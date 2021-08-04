Banyak organisasi TI menerapkan server yang hanya berjalan pada sebagian kecil dari kapasitas mereka, seringkali karena mereka mendedikasikan server fisik mereka untuk aplikasi tertentu. Ini biasanya merupakan mekanisme yang tidak efisien karena ada kapasitas berlebih yang tidak dikonsumsi, yang menyebabkan biaya operasi dan biaya TI yang lebih tinggi.
Dalam upaya mendorong pemanfaatan kapasitas yang lebih tinggi dan mengurangi biaya, virtualisasi diciptakan. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang virtualisasi dan komponen utamanya dan menjelaskan lima dari berbagai manfaat yang dapat dinikmati organisasi Anda melalui virtualisasi:
Virtualisasi menggunakan perangkat lunak untuk membuat lapisan abstraksi di atas perangkat keras fisik. Dengan demikian, ini menciptakan sistem komputasi virtual, yang dikenal sebagai mesin virtual (VM). Hal ini memungkinkan organisasi untuk menjalankan beberapa komputer virtual, sistem operasi, dan aplikasi pada satu server fisik, yang pada dasarnya membaginya menjadi beberapa server virtual
Sederhananya, salah satu keuntungan utama virtualisasi adalah penggunaan perangkat keras komputer fisik yang lebih efisien. Ini, pada akhirnya, memberikan hasil yang lebih besar atas investasi perusahaan.
Simak video untuk mempelajari teknologi virtualisasi:
Dalam istilah yang paling sederhana, mesin virtual (VM) adalah representasi virtual dari komputer fisik. Seperti disebutkan sebelumnya, virtualisasi memungkinkan organisasi untuk membuat beberapa mesin virtual, masing-masing dengan sistem operasi (OS) dan aplikasi mereka sendiri, pada satu mesin fisik.
Namun, mesin virtual tidak dapat berinteraksi langsung dengan komputer fisik. Sebaliknya, itu membutuhkan lapisan perangkat lunak ringan yang disebut hypervisor untuk berkoordinasi dengan perangkat keras fisik tempatnya berjalan.
Hypervisor sangat penting untuk virtualisasi. Ini adalah lapisan perangkat lunak tipis yang memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan berdampingan dan berbagi sumber daya komputasi fisik yang sama. Sistem operasi ini berperan sebagai mesin virtual (VM) yang disebutkan di atas, yaitu representasi virtual dari komputer fisik, dan hypervisor menetapkan setiap VM bagiannya sendiri dari daya komputasi, memori dan penyimpanan yang mendasarinya. Ini mencegah VM untuk mengganggu sumber daya satu sama lain.
Virtualisasi lingkungan Anda dapat meningkatkan skalabilitas sekaligus mengurangi biaya. Lihat beberapa dari banyak manfaat yang dapat dihadirkan oleh virtualisasi ke organisasi Anda:
Menggunakan lingkungan non-virtual bisa menjadi tidak efisien karena ketika Anda tidak menggunakan aplikasi di server, komputasi tidak aktif dan tidak dapat digunakan untuk aplikasi lain. Ketika Anda melakukan virtualisasi lingkungan, server fisik tunggal itu berubah menjadi banyak mesin virtual. Mesin virtual ini dapat memiliki sistem operasi yang berbeda dan menjalankan aplikasi yang berbeda sementara semua masih dihosting di server fisik tunggal.
Konsolidasi aplikasi ke lingkungan virtual adalah pendekatan yang lebih hemat biaya karena Anda akan dapat mengonsumsi lebih sedikit server fisik, menurunkan biaya yang dihabiskan untuk server dan meningkatkan penghematan untuk organisasi.
Ketika bencana mempengaruhi server fisik, seseorang bertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaikinya. Ini bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Dengan lingkungan virtual, mudah untuk menyediakan dan menerapkan, memungkinkan Anda untuk mereplikasi atau mengkloning mesin virtual yang terpengaruh.
Proses pemulihan hanya akan memakan waktu beberapa menit, bukan berjam-jam seperti yang dibutuhkan untuk menyediakan dan menyiapkan server fisik baru. Hal ini secara signifikan meningkatkan ketahanan lingkungan dan meningkatkan keberlangsungan bisnis.
Dengan lebih sedikit server, tim TI Anda akan dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memelihara perangkat keras fisik dan infrastruktur TI. Anda akan dapat menginstal, memperbarui, dan memelihara lingkungan di semua VM di lingkungan virtual di server alih-alih melalui proses yang manual dan memakan waktu dengan menerapkan pembaruan untuk setiap server satu per satu. Lebih sedikit waktu untuk memelihara lingkungan meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim Anda.
Karena lingkungan virtual tersegmentasi menjadi beberapa mesin virtual, pengembang Anda dapat dengan cepat menjalankan mesin virtual tanpa mempengaruhi lingkungan produksi. Ini sangat ideal untuk pengembangan dan pengujian, karena pengembang dapat dengan cepat mengkloning mesin virtual dan menjalankan tes di lingkungan.
Misalnya, jika patch perangkat lunak baru telah dirilis, seseorang dapat mengkloning mesin virtual dan menerapkan pembaruan perangkat lunak terbaru, menguji lingkungan, dan kemudian menariknya ke dalam aplikasi produksi mereka. Ini meningkatkan kecepatan dan kelincahan aplikasi.
Ketika Anda dapat mengurangi jumlah server fisik yang Anda gunakan, itu akan menyebabkan pengurangan jumlah daya yang dikonsumsi. Hal ini memiliki dua manfaat ramah lingkungan:
