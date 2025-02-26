Bangun sistem penjawab pertanyaan analisis gambar AI PPT dengan model visi Granite

Seiring perkembangan teknologi berbasis AI, analisis gambar menjadi makin canggih, memungkinkan insight yang lebih dalam dari data visual. Dengan kemajuan dalam model machine learning, AI dapat memproses gambar yang diunggah, mengekstrak metadata, dan mendukung moderasi konten dalam skala besar. Alat analisis ini juga berkontribusi pada pemodelan prediktif untuk aplikasi seperti penetapan harga, pengoptimalan visual, dan pembuatan gambar, membuat alur kerja lebih hemat biaya dan efisien. Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis data, AI meningkatkan otomatisasi dan pengambilan keputusan, menawarkan kemungkinan baru untuk interpretasi visual yang cerdas.

Contoh penggunaan

Dengan kemajuan pesat dalam Computer Vision dan AI canggih, bisnis dan peneliti memanfaatkan teknologi berbasis gambar untuk berbagai aplikasi. Dari klasifikasi gambar dan OCR (pengenalan karakter optik) hingga segmentasi dan analisis video, alat yang didukung AI mengubah cara kita mengekstrak dan menganalisis informasi visual.

Dalam industri seperti media sosial, AI meningkatkan moderasi konten dengan menganalisis gambar pada tingkat piksel, memastikan kepatuhan dan meningkatkan keterlibatan. Bisnis juga dapat memanfaatkan Vision API untuk pemrosesan dokumen otomatis, mengubah file yang dipindai, excel, dan laporan menjadi data terstruktur. Aplikasi ini merampingkan alur kerja, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan organisasi mengekstrak insight yang berarti dari dataset visual berskala besar.

Contoh penggunaan ini menyoroti peran yang berkembang dari analisis gambar yang didukung AI di seluruh industri. aDalam tutorial ini, kami berfokus pada penerapan kemampuan ini ke presentasi PowerPoint, memungkinkan tanya jawab interaktif pada teks dan gambar menggunakan visi komputer canggih dan model AI

Tanya Jawab interaktif didukung AI untuk presentasi

Model bahasa besar (LLM) telah merevolusi machine learning dengan memungkinkan insight cerdas dari kumpulan data teks tidak terstruktur yang luas. Namun, LLM tradisional sering berjuang dengan analisis gambar, sehingga sulit untuk mengekstrak insight dari bagan, diagram, dan elemen visual dalam presentasi.

Model Bahasa Besar (LLM) IBM Granite™ Vision 3.2 menjembatani kesenjangan ini dengan mengintegrasikan alat AI dengan algoritma deteksi objek canggih, memungkinkan pengguna untuk mengotomatiskan analisis multimodal. Tutorial ini menunjukkan cara mengoptimalkan alur kerja Anda dengan menggunakan AI untuk mengekstrak dan menganalisis teks dan gambar dari file PowerPoint (.pptx), yang memungkinkan sesi tanya jawab interaktif untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam dari presentasi.

Dalam tutorial ini, Anda akan belajar membangun sistem berbasis AI yang mampu menjawab pertanyaan pengguna real-time dari slide PowerPoint dengan menggunakan teks dan gambar sebagai konteks. Tutorial ini akan memandu Anda melalui:

Pemrosesan PowerPoint: Ekstrak teks dan gambar dari file .pptx untuk analisis berbasis AI.

Tanya Jawab berbasis teks: Gunakan Granite Vision untuk menghasilkan jawaban berdasarkan teks slide yang diekstraksi.

Tanya Jawab berbasis gambar: Minta AI untuk menganalisis gambar, bagan, dan diagram dari slide.

Formulasi pertanyaan yang dioptimalkan: Pelajari cara menyusun pertanyaan yang efektif untuk tanggapan AI yang akurat dan relevan.

