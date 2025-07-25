SDLC memecah pengembangan perangkat lunak menjadi fase yang berbeda, dapat diulang, dan saling bergantung. Setiap fase SDLC memiliki tujuan dan hasil tersendiri yang memandu fase berikutnya. Secara bersama-sama, fase SDLC membentuk peta jalan yang membantu tim pengembangan membuat perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, persyaratan proyek, dan harapan pelanggan.
Ada berbagai model SDLC, dan masing-masing mendekati fase SDLC dengan caranya sendiri. Dalam beberapa model, seperti model waterfall, fase diselesaikan secara berurutan. Dalam proses lain yang lebih berulang, seperti agile, fase dapat dikerjakan secara paralel.
Pengembangan perangkat lunak melibatkan penyeimbangan banyak faktor, seperti kebutuhan pemangku kepentingan yang bersaing, ketersediaan sumber daya, dan lingkungan TI yang lebih besar di mana perangkat lunak cocok. SDLC menyediakan kerangka kerja untuk mengelola dan menyelaraskan faktor-faktor ini, sehingga memfasilitasi proses pengembangan yang lebih efisien.
SDLC membantu pemangku kepentingan memperkirakan biaya proyek dan kerangka waktu, mengidentifikasi tantangan potensial dan menangani faktor risiko di awal siklus pengembangan. Hal ini juga membantu mengukur kemajuan pengembangan, meningkatkan dokumentasi dan transparansi, serta menyelaraskan proyek perangkat lunak dengan tujuan organisasi.
Meskipun tim yang berbeda mungkin menerapkan metodologi SDLC dengan cara yang berbeda, para praktisi secara umum sepakat bahwa siklus hidup pengembangan perangkat lunak memiliki tujuh fase kunci.
Fase
Kegiatan utama
Hasil kerja
1. Perencanaan
Mengidentifikasi ruang lingkup, tujuan, dan persyaratan proyek
Rencana proyek awal
2. Analisis
Mengumpulkan dan meninjau data tentang persyaratan proyek
Dokumentasi persyaratan yang sepenuhnya terperinci
3. Desain
Menentukan arsitektur proyek
Dokumen desain perangkat lunak (SDD)
4. Pengodean
Tulis kode awal
Prototipe perangkat lunak fungsional
5. Pengujian
Tinjau kode dan hilangkan bug
Perangkat lunak yang disempurnakan dan dioptimalkan
6. Penerapan
Menerapkan kode ke lingkungan produksi
Perangkat lunak tersedia untuk pengguna akhir
7. Pemeliharaan
Perbaikan dan peningkatan berkelanjutan
Kode yang diperbarui dan dioptimalkan
Setiap fase SDLC terdiri dari tugas dan tujuan yang berbeda. Secara keseluruhan, fase menyediakan peta jalan pengembangan perangkat lunak standar.
Fase perencanaan proyek menetapkan tujuan dan ruang lingkup proyek pengembangan perangkat lunak.
Tim pengembangan perangkat lunak memulai dengan melakukan curah pendapat mengenai detail proyek tingkat tinggi. Tim mungkin berfokus pada ide-ide seperti masalah atau contoh penggunaan yang akan dipecahkan oleh perangkat lunak, siapa yang akan menggunakannya, dan bagaimana perangkat lunak tersebut dapat berinteraksi dengan aplikasi dan sistem lain.
Pengembang juga dapat meminta input dari pemangku kepentingan lain, termasuk analis bisnis, manajer lini bisnis dan pelanggan internal dan eksternal. Pengembang juga dapat menggunakan alat penelitian dan pengkodean AI generatif (gen AI) untuk membantu mengidentifikasi persyaratan atau bereksperimen dengan fitur produk baru.
Secara keseluruhan, fase perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan proyek secara tepat dan menetapkan hal-hal yang tidak diperlukan oleh proyek, yang membantu mencegah proyek menjadi terlalu rumit atau membengkak.
