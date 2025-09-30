Apa itu Analisis Sentimen?

Analisis sentimen, atau penggalian opini, adalah proses menganalisis teks dalam jumlah besar untuk menentukan apakah teks tersebut mengekspresikan sentimen positif, sentimen negatif, atau sentimen netral.
Perusahaan sekarang memiliki akses ke lebih banyak data tentang pelanggan mereka daripada sebelumnya, menghadirkan peluang dan tantangan: menganalisis sejumlah besar data tekstual yang tersedia dan mengekstraksi insight yang berarti untuk memandu keputusan bisnis mereka.
Mulai dari email dan tweet hingga tanggapan survei online, obrolan dengan perwakilan layanan pelanggan dan ulasan, sumber-sumber yang tersedia untuk mengukur sentimen pelanggan tampaknya tidak terbatas. Sistem analisis sentimen membantu perusahaan lebih memahami pelanggan mereka, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih kuat, dan meningkatkan reputasi merek mereka.
Dengan lebih banyak cara daripada sebelumnya bagi orang untuk mengekspresikan perasaan mereka secara online, organisasi memerlukan alat yang ampuh untuk memantau apa yang dikatakan tentang perusahaan, produk, dan layanan mereka hampir real-time. Menurut laporan Asosiasi Industri Teknologi dan Layanan baru-baru ini, ketika perusahaan mengadopsi analisis sentimen dan mulai menggunakannya untuk menganalisis lebih banyak percakapan dan interaksi, akan menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi titik gesekan pelanggan di setiap tahap perjalanan pelanggan. 1
Memberikan hasil yang lebih objektif dari ulasan pelanggan
Alat analisis sentimen kecerdasan buatan (AI) terbaru membantu perusahaan menyaring ulasan dan net promoter score (NPS) untuk mengetahui bias pribadi dan mendapatkan opini yang lebih objektif tentang merek, produk, dan layanan mereka. Sebagai contoh, jika seorang pelanggan mengungkapkan opini negatif bersama dengan opini positif dalam sebuah ulasan, manusia yang menilai ulasan tersebut mungkin akan memberi label negatif sebelum sampai pada kata-kata positif. Klasifikasi sentimen yang didukung AI membantu menyortir dan mengklasifikasikan teks dengan cara yang objektif, sehingga hal ini tidak terjadi, dan kedua sentimen tercermin.
Mencapai skalabilitas yang lebih besar dari program intelijen bisnis
Analisis sentimen memungkinkan perusahaan dengan data yang sangat banyak dan tidak terstruktur untuk menganalisis dan mengekstrak insight yang berarti dari data tersebut dengan cepat dan efisien. Dengan jumlah teks yang dihasilkan oleh pelanggan di seluruh saluran digital, mudah bagi tim manusia untuk kewalahan dengan informasi. Alat analisis sentimen pelanggan yang kuat, berbasis cloud, dan didukung AI membantu organisasi memberikan intelijen bisnis dari data pelanggan mereka dalam skala besar, tanpa mengeluarkan sumber daya yang tidak perlu.
Memantau reputasi merek secara real-time
Perusahaan modern perlu merespons dengan cepat dalam krisis. Pendapat yang diungkapkan di media sosial, apakah benar atau tidak, dapat menghancurkan reputasi merek yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Alat analisis sentimen yang kuat dan didukung AI membantu para eksekutif memantau sentimen keseluruhan seputar merek sehingga mereka dapat menemukan potensi masalah dan mengatasinya dengan cepat.
Analisis sentimen menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) dan machine learning (ML)) untuk melatih perangkat lunak komputer agar dapat menganalisis dan menginterpretasikan teks dengan cara yang mirip dengan manusia. Perangkat lunak ini menggunakan salah satu dari dua pendekatan, berbasis aturan atau ML, atau kombinasi keduanya yang dikenal sebagai hibrida. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sementara pendekatan berbasis aturan dapat memberikan hasil yang hampir real-time, pendekatan berbasis ML lebih mudah beradaptasi dan biasanya dapat menangani skenario yang lebih kompleks.
