Natural language understanding adalah bagian dari pemrosesan bahasa alami, yang menggunakan analisis sintaksis dan semantik teks dan ucapan untuk menentukan makna kalimat. Sintaksis mengacu pada struktur tata bahasa kalimat, sedangkan semantik menyinggung makna yang dimaksudkan. NLU juga menetapkan ontologi yang relevan: struktur data yang menentukan hubungan antara kata dan frasa. Meskipun manusia secara alami melakukan hal ini dalam percakapan, kombinasi analisis ini diperlukan agar mesin dapat memahami makna yang dimaksudkan dari teks yang berbeda.



Kemampuan kita untuk membedakan antara homonim dan homofon menggambarkan nuansa bahasa dengan baik. Sebagai contoh, mari kita ambil dua kalimat berikut:

Alice berenang melawan arus. Versi laporan saat ini ada di folder.

Pada kalimat pertama, kata arus adalah kata benda. Kata kerja yang mendahuluinya, berenang, memberikan konteks tambahan kepada pembaca, memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa yang dimaksud adalah aliran air di lautan. Kalimat kedua menggunakan kata saat ini, tetapi sebagai kata sifat. Kata benda yang dijelaskannya, versi, menunjukkan beberapa iterasi laporan, memungkinkan kita untuk menentukan bahwa kita mengacu pada status file yang paling baru.

Pendekatan ini juga umum digunakan dalam penambangan data untuk memahami sikap konsumen. Secara khusus, analisis sentimen memungkinkan merek untuk memantau masukan pelanggan mereka dengan lebih saksama, memungkinkan mereka untuk mengelompokkan komentar media sosial positif dan negatif dan melacak net promoter score. Dengan meninjau komentar yang mengandung sentimen negatif, perusahaan dapat mengidentifikasi dan menangani area masalah potensial dalam produk atau layanan mereka dengan lebih cepat.