Apa itu vibe coding?

Vibe coding tidak diragukan lagi berpengaruh, namun memiliki beberapa tantangan teknis dan dunia nyata. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang tercantum:

1. Kompleksitas teknis: Vibe coding dapat menangani kerangka kerja standar dasar, tetapi untuk aplikasi dunia nyata di mana persyaratan teknis bisa jadi baru atau kompleks, vibe coding sulit untuk diterapkan.3

2. Masalah kualitas kode dan kinerja: Vibe coding sangat membantu untuk menguji aplikasi dan membuat prototipe, tetapi masih membutuhkan pengoptimalan dan penyempurnaan untuk memastikan kualitas kode tetap terjaga. Vibe coding bukanlah pilihan ideal untuk aplikasi terdistribusi karena memerlukan arsitektur tingkat terstruktur dan strategi optimasi yang canggih.

3. Tantangan pada debug: Debug sulit dilakukan pada kode yang dihasilkan oleh AI karena bersifat dinamis dan tidak memiliki struktur arsitektur.

4. Pemeliharaan dan pembaruan: Jika tidak diperbarui tepat waktu, aplikasi sering kali menjadi usang, itulah sebabnya mereka memerlukan pemeliharaan serta pembaruan. Aplikasi yang dibangun menggunakan kode yang dihasilkan AI menghadapi tantangan pemeliharaan dan pembaruan jika struktur kode tidak dipelihara dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan pengembang kesulitan memahami logika yang mendasarinya ketika mencoba memperbarui dan mengoptimalkannya.

5. Masalah keamanan: Batasan ini adalah yang paling penting karena dapat menyebabkan beberapa risiko dan kerentanan yang ekstrem. Kode yang dihasilkan menggunakan AI sering dikecualikan dari peninjauan kode dan pemeriksaan keamanan, yang mengarah ke kerentanan tak terlihat yang dapat luput dari perhatian dan dieksploitasi.