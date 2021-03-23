Tag
IT Infrastructure

Apa itu infrastruktur desktop virtual (VDI)?

Pemandangan Atas ke Riyadh, Ibu Kota Arab Saudi, Saat Matahari Terbit

Pemeriksaan infrastruktur desktop virtual, cara kerjanya, dan manfaat yang dibawanya.

Ada perubahan besar yang terjadi dalam lingkungan kerja karena bekerja dari rumah dan hybrid cloud menjadi hal biasa. Dengan meluasnya karyawan dan lingkungan, menjadi sulit untuk mengelola persyaratan pengelolaan, keamanan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Karena tantangan ini, para pemimpin TI mencari alat yang dengan aman memudahkan pengelolaan lingkungan ini tanpa menghabiskan banyak uang. Infrastruktur desktop virtual (VDI) adalah alat yang tepat.

 

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Apa itu VDI dan bagaimana cara kerjanya?

Infrastruktur desktop virtual (VDI ) adalah pembuatan dan pengelolaan lingkungan desktop dan aplikasi yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dan mengakses aplikasi dan layanan di luar kantor, di dalam kantor, atau dari lokasi yang jauh. Solusi virtualisasi mendukung penerapan VDI melalui pembuatan sistem komputasi virtual — yang dikenal sebagai mesin virtual (VM) — yang memungkinkan organisasi menjalankan beberapa aplikasi dan sistem operasi pada satu server fisik di pusat data. VDI diaktifkan melalui hosting sistem operasi desktop, seperti Microsoft Windows Desktop, dalam VM yang semuanya berjalan di server host.

Dengan menggunakan sistem operasi desktop yang dihosting pada mesin virtual (VM) di server host, manajer TI dapat menerapkan data perusahaan, aplikasi, dan desktop mereka ke pengguna di pusat data virtual dan mengirimkannya sebagai layanan melalui internet. Ini berbeda dengan PC tradisional, di mana pengguna menggunakan perangkat fisik titik akhir pribadi portabel dari lokasi on premises.

Saat menerapkan solusi VDI, perantara koneksi menemukan desktop virtual di dalam kumpulan sumber daya untuk setiap karyawan yang dapat dihubungkan saat mengakses lingkungan VDI. Contoh perantara koneksi termasuk Virtual Citrix Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure, dan Nutanix.

Pengguna dapat terhubung dengan aman ke gambar desktop mereka, seperti Microsoft Windows, melalui perangkat atau lokasi apa pun. Memiliki kemampuan untuk mengakses aplikasi Anda dari mana saja sangat membantu karena itu berarti Anda tidak perlu benar-benar berada di kantor di desktop fisik Anda dengan mesin titik akhir, dan memungkinkan Anda untuk BYOD, “bawa perangkat Anda sendiri”, (termasuk PC, tablet, atau terminal klien tipis) dari mana pun yang paling mudah bagi Anda.

Untuk latar belakang lebih lanjut tentang solusi virtualisasi aplikasi dan teknologi virtualisasi, secara umum lihat video berikut ini dan lihat artikel, "5 Manfaat Virtualisasi":

IBM Power

Memodernisasi dan mengotomatiskan dengan IBM Power

Joe Cropper, IBM Master Inventor, STSM, IBM Power Hybrid Cloud Platform, akan memandu Anda melalui demo tentang bagaimana IBM Power dapat membantu modernisasi aplikasi Anda.
Jelajahi IBM Power

Manfaat VDI

Berikut ini adalah beberapa manfaat paling penting yang diberikan oleh infrastruktur desktop virtual (VDI):

  • Peningkatan skalabilitas: Komputasi cloud telah membuat VDI lebih menarik dengan memanfaatkan infrastruktur yang dapat diskalakan untuk mengonsumsi sumber daya saat dibutuhkan oleh VDI. Dengan mengonsolidasikan semua infrastruktur VDI pada server host, ini mengurangi kebutuhan dan pembelian perangkat keras, karena pengguna dapat mengakses lingkungan mereka dari perangkat apa pun.
  • Manajemen terpusat: VDI menyediakan struktur manajemen terpusat yang memungkinkan administrator menambal, memperbarui, dan mengubah semua desktop virtual dalam satu waktu. Tidak ada lagi kebutuhan untuk memperbaiki seluruh organisasi secara terpisah. Ini juga memungkinkan strategi pemulihan bencana desktop lengkap karena semua komponen disimpan dan dicadangkan di pusat data.
  • Keamanan: VDI membantu bisnis menjaga kerahasiaan lengkap mereka karena aplikasi hidup di server host di pusat data dan bukan perangkat klien. Jika perangkat pernah dicuri atau rusak, konektivitas perangkat dapat dihentikan untuk melindungi data bisnis. Namun, sangat penting bahwa gambar sistem operasi dikelola dan diperbarui dengan benar, dan otentikasi pekerja jarak jauh harus menyeluruh.
  • Aksesibilitas: VDI memungkinkan pengguna akhir untuk “bawa perangkat Anda sendiri” (BYOD) dan menggunakan perangkat mereka untuk mendapatkan akses jarak jauh ke file, aplikasi, dan layanan cloud mereka dari lokasi mana pun. Ini pada dasarnya menciptakan ruang kerja digital/desktop jarak jauh, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan membuatnya jauh lebih mudah untuk bekerja dari rumah karena karyawan dapat memanfaatkan PC, tablet, ponsel pintar, dan klien tipis.
  • Penghematan biaya: Pengeluaran perangkat keras berkurang secara signifikan, karena TI tidak perlu terus membeli perangkat keras baru. Konsolidasi pemrosesan di server membantu mendorong penurunan pengeluaran TI.

VDI vs virtualisasi desktop

VDI adalah jenis virtualisasi desktop, karena virtualisasi desktop adalah istilah menyeluruh yang mencakup teknologi apa pun yang memisahkan desktop dan perangkat keras. Untuk mempelajari lebih dalam tentang kategori tingkat yang lebih tinggi, lihat "Apa itu Virtualisasi Desktop?" atau tonton video berikut:

Penerapan VDI persisten vs penerapan VDI tidak persisten

VDI persisten memungkinkan desktop yang dipersonalisasi karena pengguna terhubung ke desktop yang sama. Ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan desktop mereka, karena perubahan disimpan, mengubah lingkungan desktop virtual mereka menjadi ruang kerja digital yang dapat disesuaikan dan sangat dipersonalisasi.

Di sisi lain, VDI tidak persisten adalah desktop generik yang memiliki koneksi sekali pakai karena perubahan tidak disimpan. Pendekatan VDI tidak persisten sangat ideal untuk organisasi dengan karyawan yang memiliki banyak tugas berulang, karena biasanya lebih murah dan lebih mudah dikelola.

Contoh penggunaan VDI

  • Pusat panggilan: VDI memungkinkan karyawan di pusat panggilan untuk mengakses hanya informasi dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Hal ini merampingkan efisiensi dan efektivitas biaya.
  • Pekerjaan jarak jauh: VDI memungkinkan anggota tim untuk mengakses jaringan perusahaan, aplikasi, dan sumber daya yang sama, sekaligus tersebar secara geografis, karena semua VDI dapat diterapkan dan dikelola dari titik pusat.
  • Kepatuhan terhadap peraturan: Beberapa industri yang diatur secara ketat mengalami masalah dengan karyawan mereka yang menyimpan informasi rahasia secara tidak benar. Dengan memusatkan manajemen dengan VDI, ini membantu menghilangkan masalah penyimpanan data dan aplikasi yang salah.
  • Akses pihak ketiga: Ketika memanfaatkan kontraktor atau mitra bisnis, karyawan ini membutuhkan perangkat keras milik perusahaan untuk terhubung ke seluruh sistem. Biayanya mahal terutama untuk proyek yang lebih pendek. Hal ini menjadikan VDI solusi ideal untuk memberikan kontraktor akses aman ke informasi perusahaan tanpa perlu menyediakan atau membeli perangkat keras.

Mengapa VDI mungkin tepat untuk Anda

Infrastruktur desktop virtual (VDI) merupakan bagian integral dari strategi TI banyak perusahaan karena memungkinkan bisnis untuk mengurangi pengeluaran mereka dan menyederhanakan pengelolaan sistem ini. Pentingnya VDI menjadi dipercepat secara eksponensial karena perusahaan melihat untuk memungkinkan lingkungan kerja yang lebih fleksibel karena menyediakan aksesibilitas, keamanan, skalabilitas, otomatisasi, dan kemudahan penggunaan untuk diterapkan dengan cepat dan efektif.

Pelajari lebih lanjut tentang VDI

Jika Anda ingin membangun lingkungan VDI Anda sendiri, Anda bisa melakukannya dengan solusi IBM Cloud IaaS. IBM menawarkan keseluruhan lapisan platform cloud yang mencakup semua komponen yang Anda perlukan untuk membangun lingkungan VDI Anda sendiri, termasuk komputasi virtual, jaringan, dan penyimpanan. Anda harus menginstal dan mengelola hypervisor sendiri dalam skenario ini.

Dalam kemitraan dengan VMware, IBM menawarkan solusi VDI yang dikelola pelanggan dan sebagian dikelola VMware (dengan VMware Horizon) dan solusi Virtual Desktop sebagai Layanan (DaaS) yang dikelola sepenuhnya, menghadirkan desktop dan aplikasi virtual yang dihosting di platform IBM Cloud.

Penulis

Jordan Shamir

Offering Manager
Solusi terkait
IBM Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift on IBM Cloud adalah OpenShift Container Platform (OCP) yang dikelola sepenuhnya.

 Jelajahi Red Hat OpenShift
Solusi Penyimpanan Virtual untuk Virtualisasi Server dan Desktop

Virtualisasi penyimpanan yang aman, andal, dan efisien untuk lingkungan VMware dengan IBM Spectrum Virtualize.

 Jelajahi solusi penyimpanan
Solusi Infrastruktur Cloud

Temukan solusi infrastruktur cloud yang tepat untuk kebutuhan bisnis Anda dan tingkatkan sumber daya sesuai permintaan.

 Jelajahi solusi cloud
Ambil langkah selanjutnya

Red Hat OpenShift on IBM Cloud adalah OpenShift Container Platform (OCP) yang dikelola sepenuhnya.

 Jelajahi IBM Red Hat OpenShift Buat akun IBM Cloud gratis Anda