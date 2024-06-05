Diperbarui: 5 Juni 2024
Kontributor: Matius Finio, Amanda Downie
Keamanan aplikasi (AppSec) adalah bagian tak terpisahkan dari rekayasa perangkat lunak dan manajemen aplikasi. Ini tidak hanya mengatasi bug kecil tetapi juga mencegah kerentanan aplikasi serius agar tidak dieksploitasi. Sebuah proses yang berkelanjutan daripada teknologi tunggal, keamanan aplikasi (AppSec) adalah komponen penting dari keamanan siber, yang mencakup praktik yang mencegah akses tidak sah, pelanggaran data, dan manipulasi kode perangkat lunak aplikasi. Karena aplikasi menjadi lebih kompleks, AppSec menjadi kian penting dan menantang. Evolusi ini membutuhkan pendekatan baru dalam pengembangan perangkat lunak yang aman. DevOps dan praktik keamanan harus dilakukan bersamaan, dengan didukung oleh para profesional dengan pemahaman mendalam tentang siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC).
Pada intinya, keamanan aplikasi bertujuan untuk melindungi data sensitif dan kode aplikasi dari pencurian atau manipulasi. Hal ini melibatkan penerapan langkah-langkah keamanan selama fase pengembangan dan desain aplikasi serta menjaga perlindungan selama dan setelah penerapan.
Mulai dari perlindungan perangkat keras seperti router hingga pertahanan berbasis perangkat lunak seperti firewall aplikasi, langkah-langkah ini dilengkapi dengan prosedur termasuk rutinitas pengujian keamanan reguler. Metode tambahan, seperti tinjauan kode menyeluruh dan alat analisis, mengidentifikasi dan mengurangi kerentanan dalam basis kode. Langkah-langkah defensif seperti mekanisme autentikasi yang kuat dan teknik enkripsi melindungi terhadap akses yang tidak sah dan serangan siber. Penilaian keamanan rutin dan pengujian penetrasi lebih lanjut memastikan manajemen kerentanan proaktif.
Organisasi menggunakan berbagai strategi untuk mengelola keamanan aplikasi tergantung pada kebutuhan mereka. Berbagai faktor seperti biaya, keahlian, dan tantangan khusus yang ditimbulkan oleh lingkungan yang berbeda (misalnya, keamanan cloud, keamanan aplikasi seluler, dan keamanan aplikasi web untuk aplikasi yang diakses melalui antarmuka peramban) memengaruhi metode mereka. Beberapa organisasi memilih untuk mengelola keamanan aplikasi secara internal, yang memungkinkan kontrol langsung atas proses dan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan oleh tim internal.
Jika tidak dikelola di tempat, organisasi mengalihdayakan keamanan aplikasi—bagian dari layanan keamanan terkelola (managed security services/MSS)—ke penyedia layanan keamanan terkelola (managed security service provider/MSSP). MSSP dapat menyediakan solusi pusat operasi keamanan (SOC) yang canggih, informasi keamanan dan manajemen acara (SIEM) , serta akses ke keterampilan khusus dan alat keamanan aplikasi. Ini dapat menguntungkan organisasi yang kekurangan sumber daya internal dan keahlian. Baik dikelola secara internal maupun dialihdayakan, langkah-langkah keamanan yang kuat sangat penting untuk melindungi aplikasi dari ancaman dan kerentanan dunia maya yang terus berkembang
Keamanan aplikasi penting bagi setiap organisasi yang menangani data pelanggan, karena pelanggaran data menimbulkan risiko yang signifikan. Menerapkan program keamanan aplikasi yang kuat sangat penting untuk mengurangi risiko keamanan aplikasi dan mengurangi permukaan serangan. Para pengembang berusaha keras untuk meminimalkan kerentanan perangkat lunak guna mencegah penyerang yang menargetkan data berharga—entah itu informasi pelanggan, rahasia kepemilikan, atau data rahasia karyawan—untuk tujuan jahat.
Dalam lanskap berbasis cloud saat ini, data mencakup berbagai jaringan dan terhubung ke server jarak jauh. Pemantauan dan keamanan jaringan sangat penting, tetapi menjaga aplikasi individu juga sama pentingnya. Peretas semakin sering menargetkan aplikasi, yang mendesak pentingnya pengujian keamanan aplikasi dan tindakan proaktif untuk perlindungan. Pendekatan proaktif terhadap keamanan aplikasi menawarkan keunggulan dengan memungkinkan organisasi mengatasi kerentanan sebelum berdampak terhadap operasi atau pelanggan.
Mengabaikan keamanan aplikasi dapat menimbulkan konsekuensi serius. Pelanggaran keamanan lazim dan dapat menyebabkan penutupan bisnis sementara atau permanen. Pelanggan mempercayakan organisasi dengan informasi sensitif mereka, mengharapkannya disimpan aman dan pribadi. Kegagalan untuk mengamankan aplikasi dapat mengakibatkan pencurian identitas, kerugian finansial, dan pelanggaran privasi lainnya. Kegagalan ini merusak kepercayaan pelanggan dan merusak reputasi organisasi. Berinvestasi pada solusi keamanan aplikasi yang tepat sangat penting untuk melindungi organisasi dan pelanggan mereka dari potensi bahaya.
Keamanan aplikasi mencakup berbagai fitur yang ditujukan untuk melindungi aplikasi dari potensi ancaman dan kerentanan. Termasuk:
Autentikasi: Diimplementasikan oleh pengembang untuk memverifikasi identitas pengguna yang mengakses aplikasi. Autentikasi memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang mendapatkan entri, terkadang memerlukan autentikasi multi-faktor, kombinasi beberapa faktor seperti kata sandi, biometrik, atau token fisik.
Otorisasi: Setelah autentikasi, pengguna diberikan izin untuk mengakses fungsi tertentu berdasarkan identitas mereka yang telah divalidasi (manajemen akses identitas). Otorisasi memverifikasi hak pengguna terhadap daftar pengguna resmi yang telah ditentukan sebelumnya, untuk memastikan kontrol akses.
Enkripsi: Diterapkan untuk melindungi data sensitif selama transmisi atau penyimpanan dalam aplikasi. Sangat penting dalam lingkungan berbasis cloud, enkripsi mengaburkan data, yang mencegah akses atau penyadapan yang tidak sah.
Pencatatan: Sangat penting untuk melacak aktivitas aplikasi dan mengidentifikasi pelanggaran keamanan, file log aplikasi mencatat interaksi pengguna. Pencatatan memberikan catatan waktu dari fitur yang diakses dan identitas pengguna, yang sangat membantu untuk analisis pascainsiden.
Pengujian: Penting untuk memvalidasi keefektifan langkah-langkah keamanan. Melalui berbagai metode pengujian seperti analisis kode statis dan pemindaian dinamis, kerentanan diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan kontrol keamanan yang kuat.
Keamanan aplikasi menawarkan banyak manfaat bagi organisasi, termasuk:
Berkurangnya gangguan: Operasi bisnis dapat terganggu oleh masalah keamanan. Memastikan keamanan aplikasi meminimalkan risiko gangguan layanan yang menyebabkan downtime/waktu henti yang mahal.
Kesadaran dini terhadap masalah: Keamanan aplikasi yang kuat mengidentifikasi vektor serangan dan risiko yang umum terjadi selama tahap pengembangan aplikasi, sehingga memungkinkan penyelesaian sebelum aplikasi diluncurkan. Setelah penerapan, solusi keamanan aplikasi dapat mengidentifikasi kerentanan dan memperingatkan administrator tentang potensi masalah.
Meningkatkan kepercayaan pelanggan: Aplikasi dengan reputasi keamanan dan kepercayaan membantu meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap merek, yang dapat meningkatkan loyalitas merek.
Peningkatan kepatuhan: Langkah-langkah keamanan aplikasi membantu organisasi mematuhi persyaratan peraturan dan kepatuhan terkait keamanan data, seperti GDPR, HIPAA, dan PCI DSS. Ini membantu organisasi menghindari hukuman, denda, dan masalah hukum terkait kepatuhan.
Peningkatan penghematan biaya: Berinvestasi dalam keamanan aplikasi dalam proses pengembangan dapat menghasilkan penghematan biaya jangka panjang. Memperbaiki masalah keamanan di awal fase ini biasanya lebih hemat biaya dibandingkan mengatasinya setelah penerapan. Selain itu, keamanan aplikasi yang kuat membantu menghindari biaya finansial yang berkaitan dengan pelanggaran data, termasuk investigasi, biaya hukum, dan denda peraturan.
Pencegahan serangan siber: Aplikasi sering menjadi target serangan siber, termasuk malware dan ransomware, injeksi SQL, dan serangan skrip lintas situs. Langkah-langkah keamanan aplikasi membantu organisasi mencegah serangan ini atau meminimalkan dampaknya.
Perlindungan data sensitif: Langkah-langkah keamanan yang kuat membantu organisasi menjaga kerahasiaan dan integritas dengan melindungi data sensitif seperti informasi pelanggan, catatan keuangan, dan kekayaan intelektual dari akses, modifikasi, atau pencurian yang tidak sah.
Mengurangi risiko: Menghilangkan kerentanan meningkatkan potensi untuk menangkal serangan. Langkah-langkah keamanan aplikasi proaktif seperti tinjauan kode, pengujian keamanan, dan manajemen patch mengurangi kemungkinan insiden keamanan dan meminimalkan dampak potensi pelanggaran.
Dukungan terhadap citra merek: Pelanggaran keamanan dapat mengikis kepercayaan pelanggan terhadap organisasi. Dengan memprioritaskan keamanan aplikasi, organisasi menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kepercayaan dan melindungi data pelanggan, yang membantu mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru.
Proses keamanan aplikasi melibatkan serangkaian langkah penting yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan mencegah kerentanan keamanan.
Tahap awal ini melibatkan identifikasi potensi risiko keamanan yang spesifik untuk aplikasi melalui pemodelan ancaman yang menyeluruh. Ini termasuk menilai fungsionalitas aplikasi, proses penanganan data dan vektor serangan potensial. Berdasarkan penilaian ini, rencana keamanan dikembangkan untuk menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko yang diidentifikasi.
Selama fase desain dan pengembangan, pertimbangan keamanan diintegrasikan ke dalam arsitektur aplikasi dan praktik pengodean. Tim pengembangan mengikuti pedoman pengodean yang aman dan praktik terbaik keamanan aplikasi untuk meminimalkan masuknya kerentanan ke dalam basis kode. Ini termasuk menerapkan validasi input, mekanisme autentikasi, penanganan kesalahan yang tepat, dan membangun jalur penyebaran yang aman.
Peninjauan dan pengujian kode yang komprehensif dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan dalam kode aplikasi. Hal ini melibatkan analisis kode statis untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam kode sumber dan pengujian dinamis untuk menyimulasikan skenario serangan di dunia nyata dan menilai ketahanan aplikasi terhadap eksploitasi.
Pengujian keamanan dilakukan untuk menilai efektivitas kontrol keamanan yang diterapkan dan mengidentifikasi kerentanan yang tersisa. Hal ini terjadi terutama melalui tim merah, dengan kemampuan seperti pengujian penetrasi , pemindaian kerentanan, dan penilaian risiko keamanan. Pengujian ini mengidentifikasi kelemahan dalam pertahanan aplikasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan keamanan.
Setelah aplikasi siap untuk diterapkan, pemantauan dan pemeliharaan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keamanan yang berkelanjutan. Hal ini termasuk menerapkan mekanisme pencatatan dan pemantauan untuk mendeteksi dan merespons insiden keamanan dengan cepat. Pembaruan dan patch keamanan rutin juga diterapkan untuk mengatasi kerentanan yang baru ditemukan dan memitigasi ancaman yang muncul.