Analisis sentimen berbasis aturan
Dalam pendekatan berbasis aturan, perangkat lunak dilatih untuk mengklasifikasikan kata kunci tertentu dalam sebuah blok teks berdasarkan kelompok kata, atau leksikon, yang menggambarkan maksud penulis. Sebagai contoh, kata-kata dalam leksikon positif dapat mencakup “terjangkau”, “cepat”, dan “dibuat dengan baik”, sedangkan kata-kata dalam leksikon negatif dapat mencakup “mahal” “lambat”, dan “kualitas buruk”. Perangkat lunak ini kemudian memindai pengklasifikasi untuk mencari kata-kata dalam leksikon positif atau negatif dan menghitung skor sentimen total berdasarkan volume kata yang digunakan dan skor sentimen setiap kategori.
Analisis sentimen machine learning
Dengan pendekatan machine learning (ML), sebuah algoritme digunakan untuk melatih perangkat lunak untuk mengukur sentimen dalam sebuah blok teks dengan menggunakan kata-kata yang muncul di dalam teks serta urutan kemunculannya. Para pengembang menggunakan algoritme analisis sentimen untuk mengajarkan perangkat lunak cara mengidentifikasi emosi dalam teks, sama seperti yang dilakukan manusia. Model ML terus “belajar” dari data yang diberikan, oleh karena itu dinamakan “machine learning”. Berikut ini adalah beberapa algoritme klasifikasi yang paling umum digunakan:
Regresi linier: Algoritme statistik yang menggambarkan nilai (Y) berdasarkan serangkaian fitur (X).
Naive Bayes: Algoritma yang menggunakan teorema Bayes untuk mengategorikan kata-kata dalam sebuah blok teks.
Support Vector Machine: Algoritme klasifikasi yang cepat dan efisien yang digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi dua kelompok.
Pembelajaran mendalam (DL): Juga dikenal sebagai jaringan neural tiruan, deep learning adalah teknik machine learning tingkat lanjut yang menghubungkan beberapa algoritme untuk meniru fungsi otak manusia.
Pendekatan hibrida
Pendekatan hibrida untuk analisis teks menggabungkan kemampuan ML dan berbasis aturan untuk mengoptimalkan akurasi dan kecepatan. Meskipun sangat akurat, pendekatan ini membutuhkan lebih banyak sumber daya, seperti waktu dan kapasitas teknis, daripada dua pendekatan lainnya.
Selain berbagai pendekatan yang digunakan untuk membangun alat analisis sentimen, ada juga berbagai jenis analisis sentimen yang digunakan oleh organisasi tergantung pada kebutuhan mereka. Tiga jenis yang paling populer, berbasis emosi, mendetail, dan analisis sentimen berbasis aspek (ABSA), semuanya mengandalkan kapasitas perangkat lunak yang mendasari untuk mengukur sesuatu yang disebut polaritas, perasaan keseluruhan yang disampaikan oleh sebuah teks.
Secara umum, polaritas teks dapat digambarkan sebagai positif, negatif, atau netral. Tetapi dengan mengategorikan teks lebih jauh, misalnya ke dalam subkelompok seperti “sangat positif” atau “sangat negatif”, beberapa model analisis sentimen dapat mengidentifikasi emosi yang lebih halus dan kompleks. Polaritas teks adalah metrik yang paling umum digunakan untuk mengukur emosi tekstual dan diekspresikan oleh perangkat lunak sebagai peringkat numerik pada skala satu hingga 100. Nol mewakili sentimen netral dan 100 mewakili sentimen paling ekstrem.
Berikut adalah tiga jenis analisis sentimen yang paling banyak digunakan:
Mendetail (yang dinilai)
Analisis sentimen mendetail, atau yang dinilai, adalah jenis analisis sentimen yang mengelompokkan teks ke dalam emosi yang berbeda dan tingkat emosi yang diekspresikan. Emosi tersebut kemudian dinilai dalam skala nol hingga 100, mirip dengan cara situs web konsumen menerapkan peringkat bintang untuk mengukur kepuasan pelanggan.
Berbasis aspek (ABSA)
Analisis sentimen berbasis aspek (ABSA) mempersempit cakupan dari apa yang sedang diperiksa dalam sebuah teks menjadi satu aspek dari produk, layanan, atau pengalaman pelanggan yang ingin dianalisis oleh bisnis. Sebagai contoh, aplikasi perjalanan hemat dapat menggunakan ABSA untuk memahami seberapa intuitif antarmuka pengguna yang baru atau untuk mengukur efektivitas chatbot layanan pelanggan. ABSA dapat membantu organisasi untuk lebih memahami bagaimana produk mereka berhasil atau gagal memenuhi harapan pelanggan.
