Apa yang dimaksud dengan migrasi cloud?

Migrasi cloud adalah proses memindahkan data, aplikasi, dan beban kerja dari pusat data on premises ke infrastruktur berbasis cloud atau dari satu lingkungan cloud ke lingkungan lain (dikenal sebagai migrasi cloud-to-cloud).
Sebuah perusahaan dapat memilih untuk bermigrasi ke cloud tunggal atau beberapa cloud, dan dapat menggunakan model cloud publik, di mana layanan dikirimkan melalui internet publik, atau model cloud pribadi , di mana infrastruktur cloud yang aman dan berpemilik hanya dapat diakses oleh mereka. Banyak organisasi memilih lingkungan cloud hybrid, yang menggabungkan layanan cloud publik dan privat untuk menciptakan infrastruktur IT tunggal, fleksibel, dan hemat biaya yang mendukung dan mengotomatiskan manajemen beban kerja di seluruh lingkungan cloud.
Multicloud menawarkan opsi lain, yang memungkinkan perusahaan untuk memigrasikan infrastruktur IT menggunakan beberapa penyedia cloud publik. Multicloud bisa sesederhana menggunakan software-as-a-service (SaaS) dari berbagai vendor untuk memanfaatkan fitur portabilitas di seluruh infrastruktur, tetapi lebih sering melibatkan pengelolaan aplikasi perusahaan pada platform-as-a-service (PaaS) atau infrastructure-as-a-service (IaaS) di berbagai vendor cloud (mis. Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud, dan Microsoft Azure) dari sebuah konsol pusat.
Ada berbagai jenis migrasi cloud, bervariasi dalam hal apa yang dimigrasikan dan ke mana migrasi tersebut dilakukan:
Ini adalah proses memindahkan semua data, aplikasi, dan layanan dari pusat data on premises ke server penyedia cloud. Ini umumnya merupakan proses ekstensif yang membutuhkan perencanaan dan pengujian menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan yang efisien.
Ini melibatkan pemindahan sebagian sumber daya ke cloud publik dan yang lainnya tetap berada di pusat data on premises. Skenario cloud hybrid ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan investasi saat ini dalam infrastruktur on-premise sekaligus memanfaatkan fleksibilitas, efisiensi, nilai strategis, dan manfaat cloud publik lainya.
Migrasi cloud hybrid juga digunakan untuk pencadangan data. Dalam hal ini, perusahaan akan mencadangkan sumber daya cloud privatnya di cloud publik sebagai teknik mitigasi jika terjadi serangan atau bencana yang membuat pusat data di on premises tidak dapat beroperasi.
Organisasi mungkin memindahkan sumber daya mereka dari satu cloud publik ke cloud lainnya karena berbagai alasan, termasuk memanfaatkan model penetapan harga tertentu, fitur atau produk keamanan (seperti alat AI atau machine learning baru) atau karena perubahan pada struktur perusahaan atau perjanjian tingkat layanan.
Pilihan lainnya adalah memigrasikan beban kerja tertentu ke cloud. Sebagai contoh, sebuah organisasi dapat memilih untuk memigrasikan database atau mainframe tertentu ke cloud untuk memanfaatkan biaya yang lebih rendah, kinerja yang lebih andal, keamanan yang lebih baik, dan faktor lainnya.
Migrasi cloud telah menjadi keharusan modernisasi bagi bisnis yang ingin merampingkan operasi IT, menerapkan langkah-langkah penghematan biaya, dan mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh. Analis teknologi memperkirakan bahwa 75% organisasi akan mengadopsi infrastruktur data berbasis cloud pada tahun 2026.1
Untuk memastikan transisi yang sukses, organisasi harus mengikuti alur kerja yang ditentukan dengan baik yang berfokus pada perencanaan, eksekusi, dan pengoptimalan yang komprehensif.
Langkah pertama dalam alur kerja adalah perencanaan migrasi cloud, yang mencakup mengartikulasikan dengan jelas kasus bisnis untuk migrasi. Setelah tim menentukan “mengapa”, penting untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap infrastruktur IT, aplikasi, dan data yang ada untuk mengidentifikasi apa yang cocok untuk migrasi dan menilai ketergantungan yang perlu diperhatikan. Dalam fase ini, tim biasanya:
Setelah penilaian selesai, saatnya memilih penyedia cloud yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:
Proses ini melibatkan penentuan bagaimana aplikasi, data, dan infrastruktur akan diatur dalam lingkungan cloud. Pertimbangan utama meliputi:
Pada tahap ini, tim akan memindahkan infrastruktur IT yang ada ke lingkungan cloud yang baru. Bergantung pada strategi migrasi (misalnya, lift-and-shift, replatforming, refactoring, dll.), proses eksekusi akan melibatkan penyiapan lingkungan cloud target; penyediaan virtual machines (VM), penyimpanan, dan sumber daya jaringan; replikasi atau migrasi data ke cloud; serta menerapkan dan mengonfigurasi aplikasi di infrastruktur cloud yang baru.
