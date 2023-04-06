Apa itu pemulihan bencana (DR)?

Ini mencakup segala sesuatu mulai dari kegagalan peralatan dan pemadaman listrik lokal hingga serangan kriminal atau militer, serangan siber dan bencana alam.

Banyak bisnis, terutama organisasi kecil dan menengah, lalai untuk mengembangkan rencana pemulihan bencana (DRP) yang andal dan praktis. Tanpa rencana seperti itu, mereka memiliki sedikit perlindungan dari dampak peristiwa besar.

Biaya waktu henti yang tidak terencana membuat perlindungan kehilangan data menjadi sangat penting.Menurut riset dari Splunk dan Oxford Economics, biaya rata-rata waktu henti dapat menelan biaya hingga 9.000 USD per menit (atau 540.000 USD per jam) untuk organisasi perusahaan. Untuk institusi keuangan dan perawatan kesehatan berisiko tinggi yang menangani data sensitif, waktu henti dapat mengakibatkan biaya melebih 5 juta USD per jam.1 Perencanaan pemulihan bencana dapat mengurangi risiko ini secara signifikan.

Pemulihan bencana melibatkan penyusunan strategi, perencanaan, penerapan teknologi yang tepat, dan pelaksanaan pengujian yang berkelanjutan. Meskipun pencadangan data merupakan komponen penting, proses pencadangan dan pemulihan saja belum cukup untuk membentuk rencana pemulihan bencana yang komprehensif.

Pemulihan bencana juga melibatkan memastikan bahwa penyimpanan dan komputasi yang memadai tersedia untuk mempertahankan prosedur failover dan failback yang kuat. Failover adalah proses membongkar beban kerja ke sistem cadangan sehingga proses produksi dan pengalaman pengguna akhir terganggu sesedikit mungkin. Failback melibatkan peralihan kembali ke sistem primer asli.