Apa itu platform perlindungan beban kerja cloud (CWPP)?

Platform perlindungan beban kerja cloud (CWPP) adalah solusi keamanan komprehensif yang dirancang untuk melindungi beban kerja (sumber daya, data, aplikasi, dan proses) di lingkungan cloud, hybrid cloud, dan multicloud.

Manfaat CWPP mencakup fitur keamanan siber yang berharga yang melindungi dari pelanggaran data, meminimalkan waktu henti, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan di seluruh siklus hidup beban kerja. Fiturnya meliputi: 

  • Visibilitas real-time: CWPP memantau semua beban kerja aktif di seluruh lingkungan cloud hingga kontrol akses tiap titik akhir, mengungkapkan sistem operasi dan informasi aplikasi yang penting termasuk riwayat versi dan tambalan.
  • Deteksi ancaman lanjutan: CWPP dapat mengurangi permukaan serangan organisasi dengan mendeteksi kerentanan pada platform cloud. Machine learning, deteksi berbasis tanda tangan, dan alat deteksi berbasis heuristik melindungi dari malware dan ancaman keamanan lainnya.
  • Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan: CWPP membantu organisasi yang menangani data sensitif—seperti lembaga keuangan dan medis—mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan di luar firewall sederhana melalui otomatisasi ekstensif dan kontrol keamanan yang dirancang untuk aplikasi cloud yang kompleks. 

CWPP memainkan peran penting dalam manajemen postur keamanan cloud (CSPM) dan biasanya terintegrasi dalam platform perlindungan aplikasi cloud native (CNAPP) yang lebih luas.

Meskipun tidak sekuat CNAPP yang mencakup keamanan aplikasi, CWPP membantu memastikan keamanan beban kerja cloud dengan menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan beban kerja. Solusi CWPP melindungi beban kerja di berbagai arsitektur infrastruktur cloud dan beban kerja, termasuk: 

  • Pusat data on premises: Sumber daya bare metal tradisional yang terletak di pusat data di lokasi. 
  • Mesin virtual: Mesin virtual (VM) adalah server simulasi yang mampu meniru sistem komputer fisik melalui virtualisasi, berguna untuk menjalankan berbagai jenis sistem operasi pada satu mesin fisik. 
  • Kontainer: Paket virtual tingkat sistem yang dikenal sebagai kontainer digunakan untuk mengisolasi dan menerapkan aplikasi secara konsisten di berbagai lingkungan cloud. 
  • Nirserver: Fungsi nirserver berbasis cloud seperti pembaruan atau tambalan dapat diterapkan tanpa perlu mengelola kode infrastruktur yang mendasarinya.

Dikumpulkan ke dalam satu platform, CWPP menyediakan keamanan siber holistik melalui berbagai alat keamanan, seperti manajemen kerentanan, pencegahan intrusi, perlindungan waktu proses, dan pemantauan kepatuhan. Hal ini memungkinkan respons insiden yang cepat dan remediasi untuk tim keamanan.

CWPP yang efektif adalah komponen penting dari setiap strategi keamanan DevOps dan DevSecOps untuk komputasi cloud. CWPP yang umum di kalangan semua industri yang bergantung pada platform cloud dan aplikasi cloud, penting untuk mengurangi risiko keamanan, ancaman keamanan, dan mencegah masalah keamanan. 

Mengapa CWPP penting untuk menjaga keamanan siber platform cloud

Mendasari setiap fungsi komputasi cloud, beban kerja mengacu pada layanan, aplikasi, atau kemampuan apa pun yang menggunakan sumber daya berbasis cloud. Sederhananya, beban kerja cloud adalah kombinasi sumber daya, proses, dan tugas tersier yang diperlukan untuk mengakses layanan cloud. 

Beban kerja cloud mungkin berisi sumber daya komputasi, penyimpanan data, fitur jaringan, aplikasi, dan tugas pemrosesan sebanyak apa pun yang digunakan untuk menyelesaikan permintaan. Mesin virtual, basis data, aplikasi, layanan mikro, node, dan lainnya dianggap sebagai beban kerja dan semuanya rentan terhadap ancaman keamanan. 

Kerentanan utama komputasi cloud

Menurut Laporan State of Cloud Security 2022 Orca Security 1, sebagian besar organisasi yang menggunakan layanan cloud memiliki risiko tinggi untuk mengalami peristiwa keamanan, dengan 81% mempertahankan aset yang berinteraksi dengan publik yang tidak aman. Secara umum, dari semua organisasi yang disurvei, 11% dari semua aset yang disimpan ditemukan rentan terhadap beberapa ancaman keamanan, termasuk yang berikut:   

  • Penyusupan data: Pelanggaran data terjadi ketika pengguna yang tidak sah mengakses file yang dilindungi dengan ancaman merusak, mencuri, atau membocorkan informasi sensitif. Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM menemukan bahwa data yang dibobol yang disimpan di cloud publik menimbulkan biaya pelanggaran rata-rata tertinggi kedua sebesar USD 4,68 juta.
  • Pelanggaran kepatuhan: Organisasi yang menyimpan data pelanggan seperti catatan kesehatan atau nomor kartu kredit di cloud tunduk pada peraturan keamanan siber yang ketat. IBM X-Force Threat Intelligence Index 2025 menemukan bahwa pencurian data menyumbang 18% dari semua insiden keamanan. Ketika perusahaan gagal mengamankan data pengguna, mereka membuka diri terhadap hukuman tanggung jawab yang mahal, belum lagi hilangnya kepercayaan pelanggan mereka.
  • Pemadaman dan waktu henti: Kerentanan cloud adalah vektor berbahaya untuk serangan yang berpotensi menghancurkan yang dapat melumpuhkan organisasi dan bahkan infrastruktur publik. Contohnya adalah serangan Colonial Pipeline yang menutup akses bahan bakar publik dan swasta yang sangat penting di seluruh pesisir timur AS, yang mengakibatkan kerugian sebesar USD 5 juta akibat kehilangan data dan hampir USD 1 juta dalam bentuk denda regulasi. Namun, insiden keamanan yang lebih kecil dapat memiliki dampak signifikan pada laba. Laporan Biaya Pelanggaran Data mencatat bahwa organisasi yang dibobol mengalami kerugian bisnis rata-rata sebesar USD 1,38 juta.
Cara kerja CWPP 

Karena layanan berbasis cloud terus berkembang secara drastis dengan perkembangan pesat aplikasi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), penawaran platform sebagai layanan (PaaS), dan semakin banyaknya tenaga kerja jarak jauh, perlindungan platform cloud menjadi semakin penting dan kompleks.

Karena sumber daya cloud tersebar di seluruh platform hybrid dan multicloud, setiap jenis lingkungan baru menghadirkan tantangan dan parameter yang unik. CWPP melindungi organisasi dari ancaman siber, memitigasi pemadaman, dan membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan di lingkungan cloud yang semakin rumit.   

CWPP menggunakan berbagai metode dan alat untuk secara otomatis mendeteksi dan menganalisis beban kerja aktif apa pun dalam lingkungan cloud untuk memantau jaringan, mendeteksi potensi masalah, dan menerapkan standar keamanan yang dapat disesuaikan.

Banyak tim operasi pengembangan menggunakan metodologi integrasi berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan (CI/CD) dengan memulai pembaruan layanan cloud saat tersedia dan terus-menerus mengulangi berbagai fitur. CWPP memberikan nilai tambahan dengan melacak penerapan baru serta menerapkan dan memelihara protokol keamanan standar saat fitur dan pembaruan baru dirilis. 

Fitur utama CWPP

Fitur spesifik CWPP mungkin berbeda di antara vendor. Namun, berbagai pakar keamanan dari Gartner hingga Cloudstrike dan penyedia terkemuka seperti Amazon Web Service (AWS) dan Azure Kubernetes Service (AKS) merekomendasikan perlindungan dan fitur umum ini:

