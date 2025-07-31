Sekarang saatnya menjalankan inferensi. Inferensi akan didukung oleh generasi HuggingFace, yang menyediakan model.generate () metode untuk pembuatan teks dengan menggunakan PyTorch.

Tutorial ini menunjukkan menanyakan model dasar pertanyaan medis yang ditarik dari kumpulan data MedReason. Masuk akal bahwa model dasar mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan ini karena ini adalah model tujuan umum yang dilatih pada kumpulan data yang besar dan beragam.

Pertama, atur konfigurasi inferensi:

# setup inference configurations args = dict( model_name_or_path="ibm-granite/granite-3.3-2b-instruct", # use IBM Granite 3.3 2b instruct model template="granite3", # set to the same one used in training, template for constructing prompts infer_backend="huggingface" # choices： [huggingface, vllm] ) # create inference config file to run with llama factory with open("inference_config.yaml", "w", encoding="utf-8") as file: yaml.dump(args, file, indent=2)

Sekarang Anda akan mengajukan chatbot salah satu pertanyaan dari kumpulan data MedReason:

from llamafactory.chat import ChatModel chat_model = ChatModel(args) messages = [] # run inference chatbot question = ''' A 1-year-old girl is brought to a neurologist due to increasing seizure frequency over the past 2 months. She recently underwent a neurology evaluation which revealed hypsarrhythmia on electroencephalography (EEG) with a mix of slow waves, multifocal spikes, and asynchrony. Her parents have noticed the patient occasionally stiffens and spreads her arms at home. She was born at 38-weeks gestational age without complications. She has no other medical problems. Her medications consist of lamotrigine and valproic acid. Her temperature is 98.3\u00b0F (36.8\u00b0C), blood pressure is 90/75 mmHg, pulse is 94/min, and respirations are 22/min. Physical exam reveals innumerable hypopigmented macules on the skin and an irregularly shaped, thickened, and elevated plaque on the lower back. Which of the following is most strongly associated with this patient's condition?" "A": "Cardiac rhabdomyoma", "B": "Glaucoma", "C": "Optic glioma", "D": "Polyostotic fibrous dysplasia" '''

Buat pesan baru menggunakan pertanyaan dan berikan ke model dasar:

messages.append({"role": "user", "content": question}) response = "" for new_text in chat_model.stream_chat(messages): response += new_text print(response) messages.append({"role": "assistant", "content": response})

Berikut contoh output dari model dasar Granite 3.3:

Pengguna:

A 1-year-old girl is brought to a neurologist due to increasing seizure frequency over the past 2 months. She recently underwent a neurology evaluation which revealed hypsarrhythmia on electroencephalography (EEG) with a mix of slow waves, multifocal spikes, and asynchrony. Her parents have noticed the patient occasionally stiffens and spreads her arms at home. She was born at 38-weeks gestational age without complications. She has no other medical problems. Her medications consist of lamotrigine and valproic acid. Her temperature is 98.3\F (36.8\C), blood pressure is 90/75 mmHg, pulse is 94/min, and respirations are 22/min. Physical exam reveals innumerable hypopigmented macules on the skin and an irregularly shaped, thickened, and elevated plaque on the lower back. Which of the following is most strongly associated with this patient's condition?" "A": "Cardiac rhabdomyoma", "B": "Glaucoma", "C": "Optic glioma", "D": "Polyostotic fibrous dysplasia"

Tanggapan:

The most strongly associated condition with this patient's condition is "C": "Optic glioma". The patient's symptoms of hypsarrhythmia on EEG, seizure frequency increase, and the presence of hypopigmented macules and a thickened plaque on the lower back are indicative of a neurological disorder. Optic glioma is a type of brain tumor that can present with these symptoms, including seizures and visual disturbances. Option A, "Cardiac rhabdomyoma", typically presents with cardiac involvement and is not associated with the described EEG findings or skin manifestations. Option B, "Glaucoma", is an eye disease that can lead to vision loss but is not associated with the EEG findings or skin lesions described. Option D, "Polyostotic fibrous dysplasia", is a bone disorder characterized by multiple bone lesions and is not associated with the neurological symptoms and EEG findings presented. Therefore, based on the clinical presentation, the most likely diagnosis is an optic glioma.

Respons yang benar dari kumpulan data adalah:

answer: Cardiac rhabdomyoma

Jadi model dasar tidak menghasilkan jawaban yang benar.

