Platform aman yang dirancang untuk inovasi terbuka Contoh dunia nyata: Perusahaan hipotek memangkas biaya dan mempercepat kepatuhan terhadap peraturan Masalah: Sebuah perusahaan hipotek memproses 70 juta catatan per hari, namun sistem on premises mereka lambat dan tidak akurat, memerlukan waktu 6-9 minggu untuk peningkatan besar aplikasi. Biaya TI tinggi, dan perangkat keras tidak digunakan sepenuhnya. Solusi: Untuk memperbaiki analisis risiko, perusahaan ini beralih ke Red Hat OpenShift on IBM Cloud dan layanan analitik IBM Cloud untuk mengurangi biaya, meningkatkan ketersediaan, dan pada akhirnya mempercepat kepatuhan terhadap peraturan. Dengan Red Hat OpenShift on IBM Cloud yang beroperasi di berbagai wilayah, aplikasi dapat dikontainerisasi dan diterapkan di seluruh dunia, sehingga meningkatkan ketersediaan dan memenuhi peraturan setempat.