Pengembang melakukan pengujian keamanan aplikasi (AST) sebagai bagian dari proses pengembangan perangkat lunak untuk memastikan tidak ada kerentanan dalam versi baru atau yang diperbarui dari aplikasi perangkat lunak. Beberapa tes dan alat yang berkaitan dengan keamanan aplikasi adalah:
Pengujian keamanan aplikasi statis (SAST): AST ini menggunakan solusi yang menganalisis kode sumber aplikasi tanpa mengeksekusi program. SAST dapat mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan, kesalahan pengodean, dan kelemahan dalam basis kode aplikasi di awal siklus pengembangan. Pengembang selanjutnya dapat memperbaiki masalah ini sebelum menerapkannya.
Pengujian keamanan aplikasi dinamis (DAST): Tidak seperti SAST, alat DAST mengevaluasi aplikasi saat sedang berjalan. Alat ini memberikan wawasan tentang postur keamanan aplikasi di lingkungan produksi, menyimulasikan skenario serangan dunia nyata untuk mengidentifikasi kerentanan seperti kesalahan validasi input, kelemahan autentikasi, dan kelemahan konfigurasi yang dapat dieksploitasi oleh penyerang.
Pengujian keamanan aplikasi interaktif (IAST): IAST menggabungkan SAST dan DAST serta meningkatkannya dengan berfokus pada pengujian dinamis dan interaktif, yang memeriksa aplikasi menggunakan input dan tindakan pengguna yang sebenarnya dalam lingkungan yang terkendali dan terawasi. Kerentanan dilaporkan secara real time.
Sepuluh besar OWASP: Sepuluh besar OWASP adalah daftar sepuluh risiko keamanan paling kritis yang dihadapi aplikasi web. Disusun oleh Open Web Applications Security Project (OWASP), sebuah organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada peningkatan keamanan perangkat lunak, daftar ini memberikan panduan yang diperbarui secara berkala kepada para pengembang, profesional keamanan, dan organisasi tentang kerentanan yang paling umum dan berdampak besar yang dapat menyebabkan pelanggaran keamanan.
Perlindungan mandiri aplikasi saat runtime (RASP): Solusi RASP melindungi aplikasi pada saat runtime dengan memantau dan mengamati perilaku untuk mengetahui tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya. Solusi ini dapat mendeteksi dan merespons serangan secara real time, dan beberapa bentuk RASP dapat memblokir tindakan jahat ketika terdeteksi.
Analisis komposisi perangkat lunak (SCA): Alat SCA mengidentifikasi dan mengelola komponen sumber terbuka dan perpustakaan pihak ketiga yang digunakan dalam suatu aplikasi. Mereka menganalisis dependensi dan menilai postur keamanannya, termasuk kerentanan yang diketahui serta masalah lisensi dan kepatuhan.
Alat-alat siklus hidup pengembangan yang aman (SDL): Alat-alat SDL mengintegrasikan keamanan ke dalam proses pengembangan. Alat ini menyediakan panduan dan pemeriksaan otomatis bagi pengembang untuk memastikan pertimbangan keamanan ditangani di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC).
Firewall aplikasi web (WAF): WAF dirancang untuk melindungi aplikasi web dan API-nya dengan memfilter dan memantau lalu lintas HTTP antara aplikasi web dan internet pada lapisan aplikasi. WAF dapat mendeteksi dan memblokir serangan berbasis web yang umum seperti injeksi SQL, skrip lintas situs (XSS), dan pemalsuan permintaan lintas situs (CSRF). Hal ini memungkinkan mitigasi risiko pelanggaran data dan akses yang tidak sah.
Alat dan teknologi ini, bersama dengan yang lainnya seperti enkripsi, mekanisme autentikasi, dan kerangka kerja pengujian keamanan, penting untuk melindungi aplikasi dari berbagai ancaman dan kerentanan keamanan. Organisasi sering menggunakan kombinasi pengujian dan alat ini sebagai bagian dari strategi keamanan aplikasi mereka.
