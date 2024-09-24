Apa itu Claude AI?

Claude AI (Claude) adalah chatbot kecerdasan buatan (AI) generatif dan rangkaian model bahasa besar (LLM) yang dikembangkan oleh perusahaan riset Anthropic. Claude unggul dalam pemrosesan bahasa alami (NLP) dan bersifat multimodal: chatbot ini menerima input teks, audio, dan visual serta dapat menjawab pertanyaan, meringkas dokumen dan menghasilkan teks bentuk panjang, diagram, animasi, kode program, dan banyak lagi.
Claude menganut filosofi Constitutional AI Anthropic: kode norma etika yang diyakini perusahaan membedakan Claude dari model AI yang bersaing seperti ChatGPT dan Google Gemini. Prinsip-prinsip Constitutional AI difokuskan pada keamanan AI, yang dirancang untuk memandu Claude dalam memberikan respons yang lebih bermanfaat sambil menghindari perilaku berbahaya seperti bias AI.
Claude 3, yang dirilis pada Mei 2024, mencakup satu chatbot AI gratis dan dua premium.
Masing-masing dari tiga model Claude 3 memiliki contoh penggunaan khusus sendiri. Secara umum, orang dapat menggunakan Claude AI untuk membantu melakukan berbagai tugas, termasuk:
Tidak seperti Claude 2 dan 1, Claude 3 bersifat multimodal: dapat memproses konten gambar dan audio bersama dengan prompt berbasis teks. Misalnya, Claude 3 dapat menghasilkan deskripsi produk e-commerce berdasarkan gambar. Meskipun Claude 3 tidak dapat menghasilkan konten nonteks sendiri, integrasi multimodalnya adalah salah satu dari beberapa fitur baru yang memungkinkannya bersaing dengan GPT-4.
Seperti Gemini dan ChatGPT dari OpenAI, rangkaian sistem AI Claude dari Anthropic didasarkan pada arsitektur transformator jaringan neural. Namun tidak seperti para pesaingnya, Claude menerapkan prinsip-prinsip Constitutional AI untuk mengatur perilakunya.
Transformer adalah jenis model AI yang dibangun untuk pemrosesan bahasa alami berkinerja tinggi. Model tersebut bekerja dengan menerapkan algoritma matematika yang rumit untuk memprediksi secara statistik respons yang paling mungkin terhadap kueri pengguna. Alur kerja dapat dibagi menjadi empat langkah dasar.
Transformer memecah kueri pengguna menjadi token. Setiap token mewakili seluruh kata atau sebagian dari sebuah kata. Penetapan harga model AI biasanya direpresentasikan sebagai biaya per token. Jendela konteks Claude Pro adalah 200.000 token1, yang berarti dapat memproses kueri pengguna hingga 200.000 token.
Constitutional AI2 adalah seperangkat etika AI dan prinsip-prinsip keamanan yang dibuat oleh perusahaan rintisan AI, Anthropic. Saat merancang Claude, Anthropic mendapatkan input dari sekitar 1.000 orang, meminta mereka untuk memberikan suara dan menyarankan aturan untuk operasi AI generatif yang etis dan penggunaan AI yang bertanggung jawab . Susunan akhir aturan menjadi dasar dari proses pelatihan Claude.
Tiga aturan pertama Constitutional AI adalah:
Model lain memiliki konten mereka diulas oleh pelatih manusia dalam proses yang disebut pembelajaran penguatan dari masukan manusia (RLHF), sedangkan Claude dilatih dengan RLHF serta model AI. Pembelajaran penguatan dari masukan AI (RLAIF) menugaskan model “pelatih” untuk membandingkan perilaku Claude dengan Constitutional AI dan memperbaikinya.
RLAIF mengotomatiskan bagian penyesuaian perilaku dari proses pelatihan, sehingga lebih murah dan lebih efisien untuk mendorong perilaku etis. Hasil yang dimaksudkan adalah bahwa Claude akan menyempurnakan dirinya sendiri, belajar untuk menghindari prompt berbahaya sambil menghasilkan balasan yang bermanfaat untuk prompt yang dianggapnya dapat dijawab.
