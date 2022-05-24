Apa yang dimaksud dengan Pengalaman Pelanggan (CX)?

Langkah pertama yang penting bagi bisnis yang ingin beralih ke fokus pengalaman pelanggan adalah memprioritaskan persepsi dan perasaan pelanggan sebagai penentu hubungan. Ini termasuk mendasarkan janji merek bisnis pada memahami kebutuhan dan emosi pelanggan. Untuk mencapainya, kita perlu sejauh mungkin memahami kebutuhan setiap calon pelanggan dan pelanggan lama di setiap tahap, atau bahkan di setiap interaksi, dalam hubungan tersebut.

Bagi banyak perusahaan, ini merupakan transisi signifikan. Biasanya, diperlukan dukungan dari dewan direksi, eksekutif, hingga karyawan. Proses penyesuaian ini bisa jadi menyulitkan bagi eksekutif dan manajer yang tidak terbiasa berhadapan dengan pelanggan atau yang sebelumnya memprioritaskan fokus pada metrik transaksi atau KPI keuangan untuk mencapai keberhasilan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, transisi ini melibatkan investasi besar dalam teknologi baru, mulai dari aplikasi mobile, pemrosesan pembayaran, hingga analitik tingkat lanjut dan kecerdasan buatan (AI).

Pengalaman pelanggan yang buruk, seperti keterlambatan pengiriman, kesalahpahaman dengan dukungan pelanggan atau pusat kontak, atau titik masalah lainnya, meski mungkin tidak masuk akal, dapat membuat pelanggan merasa seolah-olah mereka sengaja diperlakukan dengan buruk.

Sebaliknya, pengalaman pelanggan yang positif dapat membuat pelanggan merasa bahwa perusahaan ada hanya untuk mereka dan, yang lebih penting, dapat membuat mereka lebih royal. Menurut PwC, 65% konsumen menganggap pengalaman positif dengan merek lebih penting dibandingkan promosi yang baik. Survei yang sama mengungkapkan bahwa pelanggan akan membayar hingga 16% untuk pengalaman yang luar biasa.5