Apa itu AutoGPT?

AutoGPT adalah platform kecerdasan buatan (AI) sumber terbuka yang memungkinkan pengguna untuk mengotomatiskan proyek dengan beberapa langkah dan alur kerja yang kompleks dengan agen AI berdasarkan model bahasa besar (LLM) GPT-4 dari OpenAI. AutoGPT menerapkan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk memahami tujuan pengguna tingkat tinggi, memisahkan tugas yang lebih besar menjadi subtugas, lalu mengotomatiskan berbagai tugas yang lebih kecil ke dalam alur kerja dengan GPT-4o mini, GPT-4, dan GPT-3.5.

AutoGPT diluncurkan pada 30 Maret 2023 oleh penciptanya, Toran Bruce Richards, pendiri perusahaan pengembangan game dan perangkat lunak Significant Gravitas. Aplikasi ini terhubung ke model AI generative pretrained transformer (GPT) dari OpenAI dan mengotomatiskan proyek yang seharusnya memerlukan banyak prompt dari manusia saat menggunakan chatbot seperti ChatGPT.

Apa itu agen AI?

Agen AI adalah jenis teknologi AI otonom yang dapat menjalankan tugas yang ditentukan sendiri tanpa campur tangan manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setelah pengguna menetapkan prompt, agen AI memutuskan urutan langkah optimal untuk memenuhi tugas yang ditetapkan. Agen menggunakan hasil dari setiap langkah untuk menginformasikan tahap selanjutnya dari proses dan membentuk keseluruhan alur kerja tugas.

AutoGPT adalah contoh kerangka kerja multiagen: platform AI yang menciptakan dan mengoordinasikan beragam tim agen AI otonom yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Platform multiagen terkemuka lainnya termasuk crewAI, LangGraph, dan AutoGen.

Agen virtual adalah agen AI yang berinteraksi dengan pengguna manusia melalui antarmuka percakapan. Meskipun beberapa kerangka kerja multiagen menawarkan fungsionalitas agen virtual, tidak semua kerangka kerja menawarkannya.

Membangun, menerapkan, dan memantau agen AI

Bagaimana cara kerja AutoGPT?

AutoGPT bekerja dengan memproses prompt pengguna tingkat tinggi dan membuat agen AI untuk memenuhinya. Semua agen ini membagi berbagai tugas kompleks menjadi serangkaian subtugas, menghasilkan sendiri prompt untuk melaksanakannya, dan menerapkan data secara real-time untuk meningkatkan kualitas secara berulang.

Selain GPT-4o mini, GPT-4, dan GPT-3.5, AutoGPT juga dapat menggunakan plug-in untuk mengakses internet dan aplikasi lain untuk memasukkan berita real-time dan data lainnya ke dalam alur kerjanya. AutoGPT dapat menyimpan data pengguna sebagai file dan memiliki memori jangka pendek dan jangka panjang (dengan penggunaan basis data vektor), sehingga dapat kembali ke proyek sebelumnya pada lain waktu.

Alur kerja AutoGPT yang khas terlihat mirip seperti ini:

  1. Input pengguna

  2. Pembuatan tugas

  3. Pemrioritasan tugas

  4. Eksekusi tugas

  5. Evaluasi kemajuan dan penyempurnaan alur kerja

  6. Penyelesaian proyek

Langkah 1: Input pengguna

Pengguna memberikan AutoGpt tujuan yang harus dicapai dengan jelas serta konteks dan batasan yang diperlukan. Misalnya, AutoGPT yang digunakan sebagai alat AI untuk pengembangan bisnis dapat mengidentifikasi prospek baru, membuat rencana media sosial, menguraikan musim episode podcast, atau menghilangkan kesalahan kode situs web.

Langkah 2: Pembuatan tugas

AutoGPT membangun agen pembuatan tugas yang menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memahami tujuan tingkat tinggi pengguna. Kemudian, agen AI ini akan membagi tujuan pengguna menjadi serangkaian tugas.

Langkah 3: Pemrioritasan tugas

Agen pemrioritasan tugas akan menilai daftar tugas yang dibuat oleh agen pembuatan tugas dan menentukan apakah semua tugas tersebut dapat diselesaikan secara berurutan dengan wajar. Agen pemrioritasan tugas membantu mencegah AutoGPT membuat tugas yang bergantung pada hasil tugas yang berada di tahap selanjutnya dalam alur kerja.

Langkah 4: Pelaksanaan tugas

Agen eksekusi tugas menggunakan GPT-4o mini, GPT-4, GPT-3.5, internet, dan aplikasi lainnya untuk memenuhi tujuan mereka. AutoGPT membuat prompt secara mandiri untuk agen eksekusi tugasnya sebagai bagian dari proses pembuatan alur kerja. Prompt ini dimasukkan ke GPT dan dikombinasikan dengan data real-time untuk menghasilkan hasil yang diperlukan.