Fase perencanaan sering menghasilkan dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak awal (SRS). SRS merinci fungsi perangkat lunak, sumber daya yang diperlukan, kemungkinan risiko, dan jadwal proyek.
Selama fase analisis, tim pengembangan mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang persyaratan proyek. Analisis memungkinkan tim untuk memajukan pekerjaan yang mereka mulai dalam fase perencanaan, bergerak dari ide tingkat tinggi ke rencana implementasi praktis.
Analisis sering kali melibatkan pengumpulan kebutuhan pengguna, melakukan riset pasar dan pengujian kelayakan, mengevaluasi prototipe, dan mengalokasikan sumber daya. Pemangku kepentingan dapat membagikan data kinerja organisasi dan data pelanggan, insight dari perkembangan masa lalu, kepatuhan perusahaan dan persyaratan keamanan siber, serta sumber daya TI yang tersedia.
Pengembang perangkat lunak mungkin menggunakan AI generatif untuk membantu memproses semua informasi ini. Misalnya, alat AI generatif mungkin dapat mengidentifikasi tren masukan pengguna atau menandai potensi masalah kepatuhan dalam fitur yang diusulkan.
Di akhir fase analisis, manajer proyek dan tim pengembangan sepenuhnya memahami ruang lingkup proyek, spesifikasi fungsional dan teknisnya, serta cara mengatur tugas dan alur kerja proyek.
Fase desain melibatkan penetapan arsitektur proyek. Langkah-langkah inti termasuk menguraikan navigasi perangkat lunak, antarmuka pengguna, desain database, dan banyak lagi.
Perancang perangkat lunak meninjau persyaratan untuk menentukan cara terbaik untuk membangun perangkat lunak yang diinginkan. Mereka mempertimbangkan bagaimana perangkat lunak tersebut cocok dengan lingkungan aplikasi dan layanan suatu organisasi yang ada, baik di hulu maupun hilir, serta ketergantungan lainnya yang dimilikinya.
Tim pengembangan mungkin juga mulai mengatasi masalah keamanan siber selama fase desain dengan menggunakan latihan pemodelan ancaman untuk mengidentifikasi risiko potensial untuk perangkat lunak. Misalnya, jika pencurian identitas ditentukan sebagai risiko yang signifikan, tim tahu untuk memasukkan langkah-langkah autentikasi yang kuat ke dalam desain.
Banyak aplikasi perangkat lunak baru menggunakan arsitektur layanan mikro, pendekatan cloud native di mana satu aplikasi terdiri dari banyak komponen atau layanan yang lebih kecil, digabungkan secara longgar, dan dapat diterapkan secara independen
Untuk membantu mengatur alur pengembangan, pengembang perangkat lunak dapat menggunakan desain modular. Modul perangkat lunak adalah unit kode mandiri yang melakukan fungsi tertentu. Modul-modul ini mungkin dihubungkan untuk membuat perangkat lunak yang lebih besar. Desain modular memungkinkan pengembang untuk menggunakan kembali modul yang ada dan mengerjakan beberapa bagian perangkat lunak sekaligus, yang dapat mengurangi kemacetan.
Fase desain sering memuncak dalam pembuatan prototipe awal atau beberapa prototipe, yang dapat ditunjukkan kepada pemangku kepentingan dan pengguna akhir untuk meminta masukan. Gen AI berpotensi membantu mempercepat pembuatan prototipe. Misalnya, pengembang dapat memasukkan desain fungsional yang detail dan persyaratan ke dalam alat kecerdasan buatan (AI) dan meminta alat tersebut menghasilkan draf awal kode perangkat lunak.
Pekerjaan pada fase desain dikumpulkan dalam dokumen desain perangkat lunak (SDD), yang diserahkan kepada pengembang sebagai peta jalan untuk digunakan selama pengodean.
