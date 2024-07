Apa yang dimaksud dengan model transformer?

Model ini pertama kali dijelaskan dalam makalah tahun 2017 yang berjudul "Attention is All You Need" oleh Ashish Vaswani, sebuah tim di Google Brain, dan sebuah kelompok dari University of Toronto. Penerbitan makalah ini dianggap sebagai momen penting dalam bidang ini, mengingat betapa luasnya penggunaan transformer dalam aplikasi seperti pelatihan LLM.

Model ini dapat menerjemahkan teks dan ucapan hampir secara real-time. Misalnya, ada aplikasi yang sekarang memungkinkan wisatawan untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat di jalan dalam bahasa utama mereka. Mereka membantu peneliti lebih memahami DNA dan mempercepat desain obat. Mereka dapat mendeteksi anomali dan mencegah penipuan di bidang keuangan dan keamanan. Vision transformer juga digunakan untuk tugas-tugas visi komputer.

Alat pembuatan teks ChatGPT yang populer dari OpenAI memanfaatkan arsitektur transformer untuk prediksi, ringkasan, menjawab pertanyaan, dan banyak lagi, karena memungkinkan model untuk fokus pada segmen teks input yang paling relevan. “GPT” terlihat di berbagai versi alat (mis. GPT-2, GPT-3) adalah singkatan dari “transformator pra-terlatih generatif.” Alat AI generatif berbasis teks seperti ChatGPT mendapat manfaat dari model transformator karena mereka dapat lebih mudah memprediksi kata berikutnya dalam urutan teks, berdasarkan kumpulan data yang besar dan kompleks.

Model BERT, atau Representasi Encoder Bidirectional dari Transformers, didasarkan pada arsitektur transformator. Pada tahun 2019, BERT digunakan untuk hampir semua hasil penelusuran Google berbahasa Inggris, dan telah diluncurkan ke lebih dari 70 bahasa lainnya.1