Deteksi emosional
Analisis sentimen deteksi emosi berusaha memahami kondisi psikologis individu di balik sebuah teks, termasuk kerangka berpikir mereka saat menulisnya dan niat mereka. Ini lebih kompleks dibandingkan dengan analisis mendetail atau ABSA dan biasanya digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi atau kondisi emosional seseorang. Daripada menggunakan polaritas, seperti positif, negatif, atau netral, deteksi emosi dapat mengidentifikasi emosi tertentu dalam teks seperti frustrasi, ketidakpedulian, kegelisahan, dan keterkejutan.
Organisasi melakukan analisis sentimen untuk berbagai alasan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan yang paling populer.
Tim dukungan menggunakan analisis sentimen untuk memberikan respons yang lebih dipersonalisasi kepada pelanggan yang secara akurat mencerminkan suasana interaksi. Chatbot berbasis AI yang menggunakan analisis sentimen dapat menemukan masalah yang perlu dieskalasi dengan cepat dan memprioritaskan pelanggan yang membutuhkan perhatian mendesak. Algoritme ML yang diterapkan di forum dukungan pelanggan membantu mengurutkan topik berdasarkan tingkat urgensi dan bahkan dapat mengidentifikasi masukan pelanggan yang mengindikasikan frustrasi dengan produk atau fitur tertentu. Kemampuan ini membantu tim dukungan pelanggan memproses permintaan dengan lebih cepat dan lebih efisien, serta meningkatkan pengalaman pelanggan.
Dengan menggunakan analisis sentimen untuk melakukan pemantauan media sosial, merek dapat lebih memahami apa yang dikatakan tentang mereka secara online dan alasannya. Misalnya, apakah peluncuran produk baru berjalan dengan baik? Memantau penjualan adalah salah satu cara untuk mengetahuinya, namun hanya akan menunjukkan sebagian gambaran kepada pemangku kepentingan. Menggunakan analisis sentimen di situs ulasan pelanggan dan media sosial untuk mengidentifikasi emosi yang diekspresikan tentang produk akan memungkinkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang bagaimana produk tersebut diterima oleh pelanggan.
Dengan menjadikan alat analisis sentimen sebagai alat analisis di pasar secara umum dan tidak hanya pada produk mereka sendiri, organisasi dapat melihat tren dan mengidentifikasi peluang baru untuk pertumbuhan. Mungkin kampanye baru pesaing tidak terhubung dengan audiens seperti yang mereka harapkan, atau mungkin seseorang yang terkenal telah menggunakan produk di media sosial yang meningkatkan permintaan. Alat analisis sentimen dapat membantu menemukan tren dalam artikel berita, ulasan online, dan platform media sosial, serta memberi tahu para pengambil keputusan secara real time sehingga mereka dapat mengambil tindakan.
Meskipun analisis sentimen dan teknologi yang mendukungnya berkembang pesat, analisis sentimen masih merupakan bidang yang relatif baru. Menurut “Sentiment Analysis”, oleh Liu Bing (2020), istilah ini baru digunakan secara luas sejak tahun 2003.2 Masih banyak yang harus dipelajari dan disempurnakan, berikut ini adalah beberapa kekurangan dan tantangan yang paling umum.
Kurangnya konteks
Konteks adalah komponen penting untuk memahami emosi apa yang diekspresikan dalam blok teks dan yang sering menyebabkan alat analisis sentimen membuat kesalahan. Pada survei pelanggan, misalnya, pelanggan mungkin memberikan dua jawaban atas pertanyaan: “Apa yang Anda sukai dari aplikasi kami?” Jawaban pertama mungkin “fungsionalitas” dan yang kedua, “UX.” Jika pertanyaan yang diajukan berbeda, misalnya, “Apa yang tidak Anda sukai dari aplikasi kami?” itu mengubah arti respons pelanggan tanpa mengubah kata-kata itu sendiri. Untuk memperbaiki masalah ini, algoritma perlu diberikan konteks asli dari pertanyaan yang ditanggapi pelanggan, taktik memakan waktu yang dikenal sebagai pra atau pasca pemrosesan.
