Apa Itu Otomatisasi Alur Kerja?

Perusahaan rintisan otomatisasi alur kerja menggagas inovasi proses alur kerja untuk menawarkan otomatisasi jaringan yang distandardisasi, proses persetujuan, dan sinkronisasi data di seluruh aplikasi dengan solusi API terintegrasi.

Hal yang paling signifikan adalah pergeseran desain ke otomatisasi alur kerja dengan kode rendah yang memperluas ruang lingkup siapa yang dapat membuat dan menerapkan alur kerja untuk memasukkan pengambil keputusan dan kolaborator langsung. Hasilnya adalah bahwa organisasi dapat beralih dari struktur organisasi atas ke bawah menjadi sistem kolaboratif yang lebih simetris sehingga mempercepat perbaikan proses.

AI dalam otomatisasi alur kerja adalah tren besar lainnya di perusahaan. Otomatisasi didukung AI memungkinkan bisnis memanfaatkan pola data dan machine learning untuk menggunakan analisis prediktif dan insight untuk proses yang lebih baik.

Semua solusi ini siap mengubah ekosistem jaringan TI, di mana administrasi jaringan dianggap sebagai salah satu proses manual terakhir yang belum diotomatiskan.

Perangkat lunak otomatisasi alur kerja yang memasuki pasar saat ini akan mencakup fitur yang memajukan kemampuan TI untuk mengontrol dan mengatasi masalah jaringan. Alur kerja visual akan mendapatkan daya tarik untuk pembuatan alur kerja dan mediasi yang lebih mudah di seluruh jaringan TI.

Bisnis juga dapat mengandalkan alur kerja templat yang dapat digunakan sebagai fondasi untuk mengelola otomatisasi masa depan, serta fitur integrasi dengan otomatisasi alur kerja yang sudah ada sebelumnya.