Fase pengodean, atau fase pengembangan, adalah saat tim mulai menulis kode dan membangun perangkat lunak berdasarkan SDD, SRS, dan pedoman lain yang dibuat pada fase-fase sebelumnya.
Dokumen-dokumen ini membantu pengembang perangkat lunak dalam memilih bahasa pemrograman yang tepat, seperti JavaTM atau C++, dan membantu manajer proyek membagi proyek menjadi tugas-tugas pengodean yang lebih kecil dan terpisah.
Fase ini juga melibatkan pembangunan sistem atau antarmuka tambahan yang diperlukan agar perangkat lunak berfungsi dengan baik, seperti halaman web atau antarmuka pemrograman aplikasi (API).
Tergantung pada model SDLC yang mereka ikuti, beberapa tim mungkin melakukan tinjauan kode dan pengujian lain selama tahap pengembangan. Pengujian ini dapat membantu mengidentifikasi bug dan kerentanan lainnya di awal siklus pengembangan perangkat lunak.
Beberapa pengembang sekarang menggunakan AI generatif untuk membantu menulis kode, yang dapat mengurangi waktu pengembangan. Misalnya, dalam “pengodean vibe,” pengembang menjelaskan apa yang mereka ingin perangkat lunak lakukan dalam teks biasa, dan alat AI membuat cuplikan kode yang sesuai. Pengembang sering mengambil kode ini sebagai titik awal dan menyempurnakannya lebih lanjut.
Fase pengujian dimulai setelah tim pengembangan telah menciptakan perangkat lunak yang berfungsi. Selama fase ini, tim mencari peluang untuk menghilangkan bug dan meningkatkan produk akhir.
Tim jaminan kualitas mungkin melakukan pengujian unit, integration testing, pengujian sistem, pengujian penerimaan dan jenis pengujian lainnya untuk memastikan bahwa semua bagian perangkat lunak berfungsi sebagaimana dimaksud. Uji coba ini membantu memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan pengguna dan bisnis serta berfungsi dengan baik dalam lingkungan TI yang lebih luas di organisasi.
Penguji juga memeriksa perangkat lunak secara teliti untuk mencari kerentanan keamanan, mengidentifikasi kapan dan bagaimana kerentanan tersebut terjadi, serta mendokumentasikan temuan tersebut.
Pengembang menggunakan hasil pengujian untuk memperbaiki bug dan menerapkan perbaikan, lalu mereka mengirimkan perangkat lunak kembali untuk diuji lagi.
Tim pengembangan perangkat lunak sering menggunakan metode pengujian perangkat lunak manual dan otomatis. Alat AI dapat merampingkan sebagian besar proses pengujian—misalnya, dengan menghasilkan kasus uji dan menganalisis pola dalam kegagalan pengujian untuk mengungkap akar masalah.
Banyak model SDLC menggunakan pengujian berkelanjutan. Pendekatan ini berarti bahwa pengujian tidak terbatas pada satu fase SDLC. Sebaliknya, kode diuji di seluruh proses pengembangan perangkat lunak.
Pada fase penerapan, perangkat lunak yang telah disesuaikan secara optimal diterapkan ke lingkungan produksi, di mana pengguna dapat mengaksesnya.
Tujuan dari fase ini bukan hanya untuk mendapatkan perangkat lunak ke tangan pengguna. Pengembang ingin memastikan bahwa pengguna memahami cara menggunakan perangkat lunak baru, dan dapat digunakan dengan gangguan minimal terhadap pengalaman pengguna atau alur kerja.
Pengembang mungkin menerapkan perangkat lunak secara bertahap—seperti versi beta, di mana sekelompok pengguna terbatas menguji versi awal perangkat lunak—sebelum merilisnya ke publik. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk melihat bagaimana perangkat lunak berfungsi di dunia nyata sebelum mencapai ketersediaan umum (GA). Tim perangkat lunak juga dapat membuat manual, melakukan sesi pelatihan, atau menawarkan dukungan di tempat untuk pengguna.
