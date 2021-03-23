Apa itu infrastruktur desktop virtual (VDI)?

Ada perubahan besar yang terjadi dalam lingkungan kerja karena bekerja dari rumah dan hybrid cloud menjadi hal biasa. Dengan meluasnya karyawan dan lingkungan, menjadi sulit untuk mengelola persyaratan pengelolaan, keamanan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Karena tantangan ini, para pemimpin TI mencari alat yang dengan aman memudahkan pengelolaan lingkungan ini tanpa menghabiskan banyak uang. Infrastruktur desktop virtual (VDI) adalah alat yang tepat.
Infrastruktur desktop virtual (VDI ) adalah pembuatan dan pengelolaan lingkungan desktop dan aplikasi yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dan mengakses aplikasi dan layanan di luar kantor, di dalam kantor, atau dari lokasi yang jauh. Solusi virtualisasi mendukung penerapan VDI melalui pembuatan sistem komputasi virtual — yang dikenal sebagai mesin virtual (VM) — yang memungkinkan organisasi menjalankan beberapa aplikasi dan sistem operasi pada satu server fisik di pusat data. VDI diaktifkan melalui hosting sistem operasi desktop, seperti Microsoft Windows Desktop, dalam VM yang semuanya berjalan di server host.
Dengan menggunakan sistem operasi desktop yang dihosting pada mesin virtual (VM) di server host, manajer TI dapat menerapkan data perusahaan, aplikasi, dan desktop mereka ke pengguna di pusat data virtual dan mengirimkannya sebagai layanan melalui internet. Ini berbeda dengan PC tradisional, di mana pengguna menggunakan perangkat fisik titik akhir pribadi portabel dari lokasi on premises.
Saat menerapkan solusi VDI, perantara koneksi menemukan desktop virtual di dalam kumpulan sumber daya untuk setiap karyawan yang dapat dihubungkan saat mengakses lingkungan VDI. Contoh perantara koneksi termasuk Virtual Citrix Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure, dan Nutanix.
Pengguna dapat terhubung dengan aman ke gambar desktop mereka, seperti Microsoft Windows, melalui perangkat atau lokasi apa pun. Memiliki kemampuan untuk mengakses aplikasi Anda dari mana saja sangat membantu karena itu berarti Anda tidak perlu benar-benar berada di kantor di desktop fisik Anda dengan mesin titik akhir, dan memungkinkan Anda untuk BYOD, “bawa perangkat Anda sendiri”, (termasuk PC, tablet, atau terminal klien tipis) dari mana pun yang paling mudah bagi Anda.
Untuk latar belakang lebih lanjut tentang solusi virtualisasi aplikasi dan teknologi virtualisasi, secara umum lihat video berikut ini dan lihat artikel, "5 Manfaat Virtualisasi":
Berikut ini adalah beberapa manfaat paling penting yang diberikan oleh infrastruktur desktop virtual (VDI):
VDI adalah jenis virtualisasi desktop, karena virtualisasi desktop adalah istilah menyeluruh yang mencakup teknologi apa pun yang memisahkan desktop dan perangkat keras. Untuk mempelajari lebih dalam tentang kategori tingkat yang lebih tinggi, lihat "Apa itu Virtualisasi Desktop?" atau tonton video berikut:
VDI persisten memungkinkan desktop yang dipersonalisasi karena pengguna terhubung ke desktop yang sama. Ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan desktop mereka, karena perubahan disimpan, mengubah lingkungan desktop virtual mereka menjadi ruang kerja digital yang dapat disesuaikan dan sangat dipersonalisasi.
Di sisi lain, VDI tidak persisten adalah desktop generik yang memiliki koneksi sekali pakai karena perubahan tidak disimpan. Pendekatan VDI tidak persisten sangat ideal untuk organisasi dengan karyawan yang memiliki banyak tugas berulang, karena biasanya lebih murah dan lebih mudah dikelola.
Infrastruktur desktop virtual (VDI) merupakan bagian integral dari strategi TI banyak perusahaan karena memungkinkan bisnis untuk mengurangi pengeluaran mereka dan menyederhanakan pengelolaan sistem ini. Pentingnya VDI menjadi dipercepat secara eksponensial karena perusahaan melihat untuk memungkinkan lingkungan kerja yang lebih fleksibel karena menyediakan aksesibilitas, keamanan, skalabilitas, otomatisasi, dan kemudahan penggunaan untuk diterapkan dengan cepat dan efektif.
Jika Anda ingin membangun lingkungan VDI Anda sendiri, Anda bisa melakukannya dengan solusi IBM Cloud IaaS. IBM menawarkan keseluruhan lapisan platform cloud yang mencakup semua komponen yang Anda perlukan untuk membangun lingkungan VDI Anda sendiri, termasuk komputasi virtual, jaringan, dan penyimpanan. Anda harus menginstal dan mengelola hypervisor sendiri dalam skenario ini.
Dalam kemitraan dengan VMware, IBM menawarkan solusi VDI yang dikelola pelanggan dan sebagian dikelola VMware (dengan VMware Horizon) dan solusi Virtual Desktop sebagai Layanan (DaaS) yang dikelola sepenuhnya, menghadirkan desktop dan aplikasi virtual yang dihosting di platform IBM Cloud.