Penggunaan ironi dan sarkasme
Terlepas dari tingkat atau luasnya pelatihan, perangkat lunak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi ironi dan sarkasme dengan benar dalam sebuah teks. Hal ini karena sering kali ketika seseorang sedang menyindir atau ironis, hal ini disampaikan melalui nada suara atau ekspresi wajah mereka dan tidak ada perbedaan yang jelas dalam kata-kata yang mereka gunakan. Misalnya, ketika menganalisis frasa, “Luar biasa, tiket tilang seribu dolar lagi, tepat seperti yang saya butuhkan,” alat analisis sentimen mungkin akan salah mengartikan sifat emosi yang diekspresikan dan melabelinya sebagai hal yang positif karena penggunaan kata “luar biasa”.
Negasi
Negasi adalah ketika kata negatif digunakan untuk menyampaikan pembalikan makna dalam sebuah kalimat. Misalnya, perhatikan kalimat, “Saya tidak akan mengatakan sepatu itu murah.” Apa yang diungkapkan, adalah bahwa sepatu itu mungkin mahal, atau setidaknya harganya sedang, tetapi alat analisis sentimen kemungkinan tidak menangkap kehalusan ini.
Bahasa idiomatik
Bahasa idiomatik, seperti penggunaan, contohnya, frasa bahasa Inggris yang umum seperti “Let's not beat around the bush,” atau “Break a leg”, sering kali mengacaukan alat analisis sentimen dan algoritme ML yang dibangun di atasnya. Ketika frasa bahasa manusia seperti di atas digunakan di saluran media sosial atau dalam ulasan produk, alat analisis sentimen akan salah mengidentifikasinya. Contoh “patah kaki” dapat salah diidentifikasi sebagai sesuatu yang menyakitkan atau menyedihkan, misalnya, atau tidak teridentifikasi sama sekali.
Organisasi yang memutuskan untuk menerapkan analisis sentimen untuk lebih memahami pelanggan mereka memiliki dua pilihan untuk melakukannya: membeli alat yang sudah ada atau membuat alat sendiri.
Bisnis yang memilih untuk membangun alat mereka sendiri biasanya menggunakan pustaka sumber terbuka dalam bahasa pengkodean umum seperti Python atau Java. Pustaka ini berguna karena komunitas mereka sangat ahli dalam ilmu data. Namun, organisasi yang ingin menggunakan pendekatan ini perlu melakukan investasi yang cukup besar untuk mempekerjakan tim insinyur dan ilmuwan data.
Memperoleh alat analisis sentimen perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang sudah ada membutuhkan investasi awal yang lebih sedikit dan memungkinkan bisnis untuk menerapkan model machine learning yang sudah terlatih daripada membuatnya dari awal. Alat analisis sentimen SaaS dapat dijalankan hanya dengan beberapa langkah sederhana dan merupakan pilihan yang baik untuk bisnis yang belum siap untuk melakukan investasi yang diperlukan untuk membangun alat analisis sentimen mereka sendiri.
Solusi analisis sentimen dukungan pelanggan paling efektif saat ini menggunakan kekuatan AI dan ML untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. IBM watsonx Assistant adalah platform kecerdasan buatan percakapan terkemuka di pasar yang didukung oleh model bahasa besar (LLM) yang memungkinkan organisasi membangun agen suara dan chatbot yang didukung AI yang memberikan dukungan layanan mandiri otomatis yang unggul kepada pelanggan mereka pada antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan.
Atasi kendala dukungan pelanggan tradisional dan berikan pengalaman luar biasa kepada prospek, pelanggan, dan karyawan dengan platform AI percakapan terdepan di pasar yang didukung oleh model bahasa besar (LLM) yang dapat Anda percayai.
1 “Kondisi Analisis Sentimen Saat Ini dan Masa Depan”, (tautan ada di luar ibm.com), Ragsdale, John dan Bose, Ashimendu, Asosiasi Industri Teknologi dan Jasa, 4 Oktober 2022
2 “Analisis Sentimen (Edisi kedua)”, (tautan ada di luar ibm.com), Liu, Bing, Cambridge University Press, 23 September 2020