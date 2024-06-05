Pengembang melakukan pengujian keamanan aplikasi (AST) sebagai bagian dari proses pengembangan perangkat lunak untuk memastikan tidak ada kerentanan dalam versi baru atau yang diperbarui dari aplikasi perangkat lunak. Beberapa tes dan alat yang berkaitan dengan keamanan aplikasi adalah:

Pengujian keamanan aplikasi statis (SAST): AST ini menggunakan solusi yang menganalisis kode sumber aplikasi tanpa mengeksekusi program. SAST dapat mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan, kesalahan pengodean, dan kelemahan dalam basis kode aplikasi di awal siklus pengembangan. Pengembang selanjutnya dapat memperbaiki masalah ini sebelum menerapkannya.

Pengujian keamanan aplikasi dinamis (DAST): Tidak seperti SAST, alat DAST mengevaluasi aplikasi saat sedang berjalan. Alat ini memberikan wawasan tentang postur keamanan aplikasi di lingkungan produksi, menyimulasikan skenario serangan dunia nyata untuk mengidentifikasi kerentanan seperti kesalahan validasi input, kelemahan autentikasi, dan kelemahan konfigurasi yang dapat dieksploitasi oleh penyerang.

Pengujian keamanan aplikasi interaktif (IAST): IAST menggabungkan SAST dan DAST serta meningkatkannya dengan berfokus pada pengujian dinamis dan interaktif, yang memeriksa aplikasi menggunakan input dan tindakan pengguna yang sebenarnya dalam lingkungan yang terkendali dan terawasi. Kerentanan dilaporkan secara real time.

Sepuluh besar OWASP: Sepuluh besar OWASP adalah daftar sepuluh risiko keamanan paling kritis yang dihadapi aplikasi web. Disusun oleh Open Web Applications Security Project (OWASP), sebuah organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada peningkatan keamanan perangkat lunak, daftar ini memberikan panduan yang diperbarui secara berkala kepada para pengembang, profesional keamanan, dan organisasi tentang kerentanan yang paling umum dan berdampak besar yang dapat menyebabkan pelanggaran keamanan.

Perlindungan mandiri aplikasi saat runtime (RASP): Solusi RASP melindungi aplikasi pada saat runtime dengan memantau dan mengamati perilaku untuk mengetahui tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya. Solusi ini dapat mendeteksi dan merespons serangan secara real time, dan beberapa bentuk RASP dapat memblokir tindakan jahat ketika terdeteksi.

Analisis komposisi perangkat lunak (SCA): Alat SCA mengidentifikasi dan mengelola komponen sumber terbuka dan perpustakaan pihak ketiga yang digunakan dalam suatu aplikasi. Mereka menganalisis dependensi dan menilai postur keamanannya, termasuk kerentanan yang diketahui serta masalah lisensi dan kepatuhan.

Alat-alat siklus hidup pengembangan yang aman (SDL): Alat-alat SDL mengintegrasikan keamanan ke dalam proses pengembangan. Alat ini menyediakan panduan dan pemeriksaan otomatis bagi pengembang untuk memastikan pertimbangan keamanan ditangani di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC).

Firewall aplikasi web (WAF): WAF dirancang untuk melindungi aplikasi web dan API-nya dengan memfilter dan memantau lalu lintas HTTP antara aplikasi web dan internet pada lapisan aplikasi. WAF dapat mendeteksi dan memblokir serangan berbasis web yang umum seperti injeksi SQL, skrip lintas situs (XSS), dan pemalsuan permintaan lintas situs (CSRF). Hal ini memungkinkan mitigasi risiko pelanggaran data dan akses yang tidak sah.

Alat dan teknologi ini, bersama dengan yang lainnya seperti enkripsi, mekanisme autentikasi, dan kerangka kerja pengujian keamanan, penting untuk melindungi aplikasi dari berbagai ancaman dan kerentanan keamanan. Organisasi sering menggunakan kombinasi pengujian dan alat ini sebagai bagian dari strategi keamanan aplikasi mereka.