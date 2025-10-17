Panduan 2025 untuk Agen AI

Sumber daya lengkap Anda untuk mendapatkan pengetahuan mendalam dan penerapan langsung agen AI.

Dalam panduan komprehensif ini, Anda akan menemukan koleksi konten terkait agen AI seperti penjelasan edukatif, tutorial, episode podcast, dan banyak lagi.

Agen kecerdasan buatan (AI) merujuk pada sistem atau program yang mampu melakukan tugas secara mandiri atas nama pengguna atau sistem lain dengan merancang alur kerjanya dan memanfaatkan alat yang tersedia. Agen AI dapat mencakup berbagai fungsi di luar pemrosesan bahasa alami, termasuk pengambilan keputusan, pemecahan masalah, berinteraksi dengan lingkungan eksternal, dan menjalankan tindakan.

Memulai

Ikhtisar

Sebagai langkah pertama dalam perjalanan Anda, jelajahi penjelas agen AI sebagai pengantar untuk mendapatkan pemahaman tingkat tinggi.
Komponen

Agen AI mengandalkan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang memungkinkannya memahami lingkungan, memproses informasi, membuat keputusan, berkolaborasi, mengambil tindakan yang berarti dan belajar dari pengalaman.
Arsitektur

Arsitektur agen mengacu pada struktur dan desain kerangka kerja AI agen. Arsitektur agen membentuk struktur alur kerja untuk mengotomatiskan model AI dalam sistem AI agen. 
Sistem multiagen

Sistem multi-agen terdiri dari beberapa agen AI yang bekerja secara kolaboratif untuk melaksanakan tugas atas nama pengguna atau sistem lain.
Kerangka kerja

Kerangka kerja adalah blok bangunan untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengelola AI. Platform perangkat lunak ini memiliki fitur dan fungsi bawaan yang membantu merampingkan dan mempercepat proses.
Tata kelola

Pengelolaan agen AI merujuk pada proses, standar, dan batasan yang membantu memastikan sistem agen AI aman dan beretika.
RAG Agen

RAG Agen adalah penggunaan agen AI untuk memfasilitasi generasi dengan dukungan pengambilan data (RAG). Dibandingkan dengan sistem RAG tradisional, sistem RAG berbasis agen memungkinkan model bahasa besar untuk melakukan pengambilan informasi dari berbagai sumber dan menangani alur kerja yang lebih kompleks. 
Contoh penggunaan/aplikasi

Agen AI dapat diterapkan pada beberapa industri, seperti layanan pelanggan, sumber daya manusia, penjualan, pengadaan, dan banyak lagi.
Sumber daya

Tingkatkan produktivitas dengan agen AI yang dibuat untuk bisnis Anda

Jelajahi potensi agen AI yang mengubah permainan yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam operasi bisnis Anda.

Panduan pembeli Agen AI 2025

Selami panduan komprehensif ini menguraikan contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Bayangkan kembali produktivitas bisnis dengan agen AI dan asisten AI

Pelajari cara agen AI dan asisten AI dapat bekerja sama untuk mencapai tingkat produktivitas baru.
Laporan Omdia tentang kecerdasan yang diberdayakan: Dampak agen AI

Temukan cara Anda dapat membuka potensi penuh gen AI dengan agen AI.

Mengantarkan perusahaan agentik: Memanfaatkan AI di seluruh kawasan teknologi Anda

Tetap dapatkan informasi terkini tentang agen AI baru yang sedang berkembang, titik balik mendasar dalam revolusi AI.
Coba watsonx Orchestrate

Jelajahi cara asisten AI generatif dapat meringankan beban kerja Anda dan meningkatkan produktivitas.
Cara agen AI menemukan kembali produktivitas

Pelajari cara-cara menggunakan AI agar lebih kreatif, efisien, dan mulai beradaptasi dengan masa depan yang melibatkan kerja sama dengan agen AI.
Masa depan agen, konsumsi energi AI, penggunaan komputer Anthropic, dan penandaan teks yang dihasilkan AI oleh Google

Tetap menjadi yang terdepan dengan para pakar AI kami di episode Mixture of Experts ini saat mereka membahas secara mendalam masa depan AI dan agen AI dan banyak lagi.

Bagaimana Comparus menggunakan "asisten perbankan"

Comparus menggunakan solusi dari IBM® watsonx.ai™ dan secara mengesankan menunjukkan potensi perbankan percakapan sebagai model interaksi baru.
