Apa itu GraphRAG?

Sistem GraphRAG dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai alat dan kerangka kerja, termasuk opsi sumber terbuka, untuk mendukung pemrosesan dokumen, pembuatan grafik pengetahuan, pencarian semantik dan Integrasi LLM. Alat populer termasuk LangChain, LlamaIndex, Neo4j dan OpenAI, dengan sumber daya tambahan dan tutorial yang tersedia di platform seperti GitHub.
LlamaIndex digunakan untuk mengindeks dokumen, mengekstraksi entitas dan hubungan untuk membuat grafik pengetahuan, menghasilkan menanamkan dan mengintegrasikan dengan LLM seperti GPT. Neo4j berfungsi sebagai database untuk menyimpan dan mengelola struktur grafik, memungkinkan pengambilan yang efisien melalui traversal grafik dan hubungan semantik.
Alat-alat ini bekerja bersama untuk memungkinkan pencarian semantik dengan menggunakan penanaman vektor, penanganan metadata untuk transparansi dan pembuatan respons yang sadar konteks. LLM termasuk model OpenAI GPT, terintegrasi melalui API, membantu menghasilkan jawaban yang akurat dan relevan berdasarkan data grafik yang diambil.
GraphRAG adalah langkah maju yang besar dari sistem RAG tradisional, yang dibatasi oleh metode pengambilan linier. GraphRAG menggabungkan kekuatan grafik pengetahuan, pencarian semantik dan model bahasa lanjutan. Karena industri menuntut pemahaman yang lebih dalam dan insight yang saling berhubungan, GraphRAG ditetapkan untuk menjadi teknologi kunci. Ini akan memungkinkan sistem informasi yang lebih cerdas, lebih dinamis, dan sangat adaptif di masa depan.