Ketika perusahaan meningkatkan penggunaan kecerdasan buatan (AI), orang-orang mempertanyakan sejauh mana bias manusia telah masuk ke dalam sistem AI. Contoh bias AI di dunia nyata menunjukkan kepada kita bahwa ketika data dan algoritma diskriminatif dimasukkan ke dalam model AI, model tersebut menyebarkan bias dalam skala besar dan memperkuat efek negatif yang dihasilkan.

Perusahaan termotivasi untuk mengatasi tantangan bias dalam AI tidak hanya untuk mencapai keadilan, tetapi juga untuk memastikan hasil yang lebih baik. Namun, seperti halnya bias rasial dan gender yang telah terbukti sulit dihilangkan di dunia nyata, menghilangkan bias dalam AI bukanlah tugas yang mudah.

Dalam artikel berjudul What AI can and can't do (yet) for your business, penulis Michael Chui, James Manyika, dan Mehdi Miremadi dari McKinsey mencatat, "Bias semacam itu memiliki kecenderungan untuk tetap tertanam karena mengenalinya, dan mengambil langkah untuk mengatasinya, membutuhkan penguasaan teknik ilmu data yang mendalam, serta pemahaman yang lebih meta tentang kekuatan sosial yang ada, termasuk pengumpulan data. Secara keseluruhan, menghilangkan bias terbukti menjadi salah satu hambatan yang paling menakutkan, dan tentu saja yang paling sarat secara sosial, hingga saat ini".

Contoh bias AI dari kehidupan nyata memberi organisasi insight yang berguna tentang cara mengidentifikasi dan mengatasi bias. Dengan melihat secara kritis contoh-contoh ini, dan keberhasilan dalam mengatasi bias, para ilmuwan data dapat mulai membangun peta jalan untuk mengidentifikasi dan mencegah bias dalam model machine learning mereka.