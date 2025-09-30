Apa yang dimaksud dengan migrasi cloud?

Migrasi cloud adalah proses memindahkan data, aplikasi, dan beban kerja dari pusat data on premises ke infrastruktur berbasis cloud atau dari satu lingkungan cloud ke lingkungan lain (dikenal sebagai migrasi cloud-to-cloud).

Sebuah perusahaan dapat memilih untuk bermigrasi ke cloud tunggal atau beberapa cloud, dan dapat menggunakan model cloud publik, di mana layanan dikirimkan melalui internet publik, atau model cloud pribadi , di mana infrastruktur cloud yang aman dan berpemilik hanya dapat diakses oleh mereka. Banyak organisasi memilih lingkungan cloud hybrid, yang menggabungkan layanan cloud publik dan privat untuk menciptakan infrastruktur IT tunggal, fleksibel, dan hemat biaya yang mendukung dan mengotomatiskan manajemen beban kerja di seluruh lingkungan cloud.

Multicloud menawarkan opsi lain, yang memungkinkan perusahaan untuk memigrasikan infrastruktur IT menggunakan beberapa penyedia cloud publik. Multicloud bisa sesederhana menggunakan software-as-a-service (SaaS) dari berbagai vendor untuk memanfaatkan fitur portabilitas di seluruh infrastruktur, tetapi lebih sering melibatkan pengelolaan aplikasi perusahaan pada platform-as-a-service (PaaS) atau infrastructure-as-a-service (IaaS) di berbagai vendor cloud (mis. Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud, dan Microsoft Azure) dari sebuah konsol pusat.