Pengujian yang ketat sangat penting untuk memastikan fungsionalitas aplikasi dan data yang baru ditransfer. Banyak tim memilih untuk melakukan:
Penting juga untuk menyelesaikan masalah atau bug yang teridentifikasi selama proses pengujian dan validasi.
Pada titik ini, fokusnya bergeser ke pengoptimalan sumber daya dan konfigurasi cloud. Ini termasuk:
Namun adopsi cloud bukanlah proses yang bisa dilakukan satu kali saja. Infrastruktur dan transfer data yang sangat besar membutuhkan pemantauan kinerja real-time yang berkelanjutan untuk benar-benar mengoptimalkan fitur-fitur infrastruktur cloud yang baru dan memastikan keberhasilan migrasi dalam jangka panjang. Organisasi harus siap untuk memperbarui/mengupgrade perangkat lunak dan protokol keamanan, meningkatkan atau menurunkan skala berdasarkan pola permintaan, dan memantau biaya cloud untuk mengoptimalkan efektivitas biaya.
Migrasi cloud yang sukses membutuhkan strategi komprehensif yang menjabarkan tujuan migrasi dan mengantisipasi tantangan. Misalnya, aplikasi lama dalam jaringan organisasi mungkin tidak dioptimalkan untuk cloud, sehingga harus dipersiapkan untuk proses migrasi dengan alat bantu migrasi dan pendekatan yang dirancang untuk tugas tersebut.
Strategi migrasi harus memperhitungkan beban kerja yang akan dipindahkan ke cloud (dan yang akan tetap berada dalam infrastruktur on premises), serta kemampuan dan/atau aplikasi baru yang harus ditambahkan tim setelah migrasi selesai. Rencana migrasi juga harus mencakup peta jalan, jadwal, metrik dan sasaran proyek, serta strategi untuk menyampaikan informasi kepada pemimpin tim, vendor cloud, dan pemangku kepentingan lainnya.
Meskipun pendekatan yang tepat untuk setiap perusahaan akan berbeda-beda berdasarkan kondisi dan kebutuhan layanan cloud mereka, ada beberapa strategi migrasi cloud yang sudah teruji dan benar yang dapat menyederhanakan prosesnya.
Biasanya pendekatan migrasi tercepat dan paling tidak kompleks, yaitu rehosting, yang juga disebut lift-and-shift, melibatkan migrasi aplikasi dan data dari infrastruktur di tempat ke platform cloud tanpa membuat perubahan signifikan pada arsitektur (kemungkinan menggunakan alat IaaS). Namun, strategi transfer ini tidak sepenuhnya memanfaatkan fitur cloud-native, jadi bekerja paling baik untuk aplikasi yang tidak terkait erat dengan infrastruktur yang mendasarinya.
Strategi cloud replatforming (juga dikenal sebagai lift-and-reshape), di sisi lain, mencoba memanfaatkan beberapa fitur cloud-native (misalnya, arsitektur layanan mikro , kontainer Kubernetes , model machine learning , dll.) sambil mempertahankan kompatibilitas dengan membuat perubahan spesifik, tetapi minimal, pada arsitektur IT yang ada.
Pendekatan refactoring, atau perancangan ulang, mengharuskan organisasi mendesain ulang dan mengembangkan ulang aplikasi, menggunakan alat PaaS, untuk sepenuhnya memanfaatkan kemampuan cloud-native. Karena sering kali membutuhkan perubahan signifikan pada arsitektur yang ada, hal ini cenderung membuat migrasi data menjadi lebih terukur, tangguh, dan efisien di lingkungan cloud. Refactoring memungkinkan bisnis untuk memaksimalkan nilai bisnis solusi cloud dan memanfaatkan pola dan model arsitektur modern, seperti layanan mikro dan komputasi tanpa server.
Strategi pembelian ulang melibatkan menonaktifkan aplikasi yang sudah ada dan menggantinya dengan alternatif SaaS. Alih-alih memigrasikan aplikasi ke cloud, bisnis memilih solusi SaaS berbasis cloud yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini menyediakan akses instan ke aplikasi berbasis cloud tanpa perlu upaya pengembangan yang signifikan. Pembelian ulang bisa sangat berguna untuk mentransfer aplikasi non-inti seperti email, manajemen hubungan pelanggan (CRM), dan manajemen sumber daya manusia (HRM).
