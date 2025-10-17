Dalam panduan komprehensif ini, Anda akan menemukan koleksi konten terkait agen AI seperti penjelasan edukatif, tutorial, episode podcast, dan banyak lagi.

Agen kecerdasan buatan (AI) merujuk pada sistem atau program yang mampu melakukan tugas secara mandiri atas nama pengguna atau sistem lain dengan merancang alur kerjanya dan memanfaatkan alat yang tersedia. Agen AI dapat mencakup berbagai fungsi di luar pemrosesan bahasa alami, termasuk pengambilan keputusan, pemecahan masalah, berinteraksi dengan lingkungan eksternal, dan menjalankan tindakan.