Model tangkas adalah salah satu model SDLC paling populer karena menekankan kolaborasi, pengiriman berkelanjutan, dan masukan pelanggan. Metodologi iteratif ini membagi proyek besar menjadi "sprint" yang dibatasi waktu—tugas-tugas kecil dengan tujuan yang jelas dan harus diselesaikan dalam waktu singkat. Tujuannya adalah untuk memastikan tim tetap berfokus pada fitur selama proses pengembangan dan memungkinkan tim untuk dengan cepat mengidentifikasi masalah serta merespons perubahan kebutuhan pengguna.

Scrum adalah kerangka kerja manajemen proyek tangkas yang diterapkan oleh beberapa tim pengembangan untuk proses pengembangan perangkat lunak mereka. Namanya berasal dari olahraga rugby. Dalam rugby, scrummage adalah cara untuk memulai kembali permainan setelah penguasaan bola hilang yang mengandalkan komunikasi yang jelas antara pemain yang bekerja secara serempak. Dalam kerangka kerja tangkas, scrum meminta anggota tim untuk bertindak sebagai unit yang kohesif yang memprioritaskan kerja sama tim dan kolaborasi terbuka.

Dalam kerangka kerja scrum, tim pengembangan dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, masing-masing dipimpin oleh seorang “pemimpin scrum.” Pemimpin scrum melapor kepada pemilik produk, yang juga bertindak sebagai titik kontak antara tim scrum. Setiap tim kecil mengambil alih kepemilikan penuh atas tugas yang diberikan pada setiap sprint. Kepemilikan ini memberdayakan tim scrum untuk beradaptasi dan kreatif tanpa perlu berhenti dan menunggu masukan dari pemangku kepentingan lainnya.

Kanban—berarti “papan nama” dalam bahasa Jepang—adalah kerangka kerja tangkas lainnya. Sementara scrum bekerja dalam periode kotak waktu, kanban memiliki alur kerja yang berkelanjutan. Semua tugas yang diperlukan ditampilkan secara visual pada papan kanban, di mana semua anggota tim dapat melihat pekerjaan yang masih harus dilakukan dan memprioritaskan langkah selanjutnya. Papan memudahkan anggota tim untuk pindah ke langkah selanjutnya saat setiap tugas diselesaikan.