SDLC tidak berakhir ketika perangkat lunak diterapkan. Fase pemeliharaan memerlukan pekerjaan pasca-penerapan yang dilakukan tim perangkat lunak untuk membantu memastikan operasi perangkat lunak yang berkelanjutan: mendorong pembaruan dan pengoptimalan, membuat perubahan yang tidak terduga, menguji patch, menangani contoh penggunaan baru dan menghilangkan bug yang ditemukan pengguna.
Pemeliharaan dan dukungan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga umur panjang perangkat lunak apa pun. Anggap seperti memelihara rumah: Seiring waktu, bagian-bagian kecil akan disalahgunakan atau rusak. Mereka, pada gilirannya, akan diganti dan mudah-mudahan ditingkatkan.
Dalam beberapa model pengembangan, seperti model DevOps, tim pengembangan (Dev) dan operasi TI (Ops) menggunakan integrasi berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan (CI/CD). Kode ditambahkan secara terus-menerus ke basis kode saat ditulis, diuji secara terus-menerus, dan diterapkan secara otomatis ke lingkungan produksi. Dalam DevOps, pemeliharaan adalah aktivitas berkelanjutan daripada fase yang berbeda.
Ada banyak model pengembangan perangkat lunak yang berbeda. Beberapa model SDLC yang paling populer adalah:
Memilih model SDLC yang tepat tergantung pada berbagai faktor. Apakah persyaratan proyek didefinisikan dengan jelas, atau kemungkinan akan berubah selama proses pengembangan? Seberapa kompleks proyek ini? Seberapa berpengalaman tim pengembangan? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu pemangku kepentingan memilih model yang paling tepat untuk suatu proyek.
Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang linear dan berurutan, di mana satu tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Ini menyediakan proses terstruktur dan dapat diprediksi yang bekerja untuk proyek-proyek yang terdefinisi dengan baik dan stabil di mana para pemangku kepentingan ingin terlibat hanya selama tinjauan milestone utama.
Model ini tidak terlalu fleksibel karena membutuhkan penyelesaian setiap fase sebelum memulai yang baru. Ini mungkin membuat sulit dan memakan waktu untuk memperbaiki pekerjaan di fase sebelumnya setelah selesai.
Sementara model waterfall kurang umum saat ini daripada di masa lalu, ini adalah dasar untuk banyak model SDLC berikutnya.
V-model, atau model V-shape, adalah variasi dari model waterfall dan kadang-kadang disebut sebagai model "verifikasi dan validasi". Dalam V-model, setiap fase SDLC memiliki fase pengujian yang menyertainya sendiri.
Pengujian yang sering membantu mengidentifikasi dan memperbaiki bug sejak dini, tetapi struktur linear membuat metode V (seperti model waterfall) kurang fleksibel dibandingkan metodologi lain. Namun, ini bekerja dengan baik untuk perangkat lunak dengan persyaratan stabil yang membutuhkan pengujian yang sering.
Model tangkas beroperasi berdasarkan siklus perbaikan dan pengembangan berkelanjutan—sering disebut "sprint"—di mana para pengembang secara teratur membuat dan merilis perubahan kecil dan bertahap. Metode ini sangat cocok untuk proyek-proyek di mana klien bersedia dan mampu berpartisipasi dalam diskusi dan ulasan kemajuan secara berkala.
Pengembangan tangkas responsif terhadap perubahan permintaan atau persyaratan, memungkinkan tim untuk lebih mudah mengidentifikasi masalah selama proses pengembangan. Daya tanggap ini mengarah pada salah satu manfaat pengembangan perangkat lunak tangkas terbesar: Tim pengembangan dapat menangani masalah sebelum mereka memasuki masalah yang lebih besar.
