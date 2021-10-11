Apa itu banyak penyewa?

Penyewa dapat berupa pengguna perorangan, tetapi lebih seringnya, penyewa adalah sekelompok pengguna, seperti organisasi pelanggan, yang berbagi akses dan hak istimewa yang sama di dalam instance aplikasi. Data setiap penyewa diisolasi dari, dan tidak terlihat oleh, penyewa lain yang berbagi instance aplikasi, sehingga memastikan keamanan dan privasi data untuk semua penyewa.

Multitenancy pada perangkat lunak adalah arsitektur tempat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS) dikirimkan. Jika organisasi Anda menggunakan salesforce.com, HubSpot atau penawaran SaaS berbasis cloud lainnya, Anda adalah penyewa dalam penawaran banyak penyewa.

Agak membingungkan, banyak penyewa juga dapat merujuk pada penawaran hosting cloud. Pada hosting banyak penyewa, disebut juga hosting bersama, satu komputer fisik atau mesin virtual (VM) digunakan bersama oleh beberapa pengguna atau organisasi klien. Solusi hosting banyak penyewa ditawarkan oleh penyedia layanan cloud biasanya sebagai alternatif biaya lebih rendah untuk solusi hosting penyewa tunggal atau khusus.

Sisa artikel ini berfokus pada opsi banyak penyewa pada perangkat lunak. Pelajari lebih lanjut tentang jenis hosting banyak penyewa dan penyewa tunggal di sini.