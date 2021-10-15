Apa itu penambangan teks?

Perangkat lunak analisis teks telah memengaruhi cara banyak industri bekerja, memungkinkan mereka untuk meningkatkan pengalaman pengguna produk serta membuat keputusan bisnis yang lebih cepat dan lebih baik. Beberapa contoh penggunaannya meliputi:

Layanan pelanggan: Ada berbagai cara di mana kami meminta masukan pelanggan dari pengguna kami. Ketika dikombinasikan dengan alat analisis teks, sistem masukan, seperti chatbot, survei pelanggan, NPS (net-promoter scores), ulasan online, tiket dukungan, dan profil media sosial, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan mereka dengan cepat. Penambangan teks dan analisis sentimen dapat menyediakan mekanisme bagi perusahaan untuk memprioritaskan masalah utama bagi pelanggan mereka, memungkinkan bisnis untuk menanggapi masalah mendesak secara real-time dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelajari bagaimana Verizon menggunakan analisis teks dalam layanan pelanggan.

Manajemen risiko: Penambangan teks juga memiliki aplikasi dalam manajemen risiko, di mana itu dapat memberikan insight seputar tren industri dan pasar keuangan dengan memantau pergeseran sentimen dan dengan mengekstraksi informasi dari laporan analis dan laporan resmi. Hal ini sangat berharga bagi institusi perbankan karena data ini memberikan kepercayaan diri yang lebih besar ketika mempertimbangkan investasi bisnis di berbagai sektor. Pelajari bagaimana CIBC dan EquBot menggunakan analisis teks untuk mitigasi risiko.

Pemeliharaan: Penambangan teks memberikan gambaran yang kaya dan lengkap tentang operasi dan fungsionalitas produk dan mesin. Seiring berjalannya waktu, penambangan teks mengotomatiskan pengambilan keputusan dengan mengungkap pola yang berkorelasi dengan masalah dan prosedur pemeliharaan preventif dan reaktif. Analisis teks membantu profesional pemeliharaan mengungkap akar masalah dari tantangan dan kegagalan dengan lebih cepat.

Layanan kesehatan: Teknik penambangan teks semakin berharga bagi para peneliti di bidang biomedis, terutama untuk pengelompokan informasi. Investigasi manual penelitian medis bisa mahal dan memakan waktu; penambangan teks menyediakan metode otomatisasi untuk mengekstraksi informasi berharga dari literatur medis.

Pemfilteran spam: Spam sering kali berfungsi sebagai titik masuk bagi peretas untuk menginfeksi sistem komputer dengan malware. Penambangan teks dapat menyediakan metode untuk memfilter dan mengecualikan email ini dari kotak masuk, meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan, dan meminimalkan risiko serangan siber untuk pengguna akhir.