eksekutif yang disurvei percaya bahwa aplikasi berbasis mainframe adalah pusat strategi bisnis mereka.

Istilah mainframe awalnya merujuk pada kabinet besar atau 'rangka utama' yang menampung unit pemrosesan pusat (CPU) dari sistem komputer awal. Mainframe berfungsi sebagai penyimpanan data pusat atau 'hub' yang menghubungkan stasiun kerja atau terminal di pusat pemrosesan data suatu organisasi. Lingkungan komputasi terpusat telah digantikan oleh distributed computing environment karena mainframe menjadi lebih kecil dan memperoleh daya pemrosesan yang lebih besar sehingga lebih fleksibel dan serbaguna. Mainframe masa kini memproses dan menyimpan data dalam jumlah besar dan disebut server perusahaan (atau server data).