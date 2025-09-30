Apa yang dimaksud dengan kontrol keamanan?

Kontrol keamanan adalah parameter yang diterapkan untuk melindungi berbagai bentuk data dan infrastruktur yang penting bagi organisasi. Segala jenis perlindungan atau tindakan pencegahan yang digunakan untuk menghindari, mendeteksi, menangkal, atau meminimalkan risiko keamanan terhadap properti fisik, informasi, sistem komputer, atau aset lainnya dianggap sebagai kontrol keamanan.

Mengingat tingkat serangan siber yang terus meningkat, kontrol keamanan data saat ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Menurut studi Clark School di University of Maryland, serangan keamanan siber di AS kini terjadi rata-rata setiap 39 detik, mempengaruhi satu dari tiga orang Amerika setiap tahun; 43% dari serangan ini menargetkan bisnis kecil. Antara Maret 2021 hingga Maret 2022, biaya rata-rata pelanggaran data di Amerika Serikat adalah USD 9,44 juta.

Di saat yang sama, peraturan privasi data terus berkembang, sehingga sangat penting bagi bisnis untuk menopang kebijakan perlindungan data mereka atau menghadapi potensi denda. Uni Eropa menerapkan peraturan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang ketat tahun lalu. Di AS, Undang-Undang Privasi Konsumen California akan mulai berlaku 1 Januari 2020, dengan beberapa negara bagian lain saat ini sedang mempertimbangkan langkah-langkah serupa.

Peraturan ini biasanya mencakup hukuman berat bagi perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai contoh, Facebook baru-baru ini melaporkan bahwa mereka mengantisipasi denda lebih dari USD 3 miliar dari Komisi Perdagangan Federal AS atas kekurangan kebijakan perlindungan data yang menyebabkan beberapa pelanggaran data.