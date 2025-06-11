Apa itu FIDO2?

Autentikasi FIDO2 menggunakan kriptografi kunci publik untuk menghasilkan pasangan kunci kriptografi unik, yang disebut “passkey,” yang terkait dengan akun pengguna. Pasangan kunci terdiri dari kunci publik yang tetap berada di penyedia layanan dan kunci privat yang berada di perangkat pengguna.

Ketika pengguna masuk ke akun mereka, penyedia layanan mengirimkan tantangan—biasanya berupa serangkaian karakter acak—ke perangkat pengguna. Perangkat prompt pengguna untuk mengautentikasi diri mereka sendiri dengan memasukkan PIN atau dengan menggunakan autentikasi biometrik.

Jika pengguna berhasil melakukan autentikasi, perangkat menggunakan kunci pribadi untuk menandatangani tantangan dan mengirimkannya kembali ke penyedia layanan. Penyedia layanan menggunakan kunci publik untuk memverifikasi bahwa kunci privat yang tepat telah digunakan dan—jika demikian—memberikan pengguna akses ke akun mereka.

Kunci sandi yang disimpan di satu perangkat dapat digunakan untuk masuk ke layanan di perangkat lain. Misalnya, jika pengguna menetapkan kunci sandi untuk akun email mereka di perangkat mobile mereka, mereka masih dapat masuk ke akun email mereka di laptop. Pengguna akan menyelesaikan tantangan autentikasi di perangkat mobile terdaftar.

FIDO2 juga mendukung penggunaan kunci keamanan, seperti YubiKey atau Google Titan, sebagai metode autentikasi.

Kunci keamanan, juga disebut "token perangkat keras", adalah perangkat fisik kecil yang mengirimkan informasi autentikasi langsung ke suatu layanan. Mereka dapat terhubung melalui Bluetooth, protokol komunikasi medan dekat (NFC), atau port USB. Pengguna dapat menggunakan kunci keamanan FIDO2 alih-alih data biometrik atau PIN untuk mengautentikasi diri dan menandatangani tantangan.

Karena kunci pribadi disimpan di dalam—dan tidak pernah meninggalkan—perangkat pengguna, kemungkinan pelanggaran keamanan dapat diminimalkan. Peretas tidak dapat mencurinya dengan membobol basis data atau mencegat komunikasi. Kunci publik yang berada pada penyedia layanan tidak mengandung informasi sensitif dan tidak banyak berguna bagi peretas.