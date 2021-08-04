Tag
Cloud

5 manfaat virtualisasi

Jalan yang melintasi hutan pegunungan

Virtualisasi adalah dasar komputasi cloud. Apa saja manfaat utama yang dapat dibawanya bagi organisasi Anda?

Banyak organisasi TI menerapkan server yang hanya berjalan pada sebagian kecil dari kapasitas mereka, seringkali karena mereka mendedikasikan server fisik mereka untuk aplikasi tertentu. Ini biasanya merupakan mekanisme yang tidak efisien karena ada kapasitas berlebih yang tidak dikonsumsi, yang menyebabkan biaya operasi dan biaya TI yang lebih tinggi.

Dalam upaya mendorong pemanfaatan kapasitas yang lebih tinggi dan mengurangi biaya, virtualisasi diciptakan. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang virtualisasi dan komponen utamanya dan menjelaskan lima dari berbagai manfaat yang dapat dinikmati organisasi Anda melalui virtualisasi:

  1. Pangkas pengeluaran TI Anda.
  2. Kurangi waktu henti dan tingkatkan ketahanan dalam situasi pemulihan bencana.
  3. Tingkatkan efisiensi dan produktivitas.
  4. Kontrol independensi dan DevOps.
  5. Beralih untuk menjadi lebih ramah lingkungan (organisasi dan lingkungan).

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Apa yang dimaksud dengan virtualisasi?

Virtualisasi menggunakan perangkat lunak untuk membuat lapisan abstraksi di atas perangkat keras fisik. Dengan demikian, ini menciptakan sistem komputasi virtual, yang dikenal sebagai mesin virtual (VM). Hal ini memungkinkan organisasi untuk menjalankan beberapa komputer virtual, sistem operasi, dan aplikasi pada satu server fisik, yang pada dasarnya membaginya menjadi beberapa server virtual

Sederhananya, salah satu keuntungan utama virtualisasi adalah penggunaan perangkat keras komputer fisik yang lebih efisien. Ini, pada akhirnya, memberikan hasil yang lebih besar atas investasi perusahaan.

Simak video untuk mempelajari teknologi virtualisasi:

Apa itu virtual machines (VM)?

Dalam istilah yang paling sederhana, mesin virtual (VM) adalah representasi virtual dari komputer fisik. Seperti disebutkan sebelumnya, virtualisasi memungkinkan organisasi untuk membuat beberapa mesin virtual, masing-masing dengan sistem operasi (OS) dan aplikasi mereka sendiri, pada satu mesin fisik. 

Namun, mesin virtual tidak dapat berinteraksi langsung dengan komputer fisik. Sebaliknya, itu membutuhkan lapisan perangkat lunak ringan yang disebut hypervisor untuk berkoordinasi dengan perangkat keras fisik tempatnya berjalan.

IBM Power

Memodernisasi dan mengotomatiskan dengan IBM Power

Joe Cropper, IBM Master Inventor, STSM, IBM Power Hybrid Cloud Platform, akan memandu Anda melalui demo tentang bagaimana IBM Power dapat membantu modernisasi aplikasi Anda.
Jelajahi IBM Power

Apa yang dimaksud dengan hypervisor?

Hypervisor sangat penting untuk virtualisasi. Ini adalah lapisan perangkat lunak tipis yang memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan berdampingan dan berbagi sumber daya komputasi fisik yang sama. Sistem operasi ini berperan sebagai mesin virtual (VM) yang disebutkan di atas, yaitu representasi virtual dari komputer fisik, dan hypervisor menetapkan setiap VM bagiannya sendiri dari daya komputasi, memori dan penyimpanan yang mendasarinya. Ini mencegah VM untuk mengganggu sumber daya satu sama lain.

