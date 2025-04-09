Munculnya teknologi virtualisasi bermula pada tahun 1964 ketika IBM® meluncurkan CP-40, sebuah proyek riset berbagi waktu untuk IBM® System/360. CP-40 kemudian berkembang menjadi CP-67, yang pada akhirnya mempengaruhi Unix, salah satu sistem operasi multi-pengguna pertama yang berbagi waktu yang mengatur panggung untuk teknologi virtualisasi modern seperti mesin virtual. Pada tahun 1972, IBM® mengumumkan produk mesin virtual resmi pertamanya, VM/370, untuk System/370.

Pada tahun 1998, VMware mengembangkan sistem operasi x86 yang memungkinkan satu mesin untuk disegmentasikan menjadi beberapa mesin virtual, masing-masing menjalankan sistem operasinya sendiri. Pada tahun 1999, perusahaan meluncurkan VM Workstation 1.0, produk komersial pertama yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi sebagai mesin virtual pada satu PC. Produk ini menjadi populer di kalangan pengembang perangkat lunak karena kemampuannya untuk dengan mudah menguji dan mengembangkan aplikasi di lingkungan OS yang berbeda.

Menurut ramalan dari The Business riset Company, pasar perangkat lunak virtualisasi akan tumbuh dari 85,83 miliar USD pada tahun 2024 menjadi 100,19 miliar USD pada tahun 2025 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 16,7%.1

Kemajuan dalam komputasi edge, kontainerisasi, hybrid cloud dan adopsi multicloud, peningkatan fokus pada keamanan, dan kepatuhan mendorong pertumbuhan ini. Tren lain yang muncul yang berkontribusi pada pasar virtualisasi termasuk integrasi Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML).