Common Vulnerability Scoring System (CVSS) adalah kerangka kerja yang digunakan secara luas untuk mengklasifikasikan dan memeringkat kerentanan perangkat lunak.

Melalui kerangka kerja ini, organisasi dapat menghitung skor CVSS, yaitu skor numerik yang mewakili tingkat keparahan kerentanan. Karakteristik kerentanan yang berkontribusi pada skor CVSS diwakili dalam rantai teks yang dikenal sebagai string vektor CVSS.

Ada beberapa versi CVSS sejak 2005. Versi terbaru, CVSS v4.0, dirilis pada tahun 2022. Kelompok nirlaba FIRST.org, Inc., juga dikenal sebagai Forum of Incident Response and Security Teams, mengelola kerangka kerja ini.