  • Visibilitas jaringan dan penemuan beban kerja: CWPP akan menyediakan dasbor bagi pengguna yang berwenang untuk memantau aktivitas dari seluruh jaringan hingga ke tiap segmen dan pengguna. Administrator dapat menyediakan kontrol tingkat sistem, seperti aplikasi, sumber daya, atau aktivitas tertentu dalam daftar putih atau daftar hitam berdasarkan kebijakan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya dan praktik terbaik keamanan.
  • Pemindaian kerentanan: Penilaian kerentanan memindai secara otomatis beban kerja atas potensi kelemahan atau kesalahan konfigurasi sebelum penerapan untuk skalabilitas yang mudah. Langkah-langkah keamanan mungkin termasuk firewall, deteksi malware, dan segmentasi mikro (membagi platform menjadi subbagian yang lebih kecil untuk memperlambat dan membendung potensi serangan). Deteksi dan respons titik akhir (EDR) dan pencegahan intrusi berbasis host melindungi beban kerja cloud dari serangan atau infiltrasi server eksternal. CWPP memperkuat semua beban kerja cloud baru dan yang sudah ada dengan mengecilkan permukaan serangan organisasi serta meningkatkan postur keamanan shift-left dan metodologi zero-trust.  
  • Pemantauan konfigurasi dan kepatuhan: CWPP menyediakan diagnostik jaringan secara konstan, memastikan bahwa seluruh sistem cloud berfungsi sebagaimana mestinya untuk memitigasi potensi kesalahan konfigurasi cloud yang dapat membuka pintu serangan. Selain itu, pemantauan perilaku memindai aktivitas jaringan yang mencurigakan, yang mungkin mengindikasikan penggunaan atau akses yang tidak sah.

Layanan, fitur, dan kemampuan tambahan dapat mencakup:

  • Perlindungan waktu proses
  • Konfigurasi keamanan kontainer dan Kubernetes
  • Keamanan aplikasi
  • Integrasi pipeline CI/CD
  • Aplikasi web dan keamanan API (WaaS)
  • Firewall pada aplikasi web (WAF)

Jenis CWPP

Solusi CWPP tertentu mungkin lebih cocok (atau sangat tidak cocok) untuk persyaratan alur kerja spesifik organisasi. Meskipun semua CWPP mungkin memberikan langkah-langkah keamanan serupa, mereka memberikan perlindungan dengan cara yang berbeda. Dua jenis utama CWPP adalah varietas berbasis agen tradisional dan varietas tanpa agen yang lebih modern. 

CWPP berbasis agen

CWPP berbasis agen tradisional memerlukan agen perangkat lunak untuk diinstal pada setiap beban kerja cloud. Manfaat CWPP berbasis agen meliputi:

  • Visibilitas terperinci tentang beban kerja, lalu lintas jaringan, dan konfigurasi sistem untuk pemantauan keamanan yang ekstensif.
  • Deteksi ancaman real-time yang meningkatkan waktu respons terhadap ancaman aktif.
  • Agen dapat disesuaikan yang dapat dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan tiap beban kerja atau kategori beban kerja. 

Meskipun CWPP berbasis agen menawarkan manfaat tertentu, mereka juga lambat dalam menerapkan dan sering memperlambat tiap beban kerja dan platform dengan menambahkan overhead yang signifikan. Karena CWPP berbasis agen menyediakan keamanan pada tingkat beban kerja, agen yang diterapkan sebagian menciptakan titik buta keamanan dan beban kerja apa pun yang berpotensi untuk diterapkan menjadi sangat rentan. 

CWPP tanpa agen

CWPP tanpa agen terintegrasi dalam API penyedia layanan cloud dan menghindari kebutuhan untuk mengemas tiap beban kerja dengan agen mereka sendiri. Metode ini tidak memberikan kontrol terperinci dan pemantauan real-time, namun menyediakan beberapa manfaat berharga, termasuk:

  • Kecepatan penerapan yang sangat ditingkatkan.
  • Cakupan berkelanjutan total dari semua aset cloud, termasuk aset yang ada dan yang baru dibuat.  
  • Mengurangi overhead untuk penerapan agen, pembaruan, dan manajemen serta meningkatkan efisiensi beban kerja dengan menghilangkan konsumsi sumber daya yang terkait dengan tiap agen dan potensi kesalahan kompatibilitas.
    1 Laporan State of Public Cloud Security 2022, Orca Security