Apa itu infrastruktur cloud?

Karakteristik mendasar komputasi cloud adalah virtualisasi infrastruktur TI, yang mencakup server, komponen jaringan, dan penyimpanan. Virtualisasi menghubungkan server fisik yang dikelola oleh penyedia layanan cloud (CSP) di berbagai lokasi, kemudian membagi dan mengabstraksi sumber daya agar dapat diakses oleh pengguna akhir di mana pun ada koneksi internet.

Inti dari virtualisasi adalah perangkat lunak hypervisor. Teknologi ini menciptakan lapisan abstraksi yang memungkinkan beberapa mesin virtual (VM) beroperasi di satu server dengan sistem operasi (OS) tersendiri. Hypervisor mengumpulkan dan mengalokasikan sumber daya komputasi sesuai kebutuhan VM. VMware memegang pangsa pasar terbesar di pasar digital platform virtualisasi, yaitu sekitar 42,77%.1