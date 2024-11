Apa itu GPT (Generative pre-trained transformer)?

Model GPT telah mempercepat pengembangan AI generatif berkat arsitektur transformator mereka, sejenis neural networks yang diperkenalkan pada tahun 2017 dalam makalah Google Brain,Attention Is All You Need.2 Model transformator termasuk GPT dan BERT telah mendukung banyak perkembangan penting dalam AI generatif sejak saat itu, dengan chatbot ChatGPT dari OpenAI yang menjadi pusat perhatian.

Selain OpenAI, perusahaan lain telah merilis model AI generatif mereka sendiri, termasuk Claude dari Anthropic, Pi dari Inflection, dan Gemini dari Google, yang sebelumnya dikenal sebagai Bard. Sementara itu, OpenAI mendukung layanan Copilot AI Microsoft.