Variasi pada metodologi tangkas — kadang-kadang dikenal sebagai “kerangka kerja” — menentukan peran dalam tim pengembangan untuk merampingkan proses lebih lanjut. Dua dari kerangka kerja tangkas yang paling umum adalah scrum dan kanban. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat "SDLC, tangkas, dan scrum.")
Model lean menerapkan prinsip dan praktik manufaktur ke dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengurangi pemborosan di setiap tahap SDLC.
Lean bertujuan untuk terus meningkatkan proses bisnis selama pengembangan. Tim secara teratur menetapkan tujuan jangka pendek dengan standar tinggi untuk jaminan kualitas di setiap langkah pengembangan.
Untuk mengurangi pembengkakan dan mempercepat proses, lean memprioritaskan iterasi dan loop masukan yang lebih cepat. Model ini menghilangkan proses birokratis dalam pengambilan keputusan dan menunda implementasi keputusan hingga data yang akurat tersedia.
Dalam model iteratif, versi awal perangkat lunak—atau produk minimal yang layak (MVP)—dibuat dengan cepat, kemudian diperbaiki secara bertahap melalui versi-versi berikutnya. Model ini berfokus pada memulai dengan target kecil dan kemudian membangun perangkat lunak dari sana.
Dalam model spiral, empat fase—menentukan tujuan, analisis sumber daya dan risiko, pengembangan dan pengujian dan perencanaan untuk iterasi berikutnya—terjadi dalam siklus berulang, sesuai dengan nama "spiral".
Dengan pengulangan rutin keempat fase ini, terdapat banyak kesempatan untuk melakukan koreksi, sehingga model ini sangat cocok untuk proyek-proyek berisiko tinggi atau kompleks yang memerlukan banyak perubahan.
Big Bang adalah bentuk pengembangan perangkat lunak yang informal dan tidak terstruktur, yang tidak memiliki definisi model yang ketat seperti yang biasanya terkait dengan SDLC.
Seperti teori big bang, model ini dimulai dari ketiadaan — tidak ada perencanaan atau analisis kebutuhan. Hal ini dianggap berisiko tinggi, tetapi model big bang dapat bekerja dengan baik untuk proyek-proyek kecil di mana parameter-parameternya sudah jelas, sehingga perencanaan dan pengelolaan yang detail tidak diperlukan. Sebaliknya, big bang mengandalkan masukan penguji dan pengguna untuk pembaruan perangkat lunak ad hoc selama pengembangan.
Seperti namanya, pengembangan aplikasi cepat (RAD) bergantung pada prototyping cepat dan masukan pengguna daripada periode perencanaan yang panjang. Struktur ini memungkinkan tim RAD untuk dengan cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan permintaan pengguna yang baru.
Meskipun mirip dengan pengembangan perangkat lunak big bang, RAD cenderung memantau kemajuan secara lebih teratur dan memberikan kesempatan rutin bagi pengguna dan klien untuk memberikan input. Struktur tambahan ini membuat RAD layak untuk proyek yang lebih besar dan lebih kompleks.
DevOps adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan dan mengotomatisasi pekerjaan tim pengembangan perangkat lunak dan tim operasi TI. Siklus hidup DevOps memiliki langkah-langkahnya sendiri, yang mirip dengan langkah-langkah SDLC. Tetapi DevOps mengkonfigurasi ulang langkah-langkah SDLC untuk menciptakan siklus berkelanjutan untuk pengembangan dan peningkatan perangkat lunak.
Prinsip dasar dari pendekatan DevOps adalah kolaborasi, otomatisasi, dan integrasi berkelanjutan serta pengiriman berkelanjutan (CI/CD). Karena DevOps mencakup seluruh proses pengembangan perangkat lunak, hal ini dapat dianggap sebagai siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC) yang berdiri sendiri.
Namun, DevOps juga lebih luas dari itu, mencakup pergeseran budaya dan organisasi menuju tanggung jawab bersama dan kolaborasi. Yang paling penting, DevOps bukanlah model tunggal, melainkan kombinasi dari praktik, alat, dan filosofi budaya.
