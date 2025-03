Penulis "Attention is All You Need" mengartikulasikan mekanisme perhatiannya dengan menggunakan terminologi basis data relasional: kueri, kunci, dan nilai. Basis data relasional dirancang untuk menyederhanakan penyimpanan dan pengambilan data yang relevan: basis data ini memberikan pengenal unik (“kunci”) untuk setiap bagian data, dan setiap kunci dikaitkan dengan nilai yang sesuai. Tujuan dari database relasional adalah mencocokkan setiap kueri dengan kunci yang sesuai.

Untuk setiap token dalam urutan, perhatian multi-kepala membutuhkan pembuatan 3 vektor.

Vektor kueri, Q, mewakili informasi yang “dicari oleh token.“ Misalnya, vektor kueri untuk kata benda mungkin mewakili pencarian kata sifat yang menggambarkannya.

Vektor kunci, K, mewakili informasi yang terkandung dalam token. Skor penyelarasan, yang menggambarkan relevansi vektor kunci setiap token terhadap vektor kueri setiap token lainnya, digunakan untuk menghitung bobot perhatian.

Sebuah vektor nilai, V, yang mewakili informasi kontekstual yang akan diperbarui oleh kontribusi berbobot perhatian dari vektor kunci token lainnya.

Interaksi matematis antara ketiga vektor ini, yang dimediasi oleh mekanisme perhatian, adalah bagaimana sebuah model menyesuaikan pemahaman konteks spesifiknya terhadap setiap token.