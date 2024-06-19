Setelah membuat model dasar, alat UBA memantau pengguna dan membandingkan perilaku mereka dengan model ini. Ketika mereka mendeteksi penyimpangan yang mungkin menandakan potensi ancaman, mereka mengingatkan tim keamanan.

UBA dapat mendeteksi anomali dalam beberapa cara berbeda, dan banyak alat UBA menggunakan kombinasi metode deteksi.

Beberapa alat UBA menggunakan sistem berbasis aturan di mana tim keamanan secara manual mendefinisikan situasi yang seharusnya memicu peringatan, seperti pengguna yang mencoba mengakses aset di luar tingkat izin mereka.

Banyak alat UBA juga menggunakan algoritma AI dan ML untuk menganalisis perilaku pengguna dan menemukan anomali. Dengan AI dan ML, UBA dapat mendeteksi penyimpangan dari perilaku historis pengguna.

Sebagai contoh, jika seorang pengguna hanya masuk ke sebuah aplikasi selama jam kerja di masa lalu dan sekarang login pada malam hari dan akhir pekan, hal ini mungkin mengindikasikan adanya akun yang disusupi.

Alat UBA juga dapat menggunakan AI dan ML untuk membandingkan pengguna dengan rekan-rekan mereka dan mendeteksi anomali dengan cara itu.

Sebagai contoh, ada kemungkinan besar bahwa tidak ada seorang pun di departemen pemasaran yang perlu menarik catatan kartu kredit pelanggan. Jika pengguna pemasaran mulai mencoba mengakses catatan tersebut, itu mungkin menandakan upaya eksfiltrasi data.

Selain melatih algoritma AI dan ML tentang perilaku pengguna, organisasi dapat menggunakan feed intelijen ancaman untuk mengajarkan alat UBA untuk menemukan indikator aktivitas berbahaya yang diketahui.

Skor risiko

Alat bantu UBA tidak memunculkan peringatan setiap kali pengguna melakukan sesuatu yang tidak biasa. Bagaimanapun, orang sering memiliki alasan yang sah untuk terlibat dalam perilaku “anomali”. Sebagai contoh, pengguna mungkin berbagi data dengan pihak yang sebelumnya tidak dikenal karena mereka bekerja sama dengan vendor baru untuk pertama kalinya.

Alih-alih menandai peristiwa individual, banyak alat UBA menetapkan skor risiko kepada setiap pengguna. Setiap kali pengguna melakukan sesuatu yang tidak biasa, skor risiko mereka meningkat. Semakin berisiko anomali, semakin tinggi peningkatannya. Ketika skor risiko pengguna melewati ambang batas tertentu, alat UBA memperingatkan tim keamanan.

Dengan cara ini, alat UBA tidak membanjiri tim keamanan dengan anomali kecil. Namun, itu masih akan menangkap pola ketidaknormalan reguler dalam aktivitas pengguna, yang lebih mungkin mengindikasikan ancaman siber. Satu anomali signifikan juga dapat memicu peringatan jika menimbulkan risiko yang cukup tinggi.