DevOps mengatasi kekakuan SDLC dengan membuat setiap fase proses pengembangan perangkat lunak menjadi berkelanjutan sepanjang proyek. Alih-alih terbatas pada langkah-langkah terpisah, perencanaan, pengodean, pengujian, perapan, pemeliharaan, dan pemantauan semuanya berlanjut sepanjang siklus hidup produk. Hasilnya adalah pipeline pengiriman berkelanjutan di mana perangkat lunak ditingkatkan melalui pembaruan berkala.
DevSecOps, terkadang disebut "DevOps aman," mengintegrasikan pengujian keamanan otomatis dan praktik keamanan ke dalam model DevOps. Di mana pengembangan perangkat lunak tradisional memisahkan pengujian keamanan sebagai fase tersendiri, DevSecOps mengintegrasikan pertimbangan keamanan ke dalam setiap fase dari SDLC.
Dengan melakukan pengujian keamanan seperti tinjauan kode dan pengujian penetrasi sepanjang siklus pengembangan, tim dapat menghindari beberapa penundaan yang timbul dari faktor-faktor seperti kerentanan yang diidentifikasi di akhir proses. Mereka dapat mengatasi masalah manajemen risiko lebih awal, membuat program yang lebih aman, mempercepat remediasi kerentanan dan memberikan perangkat lunak yang lebih hemat biaya.
Model tangkas adalah salah satu model SDLC paling populer karena menekankan kolaborasi, pengiriman berkelanjutan, dan masukan pelanggan. Metodologi iteratif ini membagi proyek besar menjadi "sprint" yang dibatasi waktu—tugas-tugas kecil dengan tujuan yang jelas dan harus diselesaikan dalam waktu singkat. Tujuannya adalah untuk memastikan tim tetap berfokus pada fitur selama proses pengembangan dan memungkinkan tim untuk dengan cepat mengidentifikasi masalah serta merespons perubahan kebutuhan pengguna.
Scrum adalah kerangka kerja manajemen proyek tangkas yang diterapkan oleh beberapa tim pengembangan untuk proses pengembangan perangkat lunak mereka. Namanya berasal dari olahraga rugby. Dalam rugby, scrummage adalah cara untuk memulai kembali permainan setelah penguasaan bola hilang yang mengandalkan komunikasi yang jelas antara pemain yang bekerja secara serempak. Dalam kerangka kerja tangkas, scrum meminta anggota tim untuk bertindak sebagai unit yang kohesif yang memprioritaskan kerja sama tim dan kolaborasi terbuka.
Dalam kerangka kerja scrum, tim pengembangan dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, masing-masing dipimpin oleh seorang “pemimpin scrum.” Pemimpin scrum melapor kepada pemilik produk, yang juga bertindak sebagai titik kontak antara tim scrum. Setiap tim kecil mengambil alih kepemilikan penuh atas tugas yang diberikan pada setiap sprint. Kepemilikan ini memberdayakan tim scrum untuk beradaptasi dan kreatif tanpa perlu berhenti dan menunggu masukan dari pemangku kepentingan lainnya.
Kanban—berarti “papan nama” dalam bahasa Jepang—adalah kerangka kerja tangkas lainnya. Sementara scrum bekerja dalam periode kotak waktu, kanban memiliki alur kerja yang berkelanjutan. Semua tugas yang diperlukan ditampilkan secara visual pada papan kanban, di mana semua anggota tim dapat melihat pekerjaan yang masih harus dilakukan dan memprioritaskan langkah selanjutnya. Papan memudahkan anggota tim untuk pindah ke langkah selanjutnya saat setiap tugas diselesaikan.
