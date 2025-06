Serangan malware tidak dapat dihindari, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh organisasi untuk memperkuat pertahanannya. Langkah-langkah ini meliputi:

Pelatihan kesadaran keamanan: Banyak infeksi malware diakibatkan oleh pengguna yang mengunduh perangkat lunak palsu atau terjebak dalam penipuan phishing. Pelatihan kesadaran keamanan dapat membantu pengguna mengenali serangan rekayasa sosial, situs web berbahaya, dan aplikasi palsu. Pelatihan kesadaran keamanan juga dapat mengedukasi pengguna tentang apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika mereka mencurigai adanya ancaman malware.

Kebijakan keamanan: Membutuhkan kata sandi yang kuat, autentikasi multi-faktor, dan VPN ketika mengakses aset sensitif melalui wifi yang tidak aman dapat membantu membatasi akses peretas ke akun pengguna. Menerapkan jadwal rutin untuk manajemen patch, penilaian kerentanan, dan pengujian penetrasi juga dapat membantu menangkap kerentanan perangkat lunak dan perangkat sebelum penjahat siber mengeksploitasinya. Kebijakan untuk mengelola perangkat BYOD (bawa perangkat sendiri) dan mencegah TI bayangan dapat membantu mencegah pengguna tanpa sadar membawa malware ke dalam jaringan perusahaan.

Cadangan: Menyimpan cadangan data sensitif dan gambar sistem yang diperbarui, idealnya pada hard drive atau perangkat lain yang dapat diputuskan dari jaringan, dapat mempermudah pemulihan dari serangan malware.



Arsitektur jaringan zero trust: Zero trust adalah pendekatan terhadap keamanan jaringan di mana pengguna tidak pernah dipercaya dan selalu diverifikasi. Secara khusus, zero trust menerapkan prinsip hak istimewa terkecil, mikrosegmentasi jaringan dan autentikasi adaptif berkelanjutan. Penerapan ini membantu memastikan bahwa tidak ada pengguna atau perangkat yang dapat mengakses data sensitif atau aset yang tidak seharusnya. Jika malware masuk ke jaringan, kontrol ini dapat membatasi gerakan lateral.



Rencana respons insiden: Membuat rencana respons insiden untuk berbagai jenis malware sebelumnya dapat membantu tim keamanan siber memberantas infeksi malware dengan lebih cepat.