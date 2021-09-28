Apa itu pelabelan data?

Pelabelan data, atau anotasi data, adalah bagian dari tahap prapemrosesan saat mengembangkan model machine learning (ML).
Pelabelan data memerlukan identifikasi data mentah (misalnya, gambar, file teks, video), dan kemudian penambahan satu atau beberapa label pada data tersebut untuk menentukan konteksnya bagi model, sehingga model machine learning dapat membuat prediksi yang akurat.
Pelabelan data mendukung berbagai contoh penggunaan machine learning dan pembelajaran mendalam, termasuk visi komputer dan pemrosesan bahasa alami (NLP).
Perusahaan mengintegrasikan perangkat lunak, proses, dan anotator untuk membersihkan, menyusun, dan memberi label data. Data pelatihan ini menjadi dasar bagi model machine learning. Label ini memungkinkan analis untuk mengisolasi variabel dalam kumpulan data, dan ini, pada gilirannya, memungkinkan pemilihan prediktor data yang optimal untuk model ML. Label mengidentifikasi vektor data yang tepat untuk ditarik untuk pelatihan model, di mana model kemudian belajar membuat prediksi terbaik.
Selain bantuan mesin, tugas pelabelan data memerlukan partisipasi “human-in-the-loop (HITL)”. HITL memanfaatkan penilaian “pelabel data” manusia untuk membuat, melatih, menyempurnakan, dan menguji model ML. Mereka membantu memandu proses pelabelan data dengan memasukkan kumpulan data model yang paling sesuai untuk proyek tertentu.
Komputer menggunakan data berlabel dan tidak berlabel untuk melatih model ML, tetapi apa bedanya?
Komputer juga dapat menggunakan data gabungan untuk pembelajaran semi-pengawasan, yang mengurangi kebutuhan akan data yang dilabeli secara manual sekaligus menyediakan kumpulan data beranotasi yang besar.
Pelabelan data adalah langkah penting dalam mengembangkan model ML berperforma tinggi. Meskipun pelabelan tampak sederhana, tidak selalu mudah untuk diterapkan. Akibatnya, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor dan metode untuk menentukan pendekatan terbaik untuk pelabelan. Karena setiap metode pelabelan data memiliki pro dan kontra, penilaian terperinci tentang kompleksitas tugas, serta ukuran, ruang lingkup, dan durasi proyek disarankan.
Berikut adalah beberapa jalur untuk memberi label pada data Anda:
Konsekuensi umum dari pelabelan data adalah meskipun dapat mengurangi waktu bisnis untuk berkembang, hal ini cenderung membutuhkan biaya. Data yang lebih akurat umumnya meningkatkan prediksi model, jadi meskipun biayanya tinggi, nilai yang diberikannya biasanya sepadan dengan investasinya. Karena anotasi data memberikan lebih banyak konteks ke kumpulan data, anotasi data meningkatkan kinerja analisis data eksplorasi serta aplikasi machine learning (ML) dan kecerdasan buatan (AI). Misalnya, pelabelan data memberikan hasil pencarian yang lebih relevan di seluruh platform mesin pencari dan rekomendasi produk yang lebih baik di platform e-commerce. Mari kita pelajari lebih dalam manfaat dan tantangan utama lainnya:
Pelabelan data memberi pengguna, tim, dan perusahaan konteks, kualitas, dan kegunaan yang lebih baik. Lebih khususnya lagi, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan:
Pelabelan data bukannya tanpa tantangan. Secara khusus, beberapa tantangan yang paling umum adalah:
Apa pun pendekatannya, praktik terbaik berikut mengoptimalkan akurasi dan efisiensi pelabelan data:
Meskipun pelabelan data dapat meningkatkan akurasi, kualitas, dan kegunaan dalam berbagai konteks di seluruh industri, contoh penggunaannya yang lebih menonjol meliputi:
Layanan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk analitik teks tingkat lanjut.
Aktifkan beban kerja AI dan konsolidasikan penyimpanan big data primer dan sekunder dengan object storage on premises yang terkemuka di industri.
Melihat, memprediksi, dan mencegah masalah dengan pemantauan jarak jauh canggih yang didukung AI dan visi komputer untuk aset dan operasi.
Skalakan beban kerja AI untuk semua data Anda di mana saja dengan IBM watsonx.data. Penyimpanan data yang disesuaikan untuk tujuan yang dibangun pada arsitektur terbuka data lakehouse.