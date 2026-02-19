Panduan praktisi IAM

Saat ini, tim IAM kewalahan menangani alat-alat yang terpisah, membereskan tugas-tugas manual yang tak ada habisnya, dan berusaha mengikuti lonjakan identitas non-manusia yang kini jauh lebih banyak daripada manusia. Ditambah lagi, penyerang yang menggunakan AI untuk mencari celah-celah, tidak heran program IAM merasa kewalahan.

Panduan eksklusif dari IBM ini menjelaskan apa yang sebenarnya menyebabkan kekacauan dan menawarkan pandangan yang jelas dan praktis tentang cara mengembalikan kendali—mengintegrasikan identitas, mengotomatisasi tugas yang menghambat produktivitas, memperketat keamanan tanpa mengganggu pengguna, dan membangun lapisan identitas yang dapat berskala. Jika Anda mencari cara untuk memperkuat fondasi program IAM Anda, mulailah dari sini.