Anthropic adalah startup AI yang didirikan pada tahun 2021 oleh beberapa mantan peneliti dan eksekutif OpenAI, termasuk kakak beradik Daniela dan Dario Amodei. Amazon dan Google masing-masing telah menginvestasikan miliaran dolar AS ke dalam perusahaan, sementara OpenAI terus mendapatkan dukungan dari Microsoft.
Amodei bersaudara berpisah dengan OpenAI pada tahun 2021, setahun sebelum OpenAI merilis GPT-3.5. Ini adalah model AI yang sama yang terus mendukung alat AI ChatGPT gratis saat ini. Bersama dengan mantan peneliti OpenAI lainnya, Amodei bersaudara mendirikan Anthropic AI dan mulai mengerjakan apa yang kemudian menjadi Claude AI.
Fitur yang menonjol dari Anthropic adalah pendekatan mereka terhadap AI yang etis, yang diwakili oleh proses pelatihan Constitutional AI.
Saat merilis Claude 3, Anthropic AI melakukan serangkaian tes tolok ukur LLM untuk mengevaluasi model mereka dibandingkan dua pesaing utama mereka: OpenAI dan Google. Baik dalam tes tersebut maupun sebaliknya, Claude menunjukkan beberapa keuntungan utama:
Claude mampu mengirimkan prompt hingga 200.000 token—sekitar 350 halaman teks—serta dapat mengingat dan menggunakan lebih banyak informasi saat membuat jawaban yang relevan. Sebagai perbandingan, GPT-4 Turbo dan GPT-4o membatasi pengguna hingga 128.000 token.
Kemampuan Claude untuk menyimpan lebih banyak informasi memungkinkan pengguna untuk membuat prompt yang terperinci dan penuh data. Makin banyak data yang terkandung dalam urutan input, makin relevan jawaban model AI.
Ketika Anthropic menguji Claude 3 dibandingkan GPT-4 dan Gemini 1.03, Claude 3 Opus menjadi yang terbaik dalam semua tolok ukur evaluasi yang dipilih. Gemini 1.0 Ultra menjadi yang teratas dalam empat dari enam tes visi, meskipun rangkaian model Claude memiliki performa yang sebanding.
Namun, GPT-4o dan Gemini 1.5 tidak termasuk dalam kumpulan pengujian. Saat mengumumkan GPT-4o pada Mei 20244, OpenAI melakukan pengujian tolok ukur yang menunjukkan bahwa model andalan baru mereka mengalahkan Claude 3 Opus dalam lima dari enam tes yang dilakukan.
Pengguna yang peduli dengan privasi data mungkin akan menghargai kebijakan retensi data Anthropic5: mereka menyatakan bahwa semua input dan output pengguna akan dihapus setelah 30 hari. Kebijakan data Google Gemini untuk Google Cloud6 mengatakan bahwa perusahaan tidak akan melatih modelnya dengan prompt pengguna.
Sebagai perbandingan, OpenAI dapat menyimpan dan menggunakan data pengguna7 untuk melatih model mereka lebih lanjut. Kebijakan Aplikasi Google Gemini8 mengizinkan perusahaan untuk menyimpan data pengguna kecuali jika pengguna secara manual menonaktifkan opsi ini.
Meskipun kinerja Claude secara keseluruhan kuat jika dibandingkan dengan kompetitor, model ini juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat menunda penerimaannya oleh masyarakat luas.
Dibandingkan dengan GPT-4o, Claude kurang mampu membuat gambar. Meskipun dapat menghasilkan diagram alir interaktif, diagram hubungan entitas dan grafik, Claude tidak dapat menghasilkan gambar secara penuh.
Karena integrasi Microsoft dengan Bing, GPT-4 dapat melakukan pencarian di internet saat menjawab pertanyaan pengguna. Meskipun Claude secara teratur diperbarui dengan data pelatihan baru, basis pengetahuannya selalu tertinggal beberapa bulan hingga Anthropic memilih untuk membuka Claude ke internet dengan cara yang sama.
