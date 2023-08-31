Pakar merekomendasikan penggunaan kombinasi teknik untuk menemukan kerentanan Log4j.

Pencarian manual. Tim keamanan dapat mencari kelemahan Log4j secara manual. Mereka dapat menggunakan alat pengembangan seperti Apache Maven untuk menghasilkan pohon ketergantungan yang memetakan semua dependensi dalam aplikasi, atau mereka dapat menggunakan intelijen ancaman eksternal untuk mengidentifikasi aset yang terpengaruh. Sebagai contoh, Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur (CISA) menyusun daftar perangkat lunak yang diketahui menderita Log4Shell. Daftar ini tersedia di GitHub.

Pada sistem operasi Linux, Microsoft Windows, dan macOS, tim keamanan dapat mencari contoh Log4j dalam direktori file menggunakan antarmuka baris perintah.

Alat pemindaian kerentanan. Setelah penemuan Log4Shell, beberapa organisasi merilis alat gratis yang dirancang untuk menemukan kerentanan Log4j. Contohnya termasuk Log4j-sniffer dari Palantir dan pemindai dari Pusat Koordinasi CERT, di banyak lainnya.

Meskipun pemindai khusus masih tersedia, banyak solusi keamanan standar seperti pemindai kerentanan, platform manajemen permukaan serangan (ASM), dan solusi deteksi dan respons titik akhir (EDR) yang sekarang dapat mendeteksi kerentanan Log4j.

Karena Log4Shell dapat bersembunyi jauh di dalam rantai ketergantungan, tim keamanan dapat melengkapi pemindaian otomatis dengan metode yang lebih langsung, seperti uji penetrasi.

Perburuan ancaman. Menurut CISA, penyerang diketahui menggunakan Log4Shell untuk membobol jaringan dan kemudian menambal aset yang disusupi untuk menutupi jejak mereka. Karena itulah disarankan agar tim keamanan menganggap pelanggaran telah terjadi dan secara aktif mencari tanda-tanda eksploitasi Log4Shell.

Alat keamanan siber seperti solusi informasi keamanan dan manajemen peristiwa (SIEM) serta platform deteksi dan respons yang diperluas (XDR) dapat membantu mendeteksi aktivitas abnormal yang terkait dengan Log4Shell, seperti entri log yang aneh atau pola lalu lintas yang mencurigakan. Tim keamanan harus meluncurkan respons insiden penuh dan prosedur investigasi untuk setiap petunjuk yang mungkin akan Log4Shell, mengingat betapa seriusnya konsekuensi dari serangan ini.