Teknologi yang digunakan

Tutorial ini memanfaatkan teknologi AI mutakhir, termasuk:

1. IBM Granite Vision: Model bahasa visi (VLM) andal yang memproses teks dan gambar.

2. Python-PPTX: Pustaka untuk mengekstrak teks dan gambar dari file PowerPoint.

3. Transformers: Kerangka kerja untuk memproses input model AI secara efisien.

Apa yang akan Anda capai

Pada akhir tutorial ini, Anda akan:

1. Ekstrak dan proses konten PowerPoint (teks dan gambar).

2. Gunakan model Granite vision 3.2 untuk Tanya Jawab berbasis AI pada konten slide.

3. Ajukan pertanyaan mendalam tentang teks dan gambar kepada AI.

4. Tingkatkan interaksi pengguna dengan presentasi dengan menggunakan penjelasan yang didukung AI.

Tutorial ini dirancang untuk pengembang AI, peneliti, pembuat konten, dan profesional bisnis yang ingin meningkatkan presentasi mereka dengan insight berbasis AI.

Video

Prasyarat

Anda memerlukan akun IBM Cloud untuk membuat proyek watsonx.ai.

Langkah-langkah

Langkah 1. Siapkan lingkungan Anda

Meskipun terdapat pilihan beberapa alat, tutorial ini akan memandu Anda untuk menyiapkan akun IBM menggunakan Jupyter Notebook.

1. Masuk ke watsonx.ai menggunakan akun IBM Cloud Anda.

2. Buat proyek watsonx.ai. Anda bisa mendapatkan ID proyek dari dalam proyek Anda. Klik tab Kelola. Kemudian, salin ID proyek dari bagian Detail di halaman Umum. Anda memerlukan ID ini untuk tutorial ini.

3. Buat Jupyter Notebook.

4. Unggah file PPTX sebagai aset di watsonx.ai

Langkah ini akan membuka lingkungan notebook tempat Anda dapat menyalin kode dari tutorial ini. Sebagai alternatif, Anda dapat mengunduh notebook ini ke sistem lokal Anda dan mengunggahnya ke proyek watsonx.ai Anda sebagai aset. Tutorial ini juga tersedia di GitHub.

Catatan: Tutorial ini membutuhkan infrastruktur GPU untuk menjalankan kodenya, jadi disarankan untuk menggunakan watsonx.ai seperti yang diilustrasikan dalam tutorial ini.

Langkah 2: Instal dependensi yang diperlukan

Sebelum kita mulai mengekstrak dan memproses konten PowerPoint, kita perlu menginstal pustaka Python yang diperlukan:

transformer: Menyediakan akses ke IBM Granite Vision dan model AI lainnya.

torch: Kerangka kerja pembelajaran mendalam yang diperlukan untuk menjalankan model secara efisien.

python-pptx: Pustaka untuk mengekstrak teks dan gambar dari file PowerPoint (.pptx).

Jalankan perintah berikut untuk menginstal dan meningkatkan paket ini:

!pip install --upgrade transformers
!pip install --upgrade torch
!pip install python-pptx
!pip install botocore
!pip install ibm-cos-sdk

Langkah 3: Impor Pustaka yang Diperlukan

Pada langkah ini, kami mengimpor pustaka yang diperlukan untuk memproses file PowerPoint, menangani gambar, dan berinteraksi dengan model IBM Granite Vision:

  1. os dan io: Untuk penanganan file dan operasi input/output.
  2. torch: Memastikan kompatibilitas dengan model AI.
  3. pptx.Presentation: Mengekstrak teks dan gambar dari file PowerPoint (.pptx).
  4. PIL.Image: Memproses gambar yang diekstrak dari slide.
  5. transformers: Memuat IBM Granite Vision untuk Tanya Jawab berbasis AI.
  6. botocore.client.Config & ibm_boto3: Menangani akses penyimpanan berbasis cloud (IBM Cloud Object Storage).
import os
import io
import torch
from pptx import Presentation
from PIL import Image
from io import BytesIO
from transformers import AutoProcessor, AutoModelForVision2Seq
from botocore.client import Config
import ibm_boto3

Langkah 4: Hubungkan ke IBM Cloud Object Storage

Pada langkah ini, kami membuat koneksi ke IBM Cloud Object Storage untuk mengakses dan mengambil file PowerPoint yang disimpan di cloud.

