Apa itu vibe coding?

“Vibe coding” adalah istilah baru dan tanpa definisi yang pasti dalam pengembangan perangkat lunak yang mengacu pada praktik memerintahkan AI untuk menghasilkan kode, tidak menulis kode secara manual.  

Dalam rekayasa perangkat lunak, pengembangan dimodifikasi dari pengodean manual yang ketat dan menjadi lebih fleksibel dan didukung AI—dan vibe coding berada di garis depan perubahan ini. "Vibe coding" diperkenalkan oleh ilmuwan Komputer terkenal  Andrej Karpathy pada Februari 2025 dan menekankan pentingnya alat AI dalam pengembangan perangkat lunak.

Konsep ini sejalan dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), terutama model bahasa besar (LLM) seperti ChatGPT, Claude, dan Codex dari OpenAI untuk membantu para pengembang tetap berada di zona kreativitas dan mengotomatiskan pekerjaan pengodean. 

Vibe coding adalah pandangan baru dalam pengodean di mana pengguna mengekspresikan maksud mereka menggunakan ucapan biasa dan AI mengubah pemikiran itu menjadi kode yang dapat dieksekusi. Tujuan dari vibe coding adalah menciptakan lingkungan pengembangan didukung AI di mana agen AI berfungsi sebagai asisten pengodean yang memberikan saran secara real-time, mengotomatiskan proses yang membosankan, dan bahkan menghasilkan struktur basis kode standar.1

Dengan memprioritaskan eksperimen sebelum menyempurnakan struktur dan kinerja, vibe coding menganut pola pikir “kodekan dahulu, perbaiki nanti”. Ini membuka peluang bagi pengembang untuk memprioritaskan pembangunan terlebih dahulu dan mengoptimalkan kemudian. Selain itu, dalam kerangka kerja Agile, vibe coding selaras dengan prinsip-prinsip pembuatan cepat prototipe, pengembangan berulang, dan siklus masukan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada prinsip-prinsip ini sekaligus mendorong inovasi, pemecahan masalah naluriah, dan kemampuan pengodean yang fleksibel. Namun, AI hanya menghasilkan kode, sedangkan kreativitas sejati, penyelarasan tujuan, dan pemikiran inovatif hanya dapat dilakukan oleh manusia sehingga input dan pengawasan manusia penting dan tidak dapat diabaikan.

Bagaimana cara menerapkan vibe coding?

Untuk menerapkan vibe coding dalam praktik, pengguna harus mengikuti langkah-langkah berikut:

Langkah 1. Pilih platform asisten pengodean AI: Pemilihan tergantung pada persyaratan teknis, kinerja, atau biaya Anda. Misalnya, Replit adalah salah satu platform yang dinamis dan serbaguna untuk menerjemahkan ide ke dalam kode aplikasi.

Langkah 2. Tentukan kebutuhan Anda: Pada langkah ini, pengguna memberikan prompt yang jelas tentang apa yang ingin mereka kembangkan. Semakin efektif prompt, semakin baik output.

Berikut adalah contoh prompt: Buat pengalaman visual yang hidup dan interaktif yang bereaksi terhadap musik, interaksi pengguna, atau data real-time. Animasi Anda harus menyertakan transisi yang mulus dan visual yang penuh warna dan hidup dengan alur yang menarik dalam pengalaman penggunaan. Animasi harus terasa alami dan responsif terhadap musik, interaksi pengguna, atau data langsung dan memfasilitasi pengalaman yang memikat dan menawan. Selesaikan proyek ini menggunakan JavaScript atau React, dan atur agar penyesuaian mudah dilakukan untuk mengatur suasana hati untuk pengalaman lainnya.

Prompt tidak ambigu, relevan dengan konteks, dan berorientasi pada tujuan.

Langkah 3. Penyempurnaan kode: Dari prompt yang telah diuraikan sebelumnya, kode dasar dan tidak sempurna akan dibuat menggunakan struktur pembuatan tugas animasi dan dapat dianggap sebagai titik awal. Setelah pengguna memeriksa versi dasar, ruang lingkup penyempurnaan akan ditentukan. Ini dilakukan dengan menyempurnakan prompt.

Langkah 4. Tinjau kode akhir dan rilis: Ini adalah langkah terakhir di mana kode ditinjau setelah penyempurnaan berdasarkan prompt yang telah dipoles, sehingga kode fungsional yang dihasilkan dapat digunakan untuk penerapan akhir.

Contoh dunia nyata

Vibe coding bukan hanya desas-desus, banyak pembuat kode serta pengguna tanpa keterampilan pengodean sebelumnya memanfaatkan vibe coding untuk mengembangkan aplikasi khusus pasar.

Banyak perusahaan rintisan, khususnya yang berada di lingkungan Y Combinator, memanfaatkannya untuk mengembangkan dan meluncurkan aplikasi didukung AI dengan lebih cepat.2 Replit, Cursor, dan Microsoft GitHub Copilot adalah alat populer yang tersedia yang memungkinkan pengguna untuk bereksperimen dengan pengodean yang dibantu AI.

Keterbatasan vibe coding

Vibe coding tidak diragukan lagi berpengaruh, namun memiliki beberapa tantangan teknis dan dunia nyata. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang tercantum:

1. Kompleksitas teknis: Vibe coding dapat menangani kerangka kerja standar dasar, tetapi untuk aplikasi dunia nyata di mana persyaratan teknis bisa jadi baru atau kompleks, vibe coding sulit untuk diterapkan.3

2. Masalah kualitas kode dan kinerja: Vibe coding sangat membantu untuk menguji aplikasi dan membuat prototipe, tetapi masih membutuhkan pengoptimalan dan penyempurnaan untuk memastikan kualitas kode tetap terjaga. Vibe coding bukanlah pilihan ideal untuk aplikasi terdistribusi karena memerlukan arsitektur tingkat terstruktur dan strategi optimasi yang canggih.

3. Tantangan pada debug: Debug sulit dilakukan pada kode yang dihasilkan oleh AI karena bersifat dinamis dan tidak memiliki struktur arsitektur.

4. Pemeliharaan dan pembaruan: Jika tidak diperbarui tepat waktu, aplikasi sering kali menjadi usang, itulah sebabnya mereka memerlukan pemeliharaan serta pembaruan. Aplikasi yang dibangun menggunakan kode yang dihasilkan AI menghadapi tantangan pemeliharaan dan pembaruan jika struktur kode tidak dipelihara dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan pengembang kesulitan memahami logika yang mendasarinya ketika mencoba memperbarui dan mengoptimalkannya.

5. Masalah keamanan: Batasan ini adalah yang paling penting karena dapat menyebabkan beberapa risiko dan kerentanan yang ekstrem. Kode yang dihasilkan menggunakan AI sering dikecualikan dari peninjauan kode dan pemeriksaan keamanan, yang mengarah ke kerentanan tak terlihat yang dapat luput dari perhatian dan dieksploitasi.

Pergeseran paradigma


1. Pembuatan prototipe cepat: Seiring dengan semakin populernya vibe coding dalam ekosistem, akan terjadi perubahan dalam cara pembentukan ide. Pembuatan prototipe cepat menjadi pendorong utama bagi tim untuk mengalihkan ide dari konsep tahap awal ke prototipe fungsional untuk meningkatkan. Kemampuan ini sangat berharga dalam menguji berbagai ide di pasar untuk melihat apakah ide tersebut benar-benar akan memecahkan masalah atau apakah strategi perlu diubah sama sekali.4

2. Pendekatan yang memprioritaskan masalah: Perubahan dari membangun kode menggunakan gaya pengodean kaku ke struktur dinamis memungkinkan inovasi cepat karena tindakan memecahkan masalah menjadi landasan bagi pengembang, bukan tumpukan teknologi itu sendiri.

3. Mengurangi risiko, memaksimalkan dampak: Vibe coding akan memungkinkan bisnis untuk berkembang cepat dengan produk layak minimum (MVP), bereksperimen dengan ide secara ekonomis, dan beradaptasi berdasarkan masukan. Hal ini menurunkan biaya yang dikeluarkan pada masa lalu, meningkatkan penyebaran risiko, dan dapat berputar haluan karena sumber daya hanya diperuntukkan bagi konsep yang telah divalidasi.

4. Peralihan ke multimodal: Vibe coding berkembang menjadi pemrograman multimodal dengan pengodean berbasis suara, visual, dan teks untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa tren yang paling menarik termasuk pengodean berbasis suara, antarmuka pemrograman visual, pembuatan kode yang diaktifkan AI, dan lingkungan pengembangan hybrid. Tren ini meningkatkan kebergunaan, fleksibilitas, dan intuitif pengodean, mengubah lingkungan pengembangan perangkat lunak.

Perkembangan VibeOps

Perkembangan VibeOps didorong oleh kompleksitas yang semakin meningkat dan keterbatasan pengembangan perangkat lunak tradisional, namun seiring dengan kemampuannya yang bermunculan, paradigma ini diperkirakan untuk mendapatkan popularitas. Otomatisasi berbasis AI dari VibeOps membantu mengurangi biaya dan membebaskan para insinyur untuk berkonsentrasi pada inovasi, tetapi bukannya tanpa tantangan. VibeOps akan membutuhkan peningkatan dan strategi campuran di mana AI melengkapi pengetahuan manusia, tidak sepenuhnya menggantikannya.4

Ringkasan

Kesimpulannya, vibe coding masih dalam masa pertumbuhan. Menggabungkan model AI generatif dengan asisten pengodean pintar menjadikan pengembangan perangkat lunak lebih dinamis dan alami. Dengan mengintegrasikan agen pengodean ke dalam lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) editor kode bahasa pemrograman (Python) akan menghilangkan kebutuhan untuk menulis setiap baris kode secara manual untuk aplikasi web. Hal ini membekali para pemula pengodean awal, programer, dan bukan programer dengan produksi kode real-time, dan meningkatkan efisiensi alur kerja. Namun, VibeOps akan selalu membutuhkan campur tangan manusia untuk mencapai hasil yang diinginkan.5, 6

