Anda membuat smoothie untuk dinikmati teman Anda. Campuran buah dan yogurt sudah siap, lalu teman Anda, Ruchir, datang membawa sebuah apel matang dan memberikannya kepadamu untuk menyempurnakan kreasi segar Anda itu. Saat smoothie dituangkan, jejak harum apel masih terasa samar di udara. Sesaat sebelum Anda mencicipi minuman itu, Ruchir menyampaikan, “Saya telah berubah pikiran. Saya harus pergi dan ingin apel saya dikembalikan.” Anda menjawab, “Ah, maaf tapi itu tidak mungkin.” Kita akan kembali ke cerita ini sebentar lagi dan menjelaskan bagaimana cerita tersebut berkaitan dengan ChatGPT dan AI yang tepercaya.
Seiring dengan berkembangnya dunia kecerdasan buatan (AI), alat baru seperti ChatGPT dari OpenAI telah menarik perhatian karena kemampuan percakapannya. Namun demikian, saya juga memahami kekritisan mengevaluasi risiko yang melekat sebelum memulai adopsi langsungnya dalam organisasi kami. Dalam diskusi ini, saya menjelajahi risiko dan tantangan yang terkait dengan ChatGPT dalam konteks perusahaan, yang memerlukan pendekatan yang cermat untuk implementasinya. Selain itu, saya akan menekankan pentingnya mengadopsi IBM® watsonx untuk memastikan solusi AI yang tepercaya. Apabila terdapat keraguan, saya menyarankan Anda untuk tetap mengandalkan pertimbangan sehat yang selama ini Anda terapkan dalam menggunakan layanan internet baru.
ChatGPT memanfaatkan kekuatan besar GPT-3 (tautan berada di luar ibm.com) dan GPT-4, milik kelas baru model bahasa besar “raksasa” dan populer yang digunakan dalam berbagai aplikasi AI. Dengan ChatGPT, pengguna dapat mengajukan pertanyaan, menghasilkan teks, draf email, mendiskusikan kode dalam bahasa pemrograman yang berbeda, menerjemahkan bahasa alami ke kode dan banyak lagi. Ini menonjol sebagai chatbot percakapan berkualitas tinggi yang bertujuan untuk memberikan tanggapan yang koheren dan sadar konteks.
ChatGPT adalah alat yang sangat baik untuk menjelajahi penulisan kreatif, menghasilkan ide, dan berinteraksi dengan AI. Ini gratis untuk digunakan semua orang, dengan versi yang lebih canggih tersedia untuk langganan ChatGPT Plus . Kemampuan chatbot untuk mengingat percakapan sebelumnya menambah pengalaman interaktif dan menarik.
Meskipun telah mendapatkan perhatian dan popularitas yang signifikan, ChatGPT menghadapi persaingan dari chatbot didukung AI dan sistem pemrosesan bahasa alami (NLP). Google, misalnya, telah mengembangkan Bard, chatbot AI-nya, yang didukung oleh mesin bahasanya sendiri yang disebut PaLM 2. Demikian pula, Meta baru-baru ini merilis model LLaMA2 yang mengesankan. Karena bidang chatbot AI terus berkembang, pasti akan ada peningkatan persaingan dan munculnya pemain baru. Sangat penting untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang kemajuan di bidang ini untuk menjelajahi solusi terbaik untuk kebutuhan perusahaan.
Penggunaan ChatGPT secara langsung dalam perusahaan menghadirkan risiko dan tantangan. Ini termasuk keamanan dan kebocoran data, masalah kerahasiaan dan tanggung jawab, kompleksitas kekayaan intelektual, kepatuhan terhadap lisensi sumber terbuka, batasan pengembangan AI, dan privasi yang tidak pasti serta kepatuhan terhadap hukum internasional. Di sini, saya mengeksplorasi risiko ini dan berbagi contoh yang menggambarkan bagaimana risiko ini dapat terwujud dalam aktivitas bisnis sehari-hari Anda.