Anda dapat memanfaatkan dukungan python, yang disediakan melalui fork pustaka boto3 dengan fitur untuk memaksimalkan IBM Cloud® Object Storage. Lihat dokumentasi resmi untuk mendapatkan kredensial ini.

ibm_boto3.client: Membuat klien untuk berinteraksi dengan IBM Cloud Object Storage.

ibm_api_key_id: Kunci API IBM Cloud Anda untuk autentikasi.

ibm_auth_endpoint: Titik akhir autentikasi untuk IBM Cloud.

endpoint_url: Titik akhir penyimpanan objek cloud (COS) tertentu.

# IBM COS credentials
cos_client = ibm_boto3.client(
    service_name='s3',
    ibm_api_key_id='Enter your API Key',
    ibm_auth_endpoint='[Enter your auth end-point url]',
    config=Config(signature_version='oauth'),
    endpoint_url='[Enter your end-point url]'
)

Catatan: Ketika Anda mengunggah file sebagai aset di watsonx.ai, file tersebut secara otomatis disimpan di IBM Cloud Object Storage. Ketika Anda kemudian mengimpor file ke Jupyter Notebook, watsonx.ai menghasilkan dan menyisipkan kredensial yang diperlukan (kunci API, titik akhir otentikasi, dan titik akhir penyimpanan) ke notebook Anda. Kredensial IBM Cloud Object Storage yang disediakan memungkinkan akses aman untuk mengambil file dari penyimpanan, memungkinkan integrasi yang mulus antara Aset watsonx.ai dan lingkungan notebook untuk pemrosesan lebih lanjut.

Dengan mengonfigurasi koneksi ini, kami dapat dengan lancar mengimpor dan memproses presentasi PowerPoint yang disimpan di IBM Cloud untuk analisis didukung AI

Langkah 5: Tetapkan parameter penyimpanan

Pada langkah ini, kami menentukan bucket IBM Cloud Object Storage dan detail file untuk menemukan dan mengambil presentasi PowerPoint (.pptx) untuk diproses.

Lihat dokumen resmi ini untuk mendapatkan detail konfigurasi bucket melalui IBM Cloud UI.

bucket: Nama bucket IBM Cloud Object Storage tempat file disimpan.

object_key: Nama file yang sama persis dari presentasi PowerPoint yang akan diakses

bucket = 'Enter your bucket key'
object_key = 'Application Integration client presentation.PPTX [You can replace this with your PPT name]'

Langkah 6: Ambil file PowerPoint dari IBM Cloud Object Storage

Pada langkah ini, kami mengunduh file PowerPoint (.pptx) dari IBM Cloud Object Storage untuk memprosesnya secara lokal.

cos_client.get_object (): Mengambil file dari bucket dan kunci objek yang ditentukan.

streaming_body.read(): Membaca konten file ke dalam aliran byte untuk diproses lebih lanjut.

# Download PPTX file from IBM COS
streaming_body = cos_client.get_object(Bucket=bucket, Key=object_key)['Body']
pptx_bytes = streaming_body.read()

Langkah 7: Simpan file PowerPoint di jalur lokal

Pada langkah ini, kami menyimpan file PowerPoint yang diunduh (.pptx) secara lokal sehingga dapat diproses.

pptx_path: Mendefinisikan nama file lokal tempat presentasi akan disimpan.

open (pptx_path, 'wb'): Membuka file dalam mode write-binary untuk menyimpan byte yang diambil.

f.write(pptx_bytes): Menulis konten file yang diunduh ke dalam file .pptx yang baru dibuat.

