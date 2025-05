Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget, OMB) pemerintah AS secara lebih sempit mendefinisikan PII sebagai:

Informasi yang dapat digunakan untuk membedakan atau melacak identitas seseorang, seperti nama, nomor jaminan sosial, rekaman biometrik, dll. baik secara terpisah, maupun ketika dikombinasikan dengan informasi pribadi atau identifikasi lainnya yang terkait atau dapat dikaitkan dengan orang tertentu, seperti tanggal dan tempat lahir, nama gadis ibu, dll.





Seperti yang dikatakan oleh analis Gartner, Bart Willemsen, "Di AS... PII secara historis mengacu pada dua atau tiga puluhan pengidentifikasi seperti nama, alamat, nomor jaminan sosial, surat izin mengemudi, atau nomor kartu kredit".

Meskipun AS tidak memiliki undang-undang privasi data di tingkat federal, lembaga pemerintah tunduk pada Privacy Act of 1974, yang mengatur cara lembaga federal mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan PII. Beberapa negara bagian di AS memiliki peraturan privasi data tersendiri, terutama California. California Consumer Privacy Act (CCPA) dan California Privacy Rights Act (CPRA) memberi hak tertentu bagi konsumen terkait cara organisasi mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan PII mereka.