Langkah 5: Evaluasi kemajuan dan penyempurnaan alur kerja

Semua agen yang terlibat dalam proyek ini berkomunikasi secara real-time, memasukkan data ke dalam agen pembuatan tugas untuk menyempurnakan tugas berikutnya atau menghasilkan daftar tugas yang sama sekali baru. Ini adalah cara AutoGPT mengulangi setiap langkah untuk meningkatkan alur kerja seraya beroperasi untuk mencapai tujuan awal pengguna.

Langkah 6: Penyelesaian proyek

Jika dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, AutoGPT akan menyajikan hasilnya kepada pengguna. AutoGPT masih merupakan alat AI percobaan, sehingga fungsinya belum terjamin. Sistem ini dapat mengalami kebingungan akibat tugas yang tidak penting, mengalami halusinasi, dan kemudian bertindak berdasarkan halusinasi tersebut pada tugas-tugas berikutnya, salah menafsirkan data, salah memahami pengguna, dan pada akhirnya berhenti beroperasi atau gagal menyelesaikan tugasnya.

Contoh penggunaan AutoGPT

AutoGPT dapat melakukan semua hal yang dapat dilakukan oleh ChatGPT, dengan tujuan untuk memberikan hasil lebih cepat melalui otomatisasi proses pemberian prompt. Menurut teori, ini adalah alat tangguh yang mampu memenuhi berbagai tugas kompleks dan bekerja melalui tantangan tingkat tinggi. Kemampuan otomatisasi cerdas, analisis data, perangkuman dokumen, otomatisasi tugas, dan pembuatan teks dari AutoGPT membuka peluang untuk berbagai contoh penggunaan potensial:

  • Riset dan analisis pasar
  • Pengembangan produk
  • Analisis keuangan
  • Optimalisasi pemasaran
  • Bantuan virtual
  • Optimalisasi rantai pasokan
  • Optimalisasi penjualan

Penelitian pasar dan analisis

AutoGPT dapat menjelajahi internet untuk menganalisis artikel berita terkini dan konten media sosial guna mengidentifikasi tren dan mengungkap potensi gangguan pasar. Kemudian aplikasi ini dapat meringkas temuannya dan menyajikan laporan kepada para pemimpin bisnis dan pemangku kepentingan utama. Pendiri perusahaan rintisan dapat menilai lingkungan bidangnya dan membuat rencana bisnis dunia nyata.

Pengembangan produk

Melalui analisis sentimen terhadap ulasan pelanggan dan konten media sosial, AutoGPT dapat memberikan tim produk gambaran real-time tentang perasaan pelanggan mereka. Manajer proyek dapat memprioritaskan pembaruan untuk mengatasi masalah pengguna yang paling mendesak, sementara pengembang dapat memanfaatkan kemampuan AutoGPT untuk menghilangkan kesalahan [ada kode dan membuat tutorial untuk produk mereka.

Analisis keuangan

AutoGPT dapat menganalisis tren pasar dan menghasilkan laporan investasi, sehingga para pemimpin bisnis dapat mengambil keputusan lebih cepat dalam menanggapi peristiwa pasar yang terjadi di dunia nyata. Analis juga dapat memanfaatkan kemampuan pemrosesan data dan akses internet AutoGPT untuk membuat penilaian risiko berdasarkan data historis dan perilaku pasar saat ini.

Optimasi pemasaran

Tim pemasaran digital dapat menggunakan AutoGPT untuk menganalisis kampanye pesaing dan menghasilkan insight untuk mengetahui kinerja mereka sendiri. Pada saat yang sama, kemampuan pembuatan teks AutoGPT memungkinkannya melakukan tugas pembuatan konten. Kemampuan terbaiknya adalah meninjau dan mengedit semua konten buatan AI sebelum diterbitkan untuk membantu memastikan akurasi, mempertahankan standar kualitas, dan menghindari pelanggaran kekayaan intelektual.

Bantuan virtual

AutoGPT dapat berperilaku sebagai asisten virtual untuk memberikan bantuan yang lebih baik daripada chatbot dukungan standar. Aplikasi ini juga dapat membantu pengguna individual dengan manajemen waktu, penjadwalan janji temu, dan perencanaan perjalanan.

Optimasi rantai pasokan

AutoGPT dapat menganalisis tren pasar untuk memperkirakan permintaan dan membantu bisnis mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Perusahaan juga dapat memasukkan data rantai pasokan ke dalam AutoGPT, seperti jumlah persediaan, waktu pemrosesan, dan waktu tunggu, untuk mengidentifikasi hambatan dan menemukan peluang perbaikan.

