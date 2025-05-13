Apa itu GraphRAG?

Retrieval-Augmented Generation (RAG) adalah teknik yang mengambil informasi yang relevan dengan menggunakan pencarian kesamaan dari basis data vektor, sumber pengetahuan eksternal, dan basis pengetahuan internal. Kemudian teknik ini menggabungkan informasi yang diambil ini dengan LLM untuk menghasilkan output yang akurat dan sadar konteks. Meski meningkatkan fungsionalitas LLM dalam aplikasi AI generatif, aplikasi RAG tradisional tidak memiliki kemampuan untuk menangkap hubungan data yang kompleks dalam data. Sistem ini kesulitan untuk melakukan tugas-tugas seperti penalaran multihop (menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan jawaban melalui koneksi logis dan kesimpulan tidak langsung), konteks relasional, dan memahami data hirarkis. Misalnya, pendekatan RAG tradisional mungkin berjuang dengan pertanyaan seperti, " Siapa yang mengembangkan teori relativitas? " karena membutuhkan penalaran atas hubungan antar-entitas.

GraphRAG mengatasi masalah ini dengan memasukkan data terstruktur grafik, yang mengatur informasi sebagai jaringan node (entitas seperti orang atau tempat), tepi (hubungan antara entitas tersebut) dan label (atribut yang menentukan kategori node dan tepi). Misalnya, grafik pengetahuan mungkin mewakili "Albert Einstein—mengembangkan—teori relativitas. "sebagai potongan informasi yang terstruktur grafik, memudahkan GraphRAG untuk mengambil dan memproses informasi ini. Dalam contoh ini, node adalah 'Einstein' dan 'teori relativitas', dan tepinya 'mengembangkan'.