Apa itu regresi logistik?

Peluang log bisa sulit dipahami dalam analisis data regresi logistik. Akibatnya, eksponensial estimasi beta adalah hal yang umum dilakukan untuk mengubah hasil menjadi rasio odds (OR), sehingga memudahkan interpretasi hasil. OR mewakili kemungkinan bahwa suatu hasil akan terjadi mengingat peristiwa tertentu, dibandingkan dengan kemungkinan hasil yang terjadi tanpa adanya peristiwa tersebut. Jika OR lebih besar dari 1, maka peristiwa tersebut dikaitkan dengan peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil tertentu. Sebaliknya, jika OR kurang dari 1, maka peristiwa tersebut dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih rendah dari hasil yang terjadi. Berdasarkan persamaan dari atas, interpretasi rasio peluang dapat dilambangkan sebagai berikut: peluang keberhasilan berubah dengan exp (cB_1) kali untuk setiap kenaikan c-unit dalam x. Sebagai contoh, katakanlah kita memperkirakan peluang bertahan hidup di Titanic mengingat bahwa orang tersebut adalah laki-laki, dan rasio peluang untuk laki-laki adalah 0,0810. Kami akan menafsirkan rasio peluang karena peluang kelangsungan hidup laki-laki menurun dengan faktor 0,0810 jika dibandingkan dengan wanita, yang menjaga semua variabel lain konstan.