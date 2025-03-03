Apa itu Natural Language Understanding (NLU)?

NLU memungkinkan organisasi untuk menyaring insight dari data yang tidak terstruktur, seperti bahasa lisan atau input dalam bahasa alami. Melalui NLU, komputer juga dapat berkomunikasi dengan pengguna yang tidak terlatih tanpa menggunakan bahasa pemrograman.

Karena bahasa manusia sangat bernuansa, kompleks, dan penuh ambiguitas, NLU merupakan tantangan machine learning yang berat bagi para ilmuwan dan insinyur komputer yang bekerja dengan model bahasa besar (LLM). Sistem NLU memungkinkan komputer untuk memahami seluk-beluk bahasa lisan dan tulisan—nuansa halus, struktur kalimat yang rumit, penggunaan kata yang berpotensi membingungkan, bahasa gaul dan dialek, dan lain-lain.

Karena munculnya AI generatif dan penggunaannya dalam chatbot konsumen, penjawab pertanyaan, penerjemahan mesin, dan aplikasi lainnya, NLU menerima investasi komersial yang cukup besar. Tanpa NLU, chatbot interaktif seperti ChatGPT mungkin tidak ada. NLU adalah alasan chatbot AI generatif dapat melakukan percakapan dengan pengguna yang terasa realistis dan alami.