Apa itu jaringan neural?

Pembelajaran Mendalam dan jaringan neural cenderung digunakan secara bergantian dalam percakapan, yang dapat membingungkan. Sebagai hasilnya, perlu dicatat bahwa "mendalam" dalam pembelajaran mendalam hanya mengacu pada kedalaman lapisan dalam jaringan neural. Jaringan neural yang terdiri dari lebih dari tiga lapisan, yang akan mencakup input dan hasil, dapat dianggap sebagai algoritme pembelajaran mendalam. Jaringan neural yang hanya memiliki dua atau tiga lapisan hanyalah jaringan neural dasar.