SDLC memberikan tim pengembangan struktur standar dan proses yang dapat diulang, sehingga memudahkan dalam menciptakan perangkat lunak berkualitas tinggi secara konsisten. Manfaat SDLC meliputi:
SDLC menyediakan peta yang membantu tim menyelesaikan proyek pengembangan perangkat lunak yang kompleks dalam jangka waktu yang dijadwalkan dan perkiraan biaya. Selain itu, ia menekankan pengujian dan jaminan kualitas sebagai bagian dari proses, yang meningkatkan kualitas produk dan kode secara keseluruhan.
Struktur SDLC membantu merampingkan proyek dan menghilangkan dugaan. Dengan dokumentasi yang jelas untuk memandu kemajuan antara fase-fase, SDLC dapat mengurangi waktu produksi perangkat lunak dan meningkatkan produktivitas pengembangan.
SDLC dapat membantu organisasi mengantisipasi dan mengelola risiko proyek. Dalam beberapa model SDLC, penilaian risiko dilakukan secara terus menerus selama proses pengembangan. Tim pengembangan dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko lebih awal dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, sebelum masalah kecil berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
SDLC mempromosikan transparansi melalui dokumentasi standar dan jalur komunikasi terbuka.
Sebagian besar model SDLC memiliki proses yang telah ditetapkan untuk memberitahu pemangku kepentingan tentang apa yang telah diselesaikan, apa yang perlu diselesaikan, dan apa tanggung jawab pribadi mereka masing-masing. Dengan pengetahuan ini, para pemangku kepentingan dapat memahami pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya dan menyelesaikan tugas mereka sendiri dengan lebih efektif.
Transparansi SDLC juga dapat mendorong kolaborasi yang lebih besar. Pemangku kepentingan mungkin menyelaraskan dan berkomunikasi secara terbuka tentang tujuan dan titik masalah. Dalam beberapa model dan metodologi, anggota tim didorong untuk membentuk kelompok kecil yang sangat kolaboratif guna menemukan solusi kreatif untuk masalah pengembangan.
Memperkirakan keseluruhan biaya pengembangan merupakan bagian penting dari proses SDLC. Para pemangku kepentingan memahami sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek sebelum pengembangan dimulai. Perencanaan kebutuhan sumber daya sebelumnya dapat membantu mengurangi pembengkakan dan menjaga proyek tetap sesuai tugas dan anggaran.
SDLC bertindak sebagai peta jalan untuk perencanaan, pembuatan, dan pengujian perangkat lunak secara ketat. Peta jalan ini memungkinkan siklus pengembangan yang lebih terfokus, yang dapat membantu mengurangi pembengkakan fitur, membuat perangkat lunak lebih mudah digunakan, dan membantu memastikan perangkat lunak cocok dengan lingkungan organisasi yang ada.
Perangkat lunak yang telah diuji secara menyeluruh juga harus memiliki lebih sedikit bug saat diterapkan.
Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin mempersulit atau bahkan membahayakan keberhasilan penyelesaian proyek SDLC.
Perluasan ruang lingkup—ketika persyaratan proyek melampaui rencana awal—dapat menyebabkan tim pengembangan perangkat lunak melampaui anggaran dan menghabiskan upaya ekstra tanpa manfaat yang signifikan. Seringkali, persyaratan tambahan ini tidak mendukung tujuan utama perangkat lunak dan bahkan dapat mengganggu arah pengembangan yang optimal.
Dorongan tak henti-hentinya menuju kesempurnaan juga dapat membelokkan ruang lingkup proyek. Beberapa aplikasi perangkat lunak yang sangat sensitif mungkin memerlukan tingkat kesempurnaan yang hampir sempurna, tetapi untuk sebagian besar siklus pengembangan perangkat lunak, kesempurnaan adalah musuh dari yang baik. Sebuah rilis yang fungsional, meskipun belum sempurna, dapat diluncurkan ke pasar lebih cepat, dan dapat diperbaiki melalui putaran pemeliharaan pasca-peluncuran secara berulang.
