Apa itu AutoGPT?

Agen AI adalah jenis teknologi AI otonom yang dapat menjalankan tugas yang ditentukan sendiri tanpa campur tangan manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setelah pengguna menetapkan prompt, agen AI memutuskan urutan langkah optimal untuk memenuhi tugas yang ditetapkan. Agen menggunakan hasil dari setiap langkah untuk menginformasikan tahap selanjutnya dari proses dan membentuk keseluruhan alur kerja tugas.

AutoGPT adalah contoh kerangka kerja multiagen: platform AI yang menciptakan dan mengoordinasikan beragam tim agen AI otonom yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Platform multiagen terkemuka lainnya termasuk crewAI , LangGraph, dan AutoGen.