# Save the bytes to a local PPTX file
pptx_path = "downloaded_presentation.pptx"
with open(pptx_path, 'wb') as f:
    f.write(pptx_bytes)

Langkah 8: Konfirmasikan lokasi penyimpanan file

Pada langkah ini, kami mencetak pesan konfirmasi untuk memastikan bahwa file PowerPoint telah berhasil disimpan. Fungsi `print` menampilkan jalur file di mana file .pptx disimpan secara lokal.

print(f"PPTX file saved as: {pptx_path}")

Langkah 9: Ekstrak teks dan gambar dari file PowerPoint

Pada langkah ini, kami mendefinisikan fungsi untuk memproses file PowerPoint (.pptx) dan mengekstrak isinya:

slide_texts: Menyimpan teks yang diekstrak dari setiap slide.

slide_images: Menyimpan gambar yang diekstraksi sebagai objek gambar Python imaging library (PIL), bersama dengan nomor slide yang sesuai.

Mengulang slide untuk mengekstrak teks dari bentuk yang berisi konten tekstual dan gambar yang disematkan di dalam slide.

Fungsi ini memisahkan teks dan gambar dari PPT, memungkinkan agen obrolan untuk dengan mudah menjawab pertanyaan pengguna berdasarkan konten yang diekstraksi.

def extract_text_and_images_from_pptx(pptx_path):
        presentation = Presentation(pptx_path)
        slide_texts = []
        slide_images = []
        for slide_number, slide in enumerate(presentation.slides):
                # Extract text from slide
                slide_text = []
                for shape in slide.shapes:
                        if hasattr(shape, "text"):
                                slide_text.append(shape.text)
                                slide_texts.append("\n".join(slide_text))
                # Extract images from slide
                for shape in slide.shapes:
                        if hasattr(shape, "image"):
                                image_stream = BytesIO(shape.image.blob)
                                image = Image.open(image_stream)
                                slide_images.append((slide_number, image))
return slide_texts, slide_images

Langkah 10: Proses file PowerPoint

Pada langkah ini, kita memanggil fungsi untuk mengekstrak teks dan gambar dari file PowerPoint yang disimpan.

pptx_path: Menentukan jalur lokal dari file PowerPoint yang diunduh.

extract_text_and_images_from_pptx(pptx_path): Mengekstrak teks dan gambar dari slide.

slide_texts: Menyimpan teks yang diekstrak dari semua slide.

slide_images: Menyimpan gambar yang diekstrak.

pptx_path = "downloaded_presentation.pptx"
slide_texts, slide_images = extract_text_and_images_from_pptx(pptx_path)

Langkah 11: Tampilkan teks yang diekstrak dari slide

Pada langkah ini, kami mencetak teks yang diekstrak dari setiap slide untuk memverifikasi bahwa konten PowerPoint telah diproses dengan benar.

enumerasi (slide_texter): Mengulangi teks yang diekstraksi, mengaitkan masing-masing dengan nomor slide masing-masing.

Separator ('-' * 40): Membantu membedakan konten secara visual dari slide yang berbeda.

# Display extracted text and images
for i, text in enumerate(slide_texts):
        print(f"Slide {i + 1} Text:\n{text}\n{'-'*40}")

Langkah 12: Tampilkan gambar yang diekstrak dari slide

Pada langkah ini, kami mengkonfirmasi dan memvisualisasikan gambar yang diekstraksi dari slide PowerPoint.

len: Menghitung jumlah total gambar yang diekstraksi.

img.show(): Membuka setiap gambar yang diekstrak untuk peninjauan.

Anda dapat mengganti `.show()` dengan `.save('filename.png')` untuk menyimpan gambar secara lokal.

print(f"\nExtracted {len(slide_images)} images.")
for slide_num, img in slide_images:
        img.show() # This will open the image, or you can save it using img.save('filename.png')

Langkah 13: Muat model visi IBM Granite

Pada langkah ini, kami menginisialisasi mobel IBM Granite-Vision-3.2-2B untuk pemrosesan teks dan gambar yang didukung AI.

MODEL_NAME menentukan model Granite Vision yang telah dilatih sebelumnya untuk digunakan dan torch.cuda.is_available () memeriksa apakah GPU (CUDA) tersedia untuk pemrosesan yang lebih cepat; jika tidak, akan di-default ke CPU.

# Load IBM Granite-Vision-3.1-2B-Preview model and processor
MODEL_NAME = "ibm/granite-vision-3-2-2b"
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"

Langkah 14: Inisialisasi model dan prosesor

Pada langkah ini, kami memuat model IBM Granite Vision dan prosesor yang sesuai untuk menangani input teks dan gambar.

AutoProcessor.from_pretrained(MODEL_NAME, trust_remote_code = True): Memuat prosesor yang telah dilatih sebelumnya untuk memformat input (teks dan gambar) untuk model.

AutoModelForVision2Seq.from_pretrained(MODEL_NAME, trust_remote_code=True, ignore_mismatched_sizes=True).to(device): Memuat model Granite Vision dan mentransfernya ke perangkat yang tersedia (GPU atau CPU).

di mana,

trust_remote_code=True: Memastikan kompatibilitas dengan implementasi model kustom.

ignore_mismatched_sizes=true: Mencegah kesalahan jika ada ketidakkonsistenan kecil dalam ukuran model.

Catatan: Ini mungkin memakan waktu beberapa saat untuk memuat.

processor = AutoProcessor.from_pretrained(MODEL_NAME, trust_remote_code=True)
model = AutoModelForVision2Seq.from_pretrained(MODEL_NAME, trust_remote_code=True, ignore_mismatched_sizes=True).to(device)

Langkah 15: Terapkan obrolan AI berbasis teks

Pada langkah ini, kami membuat fungsi obrolan yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan teks yang diekstrak dari slide PowerPoint.

Cara kerjanya

  1. Pengguna memasukkan pertanyaan yang terkait dengan konten slide.
  2. Seluruh teks yang diekstrak dari PPT diformat menjadi percakapan terstruktur untuk model. Ini akan memberikan model konteks yang akurat untuk menghasilkan jawaban spesifik dari konten PPT itu sendiri.
  3. apply_chat_template () menyiapkan input untuk model AI dalam format percakapan.
  4. model.generate () menghasilkan respons berdasarkan query input.
  5. prosesor.decode() mendekode respons yang dihasilkan AI menjadi teks yang dapat dibaca manusia.
  6. Loop berlanjut sampai pengguna mengetik `exit` untuk keluar dari obrolan.
# Chat based on Text Only
def chat_with_text(model, processor, slide_texts):
    while True:
        query = input("Ask a question based on the presentation text (or type 'exit' to quit): ")
        if query.lower() == 'exit':
            break
        conversation = [
            {
                "role": "user",
                "content": [
                    {"type": "text", "text": "\n".join(slide_texts) + f"\nQuery: {query}"},
                ],
            },
        ]
        inputs = processor.apply_chat_template(
            conversation,
        add_generation_prompt=True,
        tokenize=True,
        return_dict=True,
        return_tensors="pt"
        ).to(device)
        outputs = model.generate(**inputs, max_new_tokens=150)
        response = processor.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True)
        print("Model Response:", response)

Langkah 16: Terapkan obrolan AI berbasis gambar

Pada langkah ini, kami membuat fungsi obrolan yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan tentang gambar individu yang diekstrak dari slide PowerPoint.

Cara kerjanya

  1. Pengguna menginput pertanyaan yang terkait dengan gambar slide.
  2. Mereka menentukan nomor slide untuk mereferensikan gambar tertentu.
  3. Gambar yang dipilih disimpan sementara sebagai `slide_image_temp.png`.
  4. Percakapan terstruktur dibuat, termasuk: (a) Jalur file gambar. (b) Pertanyaan pengguna.
  5. apply_chat_template() memproses input dalam format yang sesuai untuk model AI.
  6. model.generate () menghasilkan respons berdasarkan gambar dan query.
  7. Respons di-decode dan dicetak untuk pengguna.
  8. Loop berlanjut sampai pengguna mengetik exit untuk berhenti.
# Chat based on Images Only
def chat_with_images(model, processor, slide_images):
    while True:
        query = input("Ask a question based on the presentation images (or type 'exit' to quit): ")
            if query.lower() == 'exit':
                break
            slide_num = int(input(f"Enter slide number (1 to {len(slide_images)}) to ask about its image: ")) - 1
            image = slide_images[slide_num][1]
            img_path = "slide_image_temp.png"
            image.save(img_path) # Save the image temporarily
            conversation = [
                {
                    "role": "user",
                    "content": [
                            {"type": "image", "url": img_path},
                            {"type": "text", "text": query},
                    ],
                },
            ]
            inputs = processor.apply_chat_template(
                conversation,
                add_generation_prompt=True,
                tokenize=True,
                return_dict=True,
                return_tensors="pt"
            ).to(device)
            outputs = model.generate(**inputs, max_new_tokens=150)
            response = processor.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True)
            print("Model Response:", response)

Langkah 17: Jalankan obrolan AI berbasis teks

Pada langkah ini, kita memanggil fungsi chat_with_text, memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan tentang teks yang diekstrak dari slide PowerPoint.

Cara kerjanya

  1. chat_with_text() memulai sesi Tanya Jawab berbasis teks.
  2. Fungsi ini secara terus-menerus meminta masukan dari pengguna dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks slide yang diekstraksi.
  3. Loop obrolan berlanjut hingga pengguna mengetik exit untuk berhenti.
chat_with_text(model, processor, slide_texts)

OUTPUT

Pertanyaan: Apakah integrasi merupakan keunggulan kompetitif bagi organisasi Anda?

<|assistant|>

Ya, integrasi adalah keunggulan kompetitif bagi organisasi Anda. Ini membantu Anda pindah lebih cepat dan mengatasi tantangan, dan dapat menyebabkan peningkatan biaya, inefisiensi, risiko keamanan, dan pengalaman pengguna yang buruk, yang pada akhirnya membahayakan daya saing dan kemampuan organisasi untuk berkembang dalam lingkungan bisnis yang berkembang pesat.

Ajukan pertanyaan berdasarkan teks presentasi (atau ketik 'keluar' untuk berhenti): keluar

Ketika pengguna bertanya, " Apakah integrasi merupakan keunggulan kompetitif bagi organisasi Anda? ", model Granite Vision memproses kueri menggunakan teks slide PowerPoint yang diekstraksi dan menghasilkan respons.

Model mengenali "integrasi" sebagai konsep bisnis dan memberikan jawaban terstruktur dari `slide nomor 7` yang menjelaskan manfaat dan risikonya. Model menyoroti bahwa integrasi meningkatkan kecepatan dan pemecahan masalah tetapi juga mencatat potensi kerugian seperti peningkatan biaya, inefisiensi, risiko keamanan dan pengalaman pengguna yang buruk jika tidak dikelola secara efektif.

Respons ini menunjukkan kemampuan model untuk menafsirkan teks slide yang diekstraksi dan menghasilkan jawaban yang relevan secara kontekstual dan seimbang

Langkah 18: Jalankan obrolan AI berbasis gambar

Pada langkah ini, kita memanggil fungsi chat_with_images, yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan tentang gambar yang diekstrak dari slide PowerPoint.

Cara kerjanya

  1. chat_with_images() memulai sesi Tanya Jawab berbasis gambar.
  2. Fungsi ini meminta pengguna untuk memilih nomor slide tertentu yang berisi gambar.
  3. Gambar yang dipilih diproses dan diformat menjadi percakapan terstruktur untuk model visi.
  4. Model menghasilkan respons berdasarkan konten gambar dan permintaan pengguna.
  5. Loop berlanjut sampai pengguna mengetik exit untuk berhenti.
chat_with_images(model, processor, slide_images)

OUTPUT

Ajukan pertanyaan berdasarkan gambar presentasi (atau ketik 'keluar' untuk berhenti): gambar apa ini?

Masukkan nomor slide (1 hingga 41) untuk bertanya tentang gambarnya: 2

Respons Model: <|system|>

Obrolan antara pengguna yang ingin tahu dan asisten kecerdasan buatan. Asisten memberikan jawaban yang bermanfaat, terperinci, dan sopan untuk pertanyaan pengguna.

<|user|>

gambar apa ini?

<|assistant|>

model 3d

Ajukan pertanyaan berdasarkan gambar presentasi (atau ketik 'keluar' untuk berhenti): jelaskan gambar ini

Masukkan nomor slide (1 hingga 41) untuk bertanya tentang gambarnya: 2

Respons Model: <|system|>

Obrolan antara pengguna yang ingin tahu dan asisten kecerdasan buatan. Asisten memberikan jawaban yang bermanfaat, terperinci, dan sopan untuk pertanyaan pengguna.

<|user|>

jelaskan gambar ini

<|assistant|>

gambar adalah model 3d dari sebuah kubus

Ajukan pertanyaan berdasarkan gambar presentasi (atau ketik 'keluar' untuk berhenti): dapatkah Anda menjelaskan bagan ini?

Masukkan nomor slide (1 hingga 41) untuk bertanya tentang gambarnya: 1

Respons Model: <|system|>

Obrolan antara pengguna yang ingin tahu dan asisten kecerdasan buatan. Asisten memberikan jawaban yang bermanfaat, terperinci, dan sopan untuk pertanyaan pengguna.

<|user|>

bisakah Anda menjelaskan bagan ini?

<|assistant|>

Berikut ini adalah plot bar berjudul Kematangan perkembangan pasar cloud perusahaan dari generasi ke-1 hingga ke-4. Sumbu x mengukur Perkembangan Generasi sedangkan sumbu y memplot perkembangan Kematangan selama bertahun-tahun. Bagan menunjukkan bahwa seiring kemajuan generasi, kematangan pasar cloud perusahaan meningkat.

Ajukan pertanyaan berdasarkan gambar presentasi (atau ketik 'keluar' untuk berhenti): keluar

Ketika pengguna mengajukan pertanyaan terkait gambar, model Granite Vision memproses gambar yang dipilih dan menghasilkan tanggapan berdasarkan pemahamannya tentang konten visual.

Untuk pertanyaan "Gambar apakah ini?" (slide 2), model mengidentifikasi gambar tersebut sebagai "model 3D" tetapi memberikan deskripsi yang minim.

Untuk "Jelaskan gambar ini" (slide 2), model menyempurnakan responsnya, mengidentifikasikannya sebagai "model 3D kubus."

Untuk "Bisakah Anda menjelaskan grafik ini?" (slide 1), model memberikan deskripsi terperinci tentang diagram batang, menjelaskan judul, sumbu x, sumbu y, dan tren keseluruhan, menunjukkan bagaimana kematangan cloud perusahaan berkembang lintas generasi.

Langkah ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan elemen visual, seperti grafik, diagram, dan infografis, dengan memanfaatkan model IBM Granite Vision untuk analisis dan penjelasan cerdas

Poin-poin penting

  1. Model mengenali bentuk dan objek dasar tetapi mungkin memberikan deskripsi umum untuk beberapa gambar.
  2. Untuk bagan dan diagram, model memberikan insight terstruktur, termasuk judul, label sumbu, dan tren, sehingga berguna untuk presentasi bisnis dan data.
  3. Keakuratan respons tergantung pada kejelasan dan kompleksitas gambar, visual yang lebih sederhana (seperti model 3D) dapat menerima respons yang lebih pendek, sementara visual terstruktur (seperti grafik) mendapatkan insight yang lebih terperinci.

Tutorial ini menunjukkan kemampuan IBM Granite Vision untuk menafsirkan gambar.