5 manfaat virtualisasi

Virtualisasi lingkungan Anda dapat meningkatkan skalabilitas sekaligus mengurangi biaya. Lihat beberapa dari banyak manfaat yang dapat dihadirkan oleh virtualisasi ke organisasi Anda:

1. Pangkas pengeluaran TI

Menggunakan lingkungan non-virtual bisa menjadi tidak efisien karena ketika Anda tidak menggunakan aplikasi di server, komputasi tidak aktif dan tidak dapat digunakan untuk aplikasi lain. Ketika Anda melakukan virtualisasi lingkungan, server fisik tunggal itu berubah menjadi banyak mesin virtual. Mesin virtual ini dapat memiliki sistem operasi yang berbeda dan menjalankan aplikasi yang berbeda sementara semua masih dihosting di server fisik tunggal.

Konsolidasi aplikasi ke lingkungan virtual adalah pendekatan yang lebih hemat biaya karena Anda akan dapat mengonsumsi lebih sedikit server fisik, menurunkan biaya yang dihabiskan untuk server dan meningkatkan penghematan untuk organisasi.

2. Kurangi waktu henti dan tingkatkan ketahanan dalam situasi pemulihan bencana

Ketika bencana mempengaruhi server fisik, seseorang bertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaikinya. Ini bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Dengan lingkungan virtual, mudah untuk menyediakan dan menerapkan, memungkinkan Anda untuk mereplikasi atau mengkloning mesin virtual yang terpengaruh.

Proses pemulihan hanya akan memakan waktu beberapa menit, bukan berjam-jam seperti yang dibutuhkan untuk menyediakan dan menyiapkan server fisik baru. Hal ini secara signifikan meningkatkan ketahanan lingkungan dan meningkatkan keberlangsungan bisnis.

1. Tingkatkan efisiensi dan produktivitas

Dengan lebih sedikit server, tim TI Anda akan dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memelihara perangkat keras fisik dan infrastruktur TI. Anda akan dapat menginstal, memperbarui, dan memelihara lingkungan di semua VM di lingkungan virtual di server alih-alih melalui proses yang manual dan memakan waktu dengan menerapkan pembaruan untuk setiap server satu per satu. Lebih sedikit waktu untuk memelihara lingkungan meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim Anda.

4. Kontrol independensi dan DevOps

Karena lingkungan virtual tersegmentasi menjadi beberapa mesin virtual, pengembang Anda dapat dengan cepat menjalankan mesin virtual tanpa mempengaruhi lingkungan produksi. Ini sangat ideal untuk pengembangan dan pengujian, karena pengembang dapat dengan cepat mengkloning mesin virtual dan menjalankan tes di lingkungan.

Misalnya, jika patch perangkat lunak baru telah dirilis, seseorang dapat mengkloning mesin virtual dan menerapkan pembaruan perangkat lunak terbaru, menguji lingkungan, dan kemudian menariknya ke dalam aplikasi produksi mereka. Ini meningkatkan kecepatan dan kelincahan aplikasi.

5. Beralih untuk menjadi lebih ramah lingkungan (organisasi dan lingkungan)

Ketika Anda dapat mengurangi jumlah server fisik yang Anda gunakan, itu akan menyebabkan pengurangan jumlah daya yang dikonsumsi. Hal ini memiliki dua manfaat ramah lingkungan:

  • Mengurangi biaya bisnis, dan uang itu dapat diinvestasikan kembali di tempat lain.
  • Mengurangi jejak karbon dari pusat data.

Penulis

Jordan Shamir

Offering Manager
Solusi terkait
IBM Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift on IBM Cloud adalah OpenShift Container Platform (OCP) yang dikelola sepenuhnya.

 Jelajahi Red Hat OpenShift
Solusi Penyimpanan Virtual untuk Virtualisasi Server dan Desktop

Virtualisasi penyimpanan yang aman, andal, dan efisien untuk lingkungan VMware dengan IBM Spectrum Virtualize.

 Jelajahi solusi penyimpanan
Solusi Infrastruktur Cloud

Temukan solusi infrastruktur cloud yang tepat untuk kebutuhan bisnis Anda dan tingkatkan sumber daya sesuai permintaan.

 Jelajahi solusi cloud
Ambil langkah selanjutnya

Red Hat OpenShift on IBM Cloud adalah OpenShift Container Platform (OCP) yang dikelola sepenuhnya.

 Jelajahi IBM Red Hat OpenShift Buat akun IBM Cloud gratis Anda