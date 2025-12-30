NHI terutama ada untuk merampingkan alur kerja dengan mengaktifkan otomatisasi yang lebih besar.
NHI mengidentifikasi aplikasi, perangkat keras, bot, agen AI, dan hal-hal lain dalam ekosistem TI, sama seperti pengguna manusia memiliki identitas dalam sistem manajemen identitas dan akses tradisional (IAM).
Dengan memberikan identitas unik kepada entitas non-manusia, para profesional TI dan keamanan dapat memberikan hak akses yang disesuaikan, menegakkan kebijakan keamanan, melacak aktivitas mereka, dan menerapkan kontrol akses dengan lebih efektif.
- Jika entitas non-manusia tidak memiliki identitas yang unik, tidak ada yang perlu ditetapkan hak istimewanya.
- Aplikasi atau perangkat tidak dapat mengautentikasi dirinya sendiri kecuali memiliki identitas untuk diautentikasi.
- Seseorang tidak dapat melacak aktivitas tanpa identitas yang dapat dikaitkan dengan aktivitas tersebut.
- Kontrol akses hanya dapat diterapkan jika ada identitas untuk ditargetkan.
Sebagai contoh penggunaan, pikirkan sistem penagihan yang menggunakan data dari platform akuntansi dan sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) untuk menghasilkan dan mengirim faktur.
Untuk melakukan proses ini secara manual, seseorang perlu masuk ke setiap database, menarik data yang relevan, menghubungkannya, menghitung tagihan, menghasilkan faktur dan mengirimkannya ke pelanggan.
Prosesnya dapat diotomatisasi, tetapi karena melibatkan data sensitif, diperlukan langkah-langkah keamanan yang kuat. NHI memungkinkan komunikasi yang aman antara ketiga sistem dan penegakan kebijakan akses sehingga data tidak disalahgunakan:
- NHI memberikan ketiga sistem cara untuk mengautentikasi satu sama lain, sehingga mengurangi risiko sistem penipu yang menyelinap ke dalam alur.
- NHI memungkinkan organisasi untuk menetapkan sistem penagihan hak istimewa paling sedikit yang dibutuhkan untuk melakukan tugasnya. Mungkin sistem penagihan hanya dapat membaca data, tidak menulisnya, dan dapat mengakses alat akuntansi dan CRM hanya selama waktu-waktu tertentu dalam sehari.
- NHI memudahkan organisasi untuk memantau perilaku ketiga sistem sepanjang proses, menciptakan jejak audit.
Pada akhirnya, NHI memungkinkan otomatisasi aman operasi TI dan bisnis yang kompleks. Cadangan, pembaruan sistem, dan bahkan autentikasi pengguna semuanya dapat terjadi di latar belakang, tanpa mengganggu aktivitas pengguna manusia.