Apa itu platform perlindungan beban kerja cloud (CWPP)?

Manfaat CWPP mencakup fitur keamanan siber yang berharga yang melindungi dari pelanggaran data, meminimalkan waktu henti, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan di seluruh siklus hidup beban kerja. Fiturnya meliputi:

Visibilitas real-time: CWPP memantau semua beban kerja aktif di seluruh lingkungan cloud hingga kontrol akses tiap titik akhir, mengungkapkan sistem operasi dan informasi aplikasi yang penting termasuk riwayat versi dan tambalan.

Deteksi ancaman lanjutan: CWPP dapat mengurangi permukaan serangan organisasi dengan mendeteksi kerentanan pada platform cloud. Machine learning, deteksi berbasis tanda tangan, dan alat deteksi berbasis heuristik melindungi dari malware dan ancaman keamanan lainnya.

Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan: CWPP membantu organisasi yang menangani data sensitif—seperti lembaga keuangan dan medis—mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan di luar firewall sederhana melalui otomatisasi ekstensif dan kontrol keamanan yang dirancang untuk aplikasi cloud yang kompleks.

CWPP memainkan peran penting dalam manajemen postur keamanan cloud (CSPM) dan biasanya terintegrasi dalam platform perlindungan aplikasi cloud native (CNAPP) yang lebih luas.

Meskipun tidak sekuat CNAPP yang mencakup keamanan aplikasi, CWPP membantu memastikan keamanan beban kerja cloud dengan menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan beban kerja. Solusi CWPP melindungi beban kerja di berbagai arsitektur infrastruktur cloud dan beban kerja, termasuk:

Pusat data on premises: Sumber daya bare metal tradisional yang terletak di pusat data di lokasi.

Lingkungan cloud: Cloud pribadi, cloud publik, variasi hybrid dan multicloud.

Mesin virtual: Mesin virtual (VM) adalah server simulasi yang mampu meniru sistem komputer fisik melalui virtualisasi, berguna untuk menjalankan berbagai jenis sistem operasi pada satu mesin fisik.

Kontainer: Paket virtual tingkat sistem yang dikenal sebagai kontainer digunakan untuk mengisolasi dan menerapkan aplikasi secara konsisten di berbagai lingkungan cloud.

Nirserver: Fungsi nirserver berbasis cloud seperti pembaruan atau tambalan dapat diterapkan tanpa perlu mengelola kode infrastruktur yang mendasarinya.

Dikumpulkan ke dalam satu platform, CWPP menyediakan keamanan siber holistik melalui berbagai alat keamanan, seperti manajemen kerentanan, pencegahan intrusi, perlindungan waktu proses, dan pemantauan kepatuhan. Hal ini memungkinkan respons insiden yang cepat dan remediasi untuk tim keamanan.

CWPP yang efektif adalah komponen penting dari setiap strategi keamanan DevOps dan DevSecOps untuk komputasi cloud. CWPP yang umum di kalangan semua industri yang bergantung pada platform cloud dan aplikasi cloud, penting untuk mengurangi risiko keamanan, ancaman keamanan, dan mencegah masalah keamanan.