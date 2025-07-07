Apa itu model ruang keadaan?

Model ruang keadaan memiliki asal-usul mereka dalam rekayasa sistem kontrol, di mana mereka memainkan peran penting dalam perhitungan navigasi untuk program Apollo pada tahun 1960-an.1 SSM juga digunakan secara menonjol dalam teknik elektro, di mana mereka sangat penting untuk pemrosesan sinyal, teori kontrol, dan robotika. Tetapi mungkin kualitas SSM yang paling penting adalah keserbagunaannya, terutama untuk sistem multi-input, multi-output.

Dasar dari SSM adalah dua persamaan sederhana: satu menggambarkan dinamika internal suatu sistem yang tidak dapat diamati secara langsung, dan yang lainnya menggambarkan bagaimana dinamika internal tersebut berhubungan dengan hasil yang dapat diamati. Formulasi sederhana dan fleksibel itu sangat mudah beradaptasi untuk berbagai macam data deret waktu multivariat.

Dalam bidang ekonomi, SSM dapat memodelkan bagaimana tren dan musim mempengaruhi harga saham. Dalam ilmu saraf, mereka dapat memetakan hubungan antara sinyal otak yang dapat diukur (seperti fMRI) dan aktivitas saraf yang mendasarinya. Dalam ekologi, SSM dapat membantu memodelkan dinamika populasi, pergerakan hewan, dan data tangkapan dan penangkapan kembali.2 SSM juga dimanfaatkan dalam prakiraan cuaca dan jenis analisis deret waktu lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang model ruang keadaan telah berfokus pada penggunaannya dalam pembelajaran mendalam, mengintegrasikan jaringan neural sebagai parameter persamaan SSM. Baru-baru ini dan terutama, ini telah menghasilkan arsitektur model Mamba untuk model bahasa besar (LLM), yang telah terbukti cocok dengan kapasitas kinerja model berbasis transformator sambil menawarkan kecepatan dan efisiensi yang unggul.