Menyimpulkan dengan adaptor LoRa yang disetel dengan baik

Kami membandingkan Hasil dengan menjalankan dengan model dasar dan adaptor yang disetel LoRa. Kami kemudian mengajukan pertanyaan yang sama untuk melihat bagaimana penyetelan dengan kumpulan data hukum memungkinkan model untuk lebih memahami dan menjawab pertanyaan medis.

Sel berikut tidak akan diperlukan jika Anda telah melakukan LoRa di sesi yang sama. Namun, jika Anda kembali ke Jupyter Notebook dan tidak ingin melatih ulang, Anda dapat mengunduh adaptor yang disetel dengan baik dari Instans COS Anda.

download_file_cos(credentials, "granite3_lora.zip", "granite3_lora.zip") !unzip granite3_lora.zip

Sekarang Anda akan mengkonfigurasi opsi untuk ChatModel sehingga akan menggabungkan adaptor.

# setup inference configurations args = dict( model_name_or_path="ibm-granite/granite-3.3-2b-instruct", # use IBM Granite 3.3 2b instruct model adapter_name_or_path="granite3_lora", # load the saved LoRA adapters template="granite3", # set to the same one used in training, template for constructing prompts finetuning_type="lora", # which fine-tuning technique used in training infer_backend="huggingface" # choices： [huggingface, vllm] ) # create inference config file to run with llama factory with open("inference_config.yaml", "w", encoding="utf-8") as file: yaml.dump(args, file, indent=2) from llamafactory.chat import ChatModel chat_model = ChatModel(args)

Sekarang kita dapat menguji tantangan penalaran yang sama dengan model yang disetel dengan baik:

messages = [] # run inference chatbot question = ''' A 1-year-old girl is brought to a neurologist due to increasing seizure frequency over the past 2 months. She recently underwent a neurology evaluation which revealed hypsarrhythmia on electroencephalography (EEG) with a mix of slow waves, multifocal spikes, and asynchrony. Her parents have noticed the patient occasionally stiffens and spreads her arms at home. She was born at 38-weeks gestational age without complications. She has no other medical problems. Her medications consist of lamotrigine and valproic acid. Her temperature is 98.3\u00b0F (36.8\u00b0C), blood pressure is 90/75 mmHg, pulse is 94/min, and respirations are 22/min. Physical exam reveals innumerable hypopigmented macules on the skin and an irregularly shaped, thickened, and elevated plaque on the lower back. Which of the following is most strongly associated with this patient's condition?" "A": "Cardiac rhabdomyoma", "B": "Glaucoma", "C": "Optic glioma", "D": "Polyostotic fibrous dysplasia" '''

Buat pesan baru menggunakan pertanyaan dan meneruskannya ke model yang disetel dengan baik:

messages.append({"role": "user", "content": question}) response = "" for new_text in chat_model.stream_chat(messages): response += new_text print(response) messages.append({"role": "assistant", "content": response}) Cardiac rhabdomyoma

Contoh output dari model yang disetel:

Pengguna:

A 1-year-old girl is brought to a neurologist due to increasing seizure frequency over the past 2 months. She recently underwent a neurology evaluation which revealed hypsarrhythmia on electroencephalography (EEG) with a mix of slow waves, multifocal spikes, and asynchrony. Her parents have noticed the patient occasionally stiffens and spreads her arms at home. She was born at 38-weeks gestational age without complications. She has no other medical problems. Her medications consist of lamotrigine and valproic acid. Her temperature is 98.3\u00b0F (36.8\u00b0C), blood pressure is 90/75 mmHg, pulse is 94/min, and respirations are 22/min. Physical exam reveals innumerable hypopigmented macules on the skin and an irregularly shaped, thickened, and elevated plaque on the lower back. Which of the following is most strongly associated with this patient's condition?" "A": "Cardiac rhabdomyoma", "B": "Glaucoma", "C": "Optic glioma", "D": "Polyostotic fibrous dysplasia"

Tanggapan:

Cardiac rhabdomyoma

Kali ini model menghasilkan jawaban yang benar, berkat adaptor yang terlatih.

Satu aspek yang perlu diperhatikan, model tidak lagi merespons dengan alasannya. Hasil ini karena kumpulan data yang digunakan untuk LoRA hanya memiliki jawaban yang benar sebagai output model yang diharapkan. Fine-tuning LoRa dapat digunakan untuk memberikan informasi baru tetapi juga untuk menginstruksikan model bagaimana merespons.