Terakhir, untuk menerapkan pendekatan penonaktifan (atau sunsetting), bisnis harus menonaktifkan aplikasi yang sudah usang dan/atau tidak digunakan. Sebagai bagian dari proses migrasi, tim mengidentifikasi aplikasi atau sistem yang tidak diperlukan dan menonaktifkannya, mengurangi biaya pemeliharaan, menghilangkan sumber daya yang berlebihan, dan merampingkan proses migrasi dengan hanya berfokus pada aplikasi yang penting.
Pastikan untuk mencakup contoh penggunaan tertentu (misalnya, aplikasi perusahaan yang sangat penting, pencadangan dan pemulihan data, aplikasi produktivitas/kolaborasi, proyek pengembangan perangkat lunak) untuk beban kerja yang Anda migrasikan. Menentukan contoh penggunaan di awal memungkinkan keputusan strategi yang lebih baik dan eksekusi yang lebih lancar.
Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia melakukan migrasi ke cloud untuk mendapatkan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh komputasi cloud. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan manfaat dari migrasi cloud:
Karena infrastruktur berbasis cloud menghilangkan banyak hambatan fisik dan finansial terhadap skalabilitas (misalnya, infrastruktur pusat data, pemeliharaan server di tempat, dll.), infrastruktur ini memungkinkan bisnis untuk dengan mudah meningkatkan atau menurunkan skala kebutuhan IT mereka bila diperlukan.
Layanan cloud memungkinkan bisnis berlangganan layanan manajemen beban kerja berdasarkan pembayaran sesuai penggunaan. Alih-alih menambahkan kapasitas di tempat untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan, perusahaan dapat membayar kapasitas yang mereka butuhkan sekarang dan skala sesuai permintaan. Layanan cloud juga membantu menurunkan biaya yang terkait dengan pengaturan dan menjalankan pusat data di tempat, yang seringkali membutuhkan pengeluaran perangkat keras dan utilitas yang besar dan jaringan server yang besar.
Meskipun tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna, penyedia layanan cloud menerapkan langkah-langkah ekstensif untuk melindungi data sensitif, dan mematuhi standar industri dan peraturan pemerintah. Lingkungan cloud dapat dilindungi oleh alat dan protokol keamanan serta dapat mengotomatiskan pembaruan perangkat lunak dan keamanan, langkah-langkah yang terbukti mengurangi risiko keamanan.2
Selain itu, migrasi cloud membantu memastikan keamanan data. Jika terjadi bencana, infrastruktur cloud memfasilitasi pemulihan data dan membantu menjaga keberlangsungan bisnis dengan waktu henti yang minimal, masalah latensi, atau kehilangan data.
Memigrasikan aplikasi ke cloud memberdayakan bisnis untuk mengadopsi teknologi baru lebih cepat dan memungkinkan adopsi teknologi just-in-time yang terjangkau sebagai respons terhadap peluang bisnis baru.
Misalnya, jika perusahaan ritel ingin memperkenalkan sistem rekomendasi yang didorong oleh AI ke toko online-nya tanpa infrastruktur cloud, perusahaan harus melakukan investasi perangkat keras yang cukup besar, termasuk biaya pembelian, penginstalan, dan pemeliharaan infrastruktur on premises, serta mempekerjakan personel untuk mengelolanya. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan dan menjalankan infrastruktur baru. Dengan infrastruktur berbasis cloud, perusahaan dapat menginstal sistem AI baru, dalam skala besar, dalam hitungan menit, sehingga secara signifikan mengurangi waktu antara pengambilan keputusan dan implementasi.
Platform Instana Observability menyediakan data kinerja real-time yang membantu bisnis mengoptimalkan ekosistem cloud hybrid mereka dan memaksimalkan investasi migrasi cloud.
Platform IBM® Turbonomic® menyediakan perencanaan migrasi cloud yang mudah digunakan yang memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan konsumsi cloud sejak awal dan menyederhanakan proses migrasi cloud Anda.
Ciptakan nilai dan ubah bisnis Anda dengan konsultasi migrasi cloud.
Dengan IBM Turbonomic, Anda dapat menjalankan aplikasi dengan lancar, berkelanjutan, dan hemat biaya untuk membantu mencapai kinerja aplikasi yang efisien sekaligus menurunkan biaya.
