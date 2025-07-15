Pemilihan model dalam machine learning

Model AI penting karena menentukan seberapa baik machine learning sistem akan bekerja. Model yang berbeda masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, dan memilih yang tepat secara langsung mempengaruhi keberhasilan proyek. Pemilihan model adalah tahap awal dalam pipeline machine learning yang lebih besar untuk membuat dan menerapkan model ML.

Beberapa tugas membutuhkan model kompleks yang dapat menangkap detail dari kumpulan data , tetapi sulit untuk melakukan generalisasi terhadap data baru. Model ini mungkin juga memerlukan komputasi dan sumber daya yang lebih tinggi. Tugas lain lebih baik untuk model yang lebih kecil dan sederhana yang dirancang untuk satu tujuan tertentu.

Memilih model yang tepat untuk pekerjaan dapat: