Virtualisasi lingkungan Anda dapat meningkatkan skalabilitas sekaligus mengurangi biaya. Lihat beberapa dari banyak manfaat yang dapat dihadirkan oleh virtualisasi ke organisasi Anda:

1. Pangkas pengeluaran TI

Menggunakan lingkungan non-virtual bisa menjadi tidak efisien karena ketika Anda tidak menggunakan aplikasi di server, komputasi tidak aktif dan tidak dapat digunakan untuk aplikasi lain. Ketika Anda melakukan virtualisasi lingkungan, server fisik tunggal itu berubah menjadi banyak mesin virtual. Mesin virtual ini dapat memiliki sistem operasi yang berbeda dan menjalankan aplikasi yang berbeda sementara semua masih dihosting di server fisik tunggal.

Konsolidasi aplikasi ke lingkungan virtual adalah pendekatan yang lebih hemat biaya karena Anda akan dapat mengonsumsi lebih sedikit server fisik, menurunkan biaya yang dihabiskan untuk server dan meningkatkan penghematan untuk organisasi.

2. Kurangi waktu henti dan tingkatkan ketahanan dalam situasi pemulihan bencana

Ketika bencana mempengaruhi server fisik, seseorang bertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaikinya. Ini bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Dengan lingkungan virtual, mudah untuk menyediakan dan menerapkan, memungkinkan Anda untuk mereplikasi atau mengkloning mesin virtual yang terpengaruh.

Proses pemulihan hanya akan memakan waktu beberapa menit, bukan berjam-jam seperti yang dibutuhkan untuk menyediakan dan menyiapkan server fisik baru. Hal ini secara signifikan meningkatkan ketahanan lingkungan dan meningkatkan keberlangsungan bisnis.

1. Tingkatkan efisiensi dan produktivitas

Dengan lebih sedikit server, tim TI Anda akan dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memelihara perangkat keras fisik dan infrastruktur TI. Anda akan dapat menginstal, memperbarui, dan memelihara lingkungan di semua VM di lingkungan virtual di server alih-alih melalui proses yang manual dan memakan waktu dengan menerapkan pembaruan untuk setiap server satu per satu. Lebih sedikit waktu untuk memelihara lingkungan meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim Anda.

4. Kontrol independensi dan DevOps

Karena lingkungan virtual tersegmentasi menjadi beberapa mesin virtual, pengembang Anda dapat dengan cepat menjalankan mesin virtual tanpa mempengaruhi lingkungan produksi. Ini sangat ideal untuk pengembangan dan pengujian, karena pengembang dapat dengan cepat mengkloning mesin virtual dan menjalankan tes di lingkungan.

Misalnya, jika patch perangkat lunak baru telah dirilis, seseorang dapat mengkloning mesin virtual dan menerapkan pembaruan perangkat lunak terbaru, menguji lingkungan, dan kemudian menariknya ke dalam aplikasi produksi mereka. Ini meningkatkan kecepatan dan kelincahan aplikasi.

5. Beralih untuk menjadi lebih ramah lingkungan (organisasi dan lingkungan)

Ketika Anda dapat mengurangi jumlah server fisik yang Anda gunakan, itu akan menyebabkan pengurangan jumlah daya yang dikonsumsi. Hal ini memiliki dua manfaat ramah lingkungan: