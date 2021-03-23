Apa itu infrastruktur desktop virtual (VDI)?

Infrastruktur desktop virtual (VDI ) adalah pembuatan dan pengelolaan lingkungan desktop dan aplikasi yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dan mengakses aplikasi dan layanan di luar kantor, di dalam kantor, atau dari lokasi yang jauh. Solusi virtualisasi mendukung penerapan VDI melalui pembuatan sistem komputasi virtual — yang dikenal sebagai mesin virtual (VM) — yang memungkinkan organisasi menjalankan beberapa aplikasi dan sistem operasi pada satu server fisik di pusat data. VDI diaktifkan melalui hosting sistem operasi desktop, seperti Microsoft Windows Desktop, dalam VM yang semuanya berjalan di server host.

Dengan menggunakan sistem operasi desktop yang dihosting pada mesin virtual (VM) di server host, manajer TI dapat menerapkan data perusahaan, aplikasi, dan desktop mereka ke pengguna di pusat data virtual dan mengirimkannya sebagai layanan melalui internet. Ini berbeda dengan PC tradisional, di mana pengguna menggunakan perangkat fisik titik akhir pribadi portabel dari lokasi on premises.

Saat menerapkan solusi VDI, perantara koneksi menemukan desktop virtual di dalam kumpulan sumber daya untuk setiap karyawan yang dapat dihubungkan saat mengakses lingkungan VDI. Contoh perantara koneksi termasuk Virtual Citrix Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure, dan Nutanix.

Pengguna dapat terhubung dengan aman ke gambar desktop mereka, seperti Microsoft Windows, melalui perangkat atau lokasi apa pun. Memiliki kemampuan untuk mengakses aplikasi Anda dari mana saja sangat membantu karena itu berarti Anda tidak perlu benar-benar berada di kantor di desktop fisik Anda dengan mesin titik akhir, dan memungkinkan Anda untuk BYOD, “bawa perangkat Anda sendiri”, (termasuk PC, tablet, atau terminal klien tipis) dari mana pun yang paling mudah bagi Anda.

Untuk latar belakang lebih lanjut tentang solusi virtualisasi aplikasi dan teknologi virtualisasi, secara umum lihat video berikut ini dan lihat artikel, "5 Manfaat Virtualisasi":