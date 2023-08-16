Penggunaan ChatGPT secara langsung dalam perusahaan menghadirkan risiko dan tantangan. Ini termasuk keamanan dan kebocoran data, masalah kerahasiaan dan tanggung jawab, kompleksitas kekayaan intelektual, kepatuhan terhadap lisensi sumber terbuka, batasan pengembangan AI, dan privasi yang tidak pasti serta kepatuhan terhadap hukum internasional. Di sini, saya mengeksplorasi risiko ini dan berbagi contoh yang menggambarkan bagaimana risiko ini dapat terwujud dalam aktivitas bisnis sehari-hari Anda.

Saya akan mulai dengan memeriksa solusi alternatif yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan ChatGPT secara langsung, termasuk IBM® watsonx, yang saya rekomendasikan untuk penggunaan perusahaan, karena mengatasi masalah kepemilikan data dan privasi melalui kurasi yang ketat dan tata kelola. Saya akan menutup percakapan ini dengan kembali ke cerita smoothie tadi—saya janji. Namun ketika saya menyebut “data Anda” di bawah ini, silakan bayangkan frasa itu sebagai “apel Anda.”

Sebelum mengeksplorasi solusi alternatif, sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan potensi risiko dan tantangan yang datang dengan langsung menggunakan ChatGPT. Sebagai pengingat yang masuk akal, sejarah internet telah menunjukkan kemunculan dan evolusi layanan baru (misalnya, pencarian Google, platform media sosial, dll.), yang menggarisbawahi pentingnya privasi data dan kepemilikan dalam perusahaan. Mengingat hal ini, berikut adalah faktor-faktor kunci yang harus dipertimbangkan:

Keamanan dan kebocoran data

Jika informasi pihak ketiga atau internal perusahaan yang sensitif dimasukkan ke dalam ChatGPT, itu menjadi bagian dari model data chatbot dan dapat dibagikan dengan orang lain yang mengajukan pertanyaan yang relevan. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran data dan melanggar kebijakan keamanan organisasi.

Contoh: Rencana untuk produk baru yang tim Anda bantu peluncuran pelanggan, termasuk spesifikasi rahasia dan strategi pemasaran, tidak boleh dibagikan dengan ChatGPT untuk menghindari risiko kebocoran data dan potensi pelanggaran keamanan.

Kerahasiaan dan privasi

Mirip dengan poin di atas, berbagi informasi rahasia pelanggan atau mitra dapat melanggar perjanjian kontrak dan persyaratan hukum untuk melindungi informasi tersebut. Jika keamanan ChatGPT terganggu, konten rahasia dapat bocor, yang berpotensi merusak reputasi organisasi dan menimbulkan risiko tanggung jawab hukum.

Contoh: Misalkan organisasi perawatan kesehatan menggunakan ChatGPT untuk membantu menanggapi pertanyaan pasien. Jika informasi pasien rahasia, seperti rekam medis atau detail kesehatan pribadi, dibagikan dengan ChatGPT, hal itu berpotensi melanggar kewajiban hukum dan hak privasi pasien yang dilindungi oleh undang-undang seperti HIPAA (Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan)(link berada di luar ibm.com) di Amerika Serikat.

Kekhawatiran masalah Hak Kekayaan Intelektual

Kepemilikan atas kode atau teks yang dihasilkan oleh ChatGPT dapat menjadi hal yang kompleks. Ketentuan layanan menyatakan bahwa output milik penyedia input, tetapi masalah dapat muncul ketika output mencakup data yang dilindungi secara hukum yang bersumber dari input lain. Masalah hak cipta juga dapat muncul jika ChatGPT digunakan untuk menghasilkan materi tertulis berdasarkan properti berhak cipta.

Contoh: Menghasilkan materi tertulis untuk tujuan pemasaran dan output termasuk konten berhak cipta dari sumber eksternal tanpa atribusi atau izin yang tepat, hal itu berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual pembuat konten asli. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan kerusakan reputasi bagi perusahaan.

Kepatuhan terhadap lisensi sumber terbuka

Jika ChatGPT menggunakan pustaka sumber terbuka dan menggabungkan kode tersebut ke dalam produk, hal ini berpotensi melanggar lisensi Perangkat Lunak Sumber Terbuka (OSS) (misalnya, GPL), yang menyebabkan komplikasi hukum bagi organisasi.

Contoh: Jika perusahaan menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan kode untuk produk piranti lunak dan asal data pelatihan yang digunakan untuk melatih GPT tidak jelas, ada risiko berpotensi melanggar ketentuan lisensi sumber terbuka yang terkait dengan kode tersebut. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi hukum, termasuk klaim pelanggaran lisensi dan potensi tindakan hukum dari komunitas sumber terbuka.

Keterbatasan dalam pengembangan AI

Ketentuan layanan untuk ChatGPT menentukan bahwa ChatGPT tidak dapat digunakan dalam pengembangan sistem AI lainnya. Menggunakan ChatGPT dengan cara ini dapat menghambat rencana pengembangan AI di masa depan jika perusahaan beroperasi di bidang itu.

Contoh: Sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam teknologi pengenalan suara berencana untuk meningkatkan sistem mereka yang ada dengan mengintegrasikan kemampuan pemrosesan bahasa alami ChatGPT. Namun, ketentuan layanan untuk ChatGPT secara eksplisit menyatakan bahwa itu tidak dapat digunakan dalam pengembangan sistem AI lainnya.