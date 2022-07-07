Apa itu manajemen permukaan serangan?

ASM terdiri dari empat proses inti: Penemuan aset, klasifikasi dan prioritas, remediasi dan pemantauan. Sekali lagi, karena ukuran dan bentuk permukaan serangan digital selalu berubah, proses dilakukan terus menerus, dan solusi ASM mengotomatiskan proses ini bila memungkinkan. Tujuannya adalah untuk mempersenjatai tim keamanan dengan inventaris aset yang terpapar secara lengkap dan terkini dan untuk mempercepat respons terhadap kerentanan dan ancaman yang menghadirkan risiko terbesar bagi organisasi.

Penemuan aset

Penemuan aset secara otomatis dan terus menerus memindai dan mengidentifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan aset cloud yang terhubung ke internet yang dapat bertindak sebagai titik masuk bagi peretas atau penjahat siber yang mencoba menyerang organisasi. Aset ini dapat mencakup:

Aset yang diketahui – semua infrastruktur dan sumber daya TI yang diketahui dan dikelola secara aktif oleh organisasi—router, server, perangkat yang dikeluarkan perusahaan atau milik pribadi (PC, laptop, perangkat seluler), perangkat IoT, direktori pengguna, aplikasi yang diterapkan on premises dan di cloud, situs web, dan basis data berhak milik.





Aset yang tidak diketahui – aset 'tidak diinventarisasi' yang menggunakan sumber daya jaringan tanpa sepengetahuan tim TI atau keamanan. TI bayangan—perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan di jaringan tanpa persetujuan administratif dan/atau pengawasan resmi—adalah jenis aset yang tidak diketahui yang paling umum. Contoh TI bayangan termasuk situs web pribadi, aplikasi cloud, dan perangkat seluler yang tidak dikelola yang menggunakan jaringan organisasi. Aset TI tunggal—Perangkat lunak, situs web, dan perangkat yang sudah tidak digunakan lagi dan belum dipensiunkan dengan benar adalah jenis aset yang tak diketahui lainnya yang umum ditemukan.





Aset pihak ketiga atau vendor– aset yang tidak dimiliki organisasi, tetapi merupakan bagian dari infrastruktur TI atau rantai pasokan digital organisasi. Ini termasuk aplikasi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) , API, aset cloud publik, atau layanan pihak ketiga yang digunakan dalam situs web organisasi.





Aset-aset anak perusahaan – semua aset yang diketahui, tidak diketahui, atau aset pihak ketiga yang termasuk dalam jaringan anak perusahaan organisasi. Setelah merger atau akuisisi, aset-aset ini mungkin tidak langsung menjadi perhatian tim TI dan keamanan organisasi induk.





semua aset yang diketahui, tidak diketahui, atau aset pihak ketiga yang termasuk dalam jaringan anak perusahaan organisasi. Setelah merger atau akuisisi, aset-aset ini mungkin tidak langsung menjadi perhatian tim TI dan keamanan organisasi induk. Aset berbahaya atau jahat – aset yang dibuat atau dicuri oleh pelaku ancaman untuk menargetkan perusahaan. Ini dapat mencakup situs web phishing yang meniru merek perusahaan, atau data sensitif yang dicuri sebagai bagian dari pelanggaran data yang dibagikan di dark web.

Klasifikasi, analisis, dan prioritas

Setelah aset diidentifikasi, aset tersebut diklasifikasikan, dianalisis kerentanannya, dan diprioritaskan berdasarkan 'kemungkinan diserang'—pada dasarnya ukuran objektif tentang seberapa besar kemungkinan peretas menargetnya.

Aset diinventarisasi berdasarkan identitas, alamat IP, kepemilikan, dan koneksi ke aset lain dalam infrastruktur TI. Mereka dianalisis untuk mengetahui eksposur yang mungkin mereka miliki, penyebab eksposur tersebut (misalnya, kesalahan konfigurasi, kesalahan pengkodean, patch yang hilang) dan jenis serangan yang mungkin dilakukan peretas melalui eksposur ini (misalnya, mencuri data sensitif, menyebarkan ransomware, atau malware lainnya).

Selanjutnya, kerentanan diprioritaskan untuk diperbaiki. Penyusunan prioritas adalah latihan penilaian risiko: Biasanya, setiap kerentanan diberikan peringkat keamanan atau skor risiko berdasarkan

Informasi yang dikumpulkan selama klasifikasi dan analisis.





Data dari umpan intelijen ancaman (berhak milik dan sumber terbuka), layanan peringkat keamanan, dark web, dan sumber lain mengenai seberapa terlihat kerentanan bagi peretas, seberapa mudah mereka dieksploitasi, bagaimana mereka dieksploitasi, dll.





Hasil manajemen kerentanan organisasi sendiri dan kegiatan penilaian risiko keamanan. Salah satu aktivitas tersebut, yang disebut red teaming, pada dasarnya adalah pengujian penetrasi dari sudut pandang peretas (dan sering kali dilakukan oleh peretas etis internal atau pihak ketiga). Alih-alih menguji kerentanan yang diketahui atau dicurigai, tim merah menguji semua aset yang mungkin coba dieksploitasi oleh peretas.

Pemulihan

Biasanya, kerentanan diperbaiki dalam urutan prioritas. Ini dapat melibatkan:

Menerapkan kontrol keamanan yang tepat untuk aset yang bersangkutan—misalnya, menerapkan patch perangkat lunak atau sistem operasi, men-debug kode aplikasi, menerapkan enkripsi data yang lebih kuat.





Mengendalikan aset yang sebelumnya tidak diketahui—menetapkan standar keamanan untuk TI yang sebelumnya tidak dikelola, menghentikan aset TI tunggal dengan aman, menghilangkan aset jahat, mengintegrasikan aset anak perusahaan ke dalam strategi, kebijakan, dan alur kerja keamanan siber organisasi.

Remediasi juga dapat melibatkan langkah-langkah lintas aset yang lebih luas untuk mengatasi kerentanan, seperti menerapkan akses yang paling tidak memiliki hak istimewa atau otentikasi multi- faktor (MFA).

Pemantauan

Karena risiko keamanan di permukaan serangan organisasi berubah setiap kali aset baru diterapkan atau aset yang sudah ada diterapkan dengan cara baru, baik aset yang diinventarisasi dari jaringan dan jaringan itu sendiri terus dipantau dan dipindai untuk mencari kerentanan. Pemantauan berkelanjutan memungkinkan ASM untuk mendeteksi dan menilai kerentanan baru dan vektor serangan secara real time, dan memperingatkan tim keamanan tentang kerentanan baru yang membutuhkan perhatian segera.