Saya akan mulai dengan memeriksa solusi alternatif yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan ChatGPT secara langsung, termasuk IBM® watsonx, yang saya rekomendasikan untuk penggunaan perusahaan, karena mengatasi masalah kepemilikan data dan privasi melalui kurasi yang ketat dan tata kelola. Saya akan menutup percakapan ini dengan kembali ke cerita smoothie tadi—saya janji. Namun ketika saya menyebut “data Anda” di bawah ini, silakan bayangkan frasa itu sebagai “apel Anda.”
Sebelum mengeksplorasi solusi alternatif, sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan potensi risiko dan tantangan yang datang dengan langsung menggunakan ChatGPT. Sebagai pengingat yang masuk akal, sejarah internet telah menunjukkan kemunculan dan evolusi layanan baru (misalnya, pencarian Google, platform media sosial, dll.), yang menggarisbawahi pentingnya privasi data dan kepemilikan dalam perusahaan. Mengingat hal ini, berikut adalah faktor-faktor kunci yang harus dipertimbangkan:
Jika informasi pihak ketiga atau internal perusahaan yang sensitif dimasukkan ke dalam ChatGPT, itu menjadi bagian dari model data chatbot dan dapat dibagikan dengan orang lain yang mengajukan pertanyaan yang relevan. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran data dan melanggar kebijakan keamanan organisasi.
Contoh: Rencana untuk produk baru yang tim Anda bantu peluncuran pelanggan, termasuk spesifikasi rahasia dan strategi pemasaran, tidak boleh dibagikan dengan ChatGPT untuk menghindari risiko kebocoran data dan potensi pelanggaran keamanan.
Mirip dengan poin di atas, berbagi informasi rahasia pelanggan atau mitra dapat melanggar perjanjian kontrak dan persyaratan hukum untuk melindungi informasi tersebut. Jika keamanan ChatGPT terganggu, konten rahasia dapat bocor, yang berpotensi merusak reputasi organisasi dan menimbulkan risiko tanggung jawab hukum.
Contoh: Misalkan organisasi perawatan kesehatan menggunakan ChatGPT untuk membantu menanggapi pertanyaan pasien. Jika informasi pasien rahasia, seperti rekam medis atau detail kesehatan pribadi, dibagikan dengan ChatGPT, hal itu berpotensi melanggar kewajiban hukum dan hak privasi pasien yang dilindungi oleh undang-undang seperti HIPAA (Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan)(link berada di luar ibm.com) di Amerika Serikat.
Kepemilikan atas kode atau teks yang dihasilkan oleh ChatGPT dapat menjadi hal yang kompleks. Ketentuan layanan menyatakan bahwa output milik penyedia input, tetapi masalah dapat muncul ketika output mencakup data yang dilindungi secara hukum yang bersumber dari input lain. Masalah hak cipta juga dapat muncul jika ChatGPT digunakan untuk menghasilkan materi tertulis berdasarkan properti berhak cipta.
Contoh: Menghasilkan materi tertulis untuk tujuan pemasaran dan output termasuk konten berhak cipta dari sumber eksternal tanpa atribusi atau izin yang tepat, hal itu berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual pembuat konten asli. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan kerusakan reputasi bagi perusahaan.
Jika ChatGPT menggunakan pustaka sumber terbuka dan menggabungkan kode tersebut ke dalam produk, hal ini berpotensi melanggar lisensi Perangkat Lunak Sumber Terbuka (OSS) (misalnya, GPL), yang menyebabkan komplikasi hukum bagi organisasi.
Contoh: Jika perusahaan menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan kode untuk produk piranti lunak dan asal data pelatihan yang digunakan untuk melatih GPT tidak jelas, ada risiko berpotensi melanggar ketentuan lisensi sumber terbuka yang terkait dengan kode tersebut. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi hukum, termasuk klaim pelanggaran lisensi dan potensi tindakan hukum dari komunitas sumber terbuka.
Ketentuan layanan untuk ChatGPT menentukan bahwa ChatGPT tidak dapat digunakan dalam pengembangan sistem AI lainnya. Menggunakan ChatGPT dengan cara ini dapat menghambat rencana pengembangan AI di masa depan jika perusahaan beroperasi di bidang itu.
Contoh: Sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam teknologi pengenalan suara berencana untuk meningkatkan sistem mereka yang ada dengan mengintegrasikan kemampuan pemrosesan bahasa alami ChatGPT. Namun, ketentuan layanan untuk ChatGPT secara eksplisit menyatakan bahwa itu tidak dapat digunakan dalam pengembangan sistem AI lainnya.
Mengaitkannya kembali dengan cerita smoothie kita, ChatGPT versi publik menggunakan data prompt Anda untuk meningkatkan neural networksnya seperti apel yang menambah cita rasa pada smoothie. Setelah data Anda memasuki ChatGPT, seperti apel campuran, Anda tidak memiliki kendali atau pengetahuan tentang bagaimana itu digunakan. Oleh karena itu, seseorang harus yakin bahwa mereka memiliki hak penuh untuk menyertakan apel mereka, dan tidak berisi data sensitif, boleh dikatakan begitu.
Untuk mengatasi masalah ini, IBM® watsonx menawarkan data dan model yang dikurasi dan transparan, memberikan kontrol dan kepercayaan yang lebih besar dalam pembuatan dan penggunaan smoothie Anda. Sederhananya, jika Ruchir meminta apelnya kembali, watsonx dapat memenuhi permintaannya. Begitulah…. analogi dan cerita lengkap.
IBM® watsonx memperkenalkan tiga fitur utama — watsonx.data, watsonx.ai, dan watsonx.governance - yang berkolaborasi untuk membangun AI yang dapat dipercaya dengan cara yang belum ada dalam model OpenAI. Fitur-fitur ini mengkurasi dan memberi label data dan model AI, memastikan transparansi dalam detail asal dan kepemilikan. Mereka juga mengatur model dan data, mengatasi kekhawatiran penyimpangan dan bias yang sedang berlangsung. Pendekatan ketat ini secara efektif mengurangi kepemilikan data dan masalah privasi yang dibahas dalam artikel ini.
IBM® telah bermitra dengan Hugging Face, sebuah perusahaan sumber terbuka, untuk menciptakan ekosistem model. Kedua perusahaan memanfaatkan fitur watsonx untuk mengkurasi dan mendukung model berdasarkan fungsionalitas dan kepercayaannya.
Penggunaan langsung chatbot AI seperti ChatGPT dalam perusahaan menghadirkan risiko yang terkait dengan keamanan, kebocoran data, kerahasiaan, kewajiban, kekayaan intelektual, kepatuhan, batasan pengembangan AI dan privasi. Risiko-risiko ini dapat memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisasi, termasuk kerusakan reputasi dan komplikasi hukum yang mahal.
Untuk mengurangi risiko ini dan membangun AI yang dapat dipercaya, IBM® watsonx muncul sebagai solusi yang direkomendasikan. Ini menawarkan data dan model AI yang dikuratori dan berlabel, memastikan transparansi dalam kepemilikan dan asal. Ini mengatasi masalah yang terkait dengan bias dan penyimpangan, memberikan lapisan kepercayaan ekstra. IBM watsonx mencapai keseimbangan antara inovasi dan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Selain itu, kolaborasi antara IBM® dan Hugging Face memperkuat ekosistem model.
Sementara watsonx menawarkan kepercayaan dan ketelitian yang ditingkatkan, beberapa model saat ini dapat mencocokkan berbagai penggunaan tujuan umum yang terlihat dengan ChatGPT dan kelompok model GPT. Bidang model AI terus berkembang, dan perbaikan akan terus bermunculan. Untuk memastikan hasil yang optimal, penting untuk memahami bagaimana model dinilai dan dilatih. Pengetahuan ini memungkinkan keputusan berdasarkan informasi dan memungkinkan organisasi untuk memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas mereka.
Dengan mengadopsi watsonx, organisasi dapat memanfaatkan kekuatan AI sambil mempertahankan kontrol atas data mereka dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum. Mereka dapat melindungi data mereka, melindungi kekayaan intelektual mereka, dan menumbuhkan kepercayaan dengan para pemangku kepentingan, sekaligus mendapatkan manfaat dari model yang dikurasi dan peningkatan transparansi. Ketika perusahaan menavigasi ranah AI, sangat penting untuk melanjutkan dengan hati-hati, menjelajahi solusi dan memprioritaskan AI yang tepercaya.