Jika sebuah tim gagal menganalisis dan memahami persyaratan proyek secara menyeluruh sejak awal, tim tersebut mungkin akan mengalami banyak siklus kerja yang sia-sia sebelum menemukan kebutuhan sebenarnya dari perangkat lunak. Ini secara signifikan dapat menunda rilis dan menaikkan biaya proyek.
Pengujian perangkat lunak dapat mencapai hampir 33% dari biaya pengembangan sistem. Untuk mempercepat output dan memotong biaya, organisasi mungkin membatasi pengujian — dan membayar harganya nanti, ketika bug yang tidak dikenal dan masalah kinerja menyebabkan masalah signifikan bagi pengguna akhir.
Kebalikannya juga bisa menjadi masalah: Menempatkan perangkat lunak melalui lebih banyak pengujian daripada yang diperlukan sebelum diluncurkan. Dalam upaya untuk menghilangkan semua bug, tim pengembangan mungkin akhirnya menunda peluncuran perangkat lunak dengan melakukan beberapa putaran pengujian yang tidak perlu.
Menurut IBM® X-Force Threat Intelligence Index, seranganrantai pasokan—di mana penjahat siber secara strategis menargetkan vendor pihak ketiga untuk menyerang banyak organisasi—sedang meningkat.
Salah satu vektor serangan yang umum terjadi pada vendor perangkat lunak adalah penyalahgunaan proses pembaruan perangkat lunak untuk menyebarkan malware alih-alih pembaruan yang sah. Misalnya, pada tahun 2020, vendor perangkat lunak SolarWinds diretas dan aktor jahat mendistribusikan malware kepada pelanggannya dengan kedok pembaruan perangkat lunak. Malware tersebut memungkinkan akses ke data sensitif dari berbagai lembaga pemerintah AS dengan menggunakan layanan SolarWinds, termasuk Departemen Keuangan, Kehakiman, dan Departemen Luar Negeri.
Tim pengembangan harus mempertimbangkan langkah-langkah keamanan aplikasi selama pemeliharaan dan pembaruan pasca-penerapan. Di tangan yang salah, proses-proses ini dapat menjadi senjata yang mematikan.
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) melaporkan bahwa 35% organisasi di seluruh industri menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu atau mempercepat pengembangan perangkat lunak. Namun, memasukkan AI ke dalam SDLC juga dapat menimbulkan beberapa tantangan.
Banyak tim pengembangan mengintegrasikan alat AI generatif ke semua tahap SDLC untuk mencapai lebih dari sekadar otomatisasi sederhana. Misalnya, alat pengodean gen AI dapat membuat prototipe perangkat lunak, menghasilkan cuplikan kode yang dapat digunakan kembali, dan membantu pengembang memperbaiki kode mereka sendiri. Mereka juga dapat membantu mengidentifikasi dan menjelaskan kesalahan dalam kode, serta menganalisis data uji untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam kinerja dan kegagalan perangkat lunak.
Namun dengan semua janji alat AI, ini juga memiliki risiko tersendiri. Alat AI mungkin membuat kesalahan dan menulis kode yang tidak dioptimalkan. Jika pengembang tidak meninjau dengan cermat semua kode yang dihasilkan oleh alat AI, alat ini dapat memperkenalkan bug perangkat lunak yang merugikan yang tidak dapat ditemukan sampai jauh kemudian dalam siklus hidup.
Menyeimbangkan kualitas dan kecepatan juga bisa menjadi masalah. Pengembang mungkin menulis kode jauh lebih cepat dengan alat AI, yang berpotensi mempercepat SDLC. Namun, memastikan kualitas output ini mungkin memerlukan pengawasan dan validasi manusia yang signifikan, yang berpotensi menghilangkan penghematan waktu tersebut. Dilema di sini adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara kecepatan AI dan menjaga standar kualitas perangkat lunak yang tinggi.