Optimasi penjualan

Perusahaan memiliki jumlah data yang hampir tak terbatas tentang pelanggan mereka. Tim penjualan dapat menggunakan AutoGPT untuk menganalisis pelanggan dan membuat strategi retensi yang efektif sekaligus mengidentifikasi prospek yang kemungkinan besar akan melakukan konversi.

Apakah AutoGPT lebih baik daripada ChatGPT?

Keuntungan utama AutoGPT dibandingkan chatbot AI dari ChatGPT adalah bahwa AutoGPT dapat menghasilkan sendiri prompt dan menjalankannya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Sebagai contoh dari AI percakapan, ChatGPT dirancang untuk melakukan percakapan berkelanjutan dengan penggunanya dan tidak dapat menghasilkan prompt sendiri untuk menanggapi outputnya.

AutoGPT menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan ChatGPT:

  • Otomatisasi prompt

  • Akses data real-time

  • Manajemen memori

Otomatisasi yang cepat

Setiap kali pengguna memerintahkan ChatGPT, layanan akan mengembalikan respons dan menunggu pengguna untuk memulai langkah selanjutnya dari interaksi ini dengan memberikan prompt lain. AutoGPT mengotomatiskan pertukaran ini, membuat sendiri prompt selanjutnya dalam upayanya mencapai tujuan tingkat tinggi awal dari pengguna.

Akses data real-time

AutoGPT memiliki akses ke informasi real-time, sementara pengetahuan dunia nyata ChatGPT terbatas pada batas pengetahuan GPT terbaru. AutoGPT dapat terhubung ke internet dengan plugin untuk mencari data dunia nyata dan memasukkan informasi tersebut ke dalam responsnya serta prompt selanjutnya.

Manajemen memori

Memori ChatGPT terbatas pada jendela konteks GPT: jumlah token yang dapat diproses oleh model ini sebelum kehilangan konteks. Jendela konteks menempatkan batas ukuran dan kompleksitas prompt yang tidak dapat dilampaui. Pengguna dapat menghubungkan AutoGPT dengan basis data vektor untuk memberikan kemampuan manajemen memori jangka panjang, sehingga AutoGPT dapat belajar seiring waktu, mengingat preferensi pengguna, mengingat proses sebelumnya, dan merujuk pada konten yang relevan.

Apakah AutoGPT gratis?

AutoGPT tidak gratis. Meskipun AutoGPT sendiri tersedia secara gratis di GitHub, pengguna harus mengaksesnya dengan kunci API OpenAI yang tersedia melalui akun OpenAI berbayar. Pada saat publikasi, harga OpenAI ditentukan berdasarkan model dan juga bergantung pada jendela konteks yang dipilih.

Prompt yang dikirim ke GPT melalui AutoGPT termasuk dalam total token pengguna untuk input dan output. Penggunaan AutoGPT secara berkelanjutan untuk proyek berskala besar atau di lingkungan produksi dalam skala besar dapat dengan cepat menyebabkan biaya yang signifikan.

Instalasi dan konfigurasi juga rumit: pengguna harus mengunduh Git dan Python sebelum mengunduh dan menghosting sendiri AutoGPT di lingkungan pengembang seperti Docker. Kreator lain telah turun tangan untuk merampingkan penggunaan AutoGPT. Aplikasi terbaru seperti AgentGPT dan GodMode memberikan akses ke AutoGPT melalui antarmuka browser yang disederhanakan.

Apakah AutoGPT merupakan contoh dari kecerdasan umum buatan (AGI)?

AutoGPT bukanlah contoh kecerdasan umum buatan (AGI). Ini adalah agen AI yang menggunakan AI generatif untuk memecahkan tantangan dan menyelesaikan berbagai tugas kompleks. Sama seperti alat AI generatif lainnya dan model machine learning, AutoGPT menggunakan algoritma statistik untuk memprediksi hasil yang paling mungkin pada input data—aplikasi ini tidak benar-benar berpikir dan menggunakan nalar seperti manusia. AGI adalah konsep yang masih teoretis di mana AI sepenuhnya mampu menggunakan nalar seperti manusia.

Meskipun kemampuan AutoGPT untuk secara otomatis memikirkan rencana tindakan dan melaksanakannya sangat mengesankan, platform ini masih jauh dari setara dengan kecerdasan manusia. Meskipun neural networks terinspirasi oleh struktur otak manusia, umat manusia masih jauh dari memahami, dan bahkan lebih jauh lagi dari meniru, cara kerja otak kita.

