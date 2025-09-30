Apa itu Analisis Sentimen?

Dengan lebih banyak cara daripada sebelumnya bagi orang untuk mengekspresikan perasaan mereka secara online, organisasi memerlukan alat yang ampuh untuk memantau apa yang dikatakan tentang perusahaan, produk, dan layanan mereka hampir real-time. Menurut laporan Asosiasi Industri Teknologi dan Layanan baru-baru ini, ketika perusahaan mengadopsi analisis sentimen dan mulai menggunakannya untuk menganalisis lebih banyak percakapan dan interaksi, akan menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi titik gesekan pelanggan di setiap tahap perjalanan pelanggan. 1

Memberikan hasil yang lebih objektif dari ulasan pelanggan

Alat analisis sentimen kecerdasan buatan (AI) terbaru membantu perusahaan menyaring ulasan dan net promoter score (NPS) untuk mengetahui bias pribadi dan mendapatkan opini yang lebih objektif tentang merek, produk, dan layanan mereka. Sebagai contoh, jika seorang pelanggan mengungkapkan opini negatif bersama dengan opini positif dalam sebuah ulasan, manusia yang menilai ulasan tersebut mungkin akan memberi label negatif sebelum sampai pada kata-kata positif. Klasifikasi sentimen yang didukung AI membantu menyortir dan mengklasifikasikan teks dengan cara yang objektif, sehingga hal ini tidak terjadi, dan kedua sentimen tercermin.

Mencapai skalabilitas yang lebih besar dari program intelijen bisnis

Analisis sentimen memungkinkan perusahaan dengan data yang sangat banyak dan tidak terstruktur untuk menganalisis dan mengekstrak insight yang berarti dari data tersebut dengan cepat dan efisien. Dengan jumlah teks yang dihasilkan oleh pelanggan di seluruh saluran digital, mudah bagi tim manusia untuk kewalahan dengan informasi. Alat analisis sentimen pelanggan yang kuat, berbasis cloud, dan didukung AI membantu organisasi memberikan intelijen bisnis dari data pelanggan mereka dalam skala besar, tanpa mengeluarkan sumber daya yang tidak perlu.

Memantau reputasi merek secara real-time

Perusahaan modern perlu merespons dengan cepat dalam krisis. Pendapat yang diungkapkan di media sosial, apakah benar atau tidak, dapat menghancurkan reputasi merek yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Alat analisis sentimen yang kuat dan didukung AI membantu para eksekutif memantau sentimen keseluruhan seputar merek sehingga mereka dapat menemukan potensi masalah dan mengatasinya dengan cepat.