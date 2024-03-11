Apa itu Kubernetes?

Seiring dengan berkembangnya kontainer, kini sebuah organisasi mungkin memiliki ratusan atau ribuan kontainer. Tim operasi diperlukan untuk menjadwalkan dan mengotomatiskan penerapan kontainer, jaringan, skalabilitas, dan ketersediaan. Lahirlah orkestrasi kontainer.

Berdasarkan Borg, platform orkestrasi kontainer internal Google, Kubernetes diperkenalkan ke publik sebagai alat sumber terbuka pada tahun 2014, dengan Microsoft, Red Hat, IBM, dan pemain teknologi besar lainnya bergabung sebagai anggota awal komunitas Kubernetes. Pada tahun 2015, Google menyumbangkan Kubernetes ke Cloud Native Computing Foundation (CNCF), pusat komputasi cloud native yang bersifat netral vendor dengan sumber terbuka.

Kubernetes menjadi proyek pertama yang dihosting CNCF pada Maret 2016. Sejak saat itu, Kubernetes telah menjadi alat orkestrasi kontainer yang paling banyak digunakan untuk menjalankan beban kerja berbasis kontainer di seluruh dunia. Dalam sebuah laporan CNCF, Kubernetes adalah proyek sumber terbuka terbesar kedua di dunia (setelah Linux) dan alat orkestrasi kontainer utama untuk 71% perusahaan Fortune 100.

Pada tahun 2018, Kubernetes merupakan proyek pertama yang memenuhi kriteria CNCF dan menjadi salah satu proyek sumber terbuka dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah. Meskipun opsi orkestrasi kontainer lainnya, terutama Docker Swarm dan Apache Mesos, mendapatkan sejumlah daya tarik sejak awal, Kubernetes dengan cepat menjadi kontainer yang paling banyak diadopsi.

Sejak Kubernetes bergabung dengan CNCF pada tahun 2016, jumlah kontributor telah berkembang menjadi 8.012, meningkat 996%. Pada saat penulisan artikel ini, kontributor telah menambahkan lebih dari 123.000 komit ke repositori Kubernetes di GitHub.