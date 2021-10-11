Apa itu banyak penyewa?

Dalam arsitektur perangkat lunak multi-penyewa, yang juga disebut multitenancy perangkat lunak, satu instance aplikasi perangkat lunak (beserta basis data dan perangkat keras yang mendasarinya) melayani beberapa penyewa (atau akun pengguna).
Penyewa dapat berupa pengguna perorangan, tetapi lebih seringnya, penyewa adalah sekelompok pengguna, seperti organisasi pelanggan, yang berbagi akses dan hak istimewa yang sama di dalam instance aplikasi. Data setiap penyewa diisolasi dari, dan tidak terlihat oleh, penyewa lain yang berbagi instance aplikasi, sehingga memastikan keamanan dan privasi data untuk semua penyewa.
Multitenancy pada perangkat lunak adalah arsitektur tempat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS) dikirimkan. Jika organisasi Anda menggunakan salesforce.com, HubSpot atau penawaran SaaS berbasis cloud lainnya, Anda adalah penyewa dalam penawaran banyak penyewa.
Agak membingungkan, banyak penyewa juga dapat merujuk pada penawaran hosting cloud. Pada hosting banyak penyewa, disebut juga hosting bersama, satu komputer fisik atau mesin virtual (VM) digunakan bersama oleh beberapa pengguna atau organisasi klien. Solusi hosting banyak penyewa ditawarkan oleh penyedia layanan cloud biasanya sebagai alternatif biaya lebih rendah untuk solusi hosting penyewa tunggal atau khusus.
Sisa artikel ini berfokus pada opsi banyak penyewa pada perangkat lunak. Pelajari lebih lanjut tentang jenis hosting banyak penyewa dan penyewa tunggal di sini.
Dibandingkan dengan arsitektur penyewa tunggal, di mana setiap penyewa mendapatkan instans aplikasi, basis data, dan infrastruktur perangkat keras pendukung sendiri, arsitektur banyak penyewa menawarkan manfaat signifikan bagi penyedia perangkat lunak dan pelanggan penyewa, termasuk:
Cloud banyak penyewa sering kali (tetapi sekarang lebih jarang) digunakan sebagai sinonim untuk hosting bersama atau untuk arsitektur apa pun yang memungkinkan pelanggan berbagi sumber daya komputasi dalam cloud publik atau pribadi. Saat ini, dapat dipahami bahwa sebagian besar penyedia layanan cloud terkemuka memberikan sebagian besar penawaran mereka, segala sesuatu selain layanan hosting khusus, berdasarkan pada model banyak penyewa.
Penggunaan model banyak penyewa memungkinkan penyedia layanan untuk memaksimalkan pemanfaatan perangkat keras dan infrastruktur pusat data mereka dan, oleh karena itu, menawarkan layanan cloud kepada pelanggan dengan biaya serendah mungkin.
Ketika memilih basis data untuk aplikasi banyak penyewa, pengembang harus menyeimbangkan antara kebutuhan atau keinginan pelanggan akan isolasi data dan solusi yang berskala cepat dan terjangkau untuk menanggapi pertumbuhan atau lonjakan lalu lintas aplikasi.
Untuk memastikan isolasi penuh, pengembang dapat mengalokasikan instans basis data terpisah untuk setiap penyewa; di sisi lain, untuk memastikan skalabilitas maksimum, pengembang dapat meminta semua penyewa berbagi instans basis data yang sama. Namun, sebagian besar pengembang memilih untuk menggunakan penyimpanan data seperti PostgreSQL, yang memungkinkan setiap penyewa memiliki skema sendiri dalam instans basis data yang sama (kadang-kadang disebut “isolasi lunak”) dan memberikan yang terbaik dari kedua opsi.
