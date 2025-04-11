Apa itu otomatisasi agen?

Inti dari otomatisasi agen adalah kemampuannya untuk menggabungkan beberapa teknologi untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya membutuhkan intervensi manusia. Tidak semua agen memiliki semua kemampuan ini dan otomatisasi lanjutan akan membutuhkan beberapa jenis agen AI. Di bawah ini adalah komponen agen AI:
Langkah pertama adalah Persepsi. AI agen memulai dengan mengumpulkan data dari lingkungannya melalui sensor, API, basis data, atau interaksi pengguna. Langkah ini memastikan sistem memiliki informasi terkini untuk analisis data dan tindak lanjut.
Berikutnya adalah Penalaran. Setelah data dikumpulkan, AI memprosesnya untuk mengekstrak insight yang berarti. Dengan menggunakan NLP, visi komputer, atau kemampuan AI lainnya, sistem ini menginterpretasikan pertanyaan pengguna, mendeteksi pola, dan memahami konteks yang lebih luas. Ini membantu AI menentukan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan situasi.
Dengan Penetapan tujuan, agen menetapkan tujuan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan atau input pengguna. AI lalu membangun strategi untuk mencapai semua tujuan tersebut, sering kali menggunakan pohon keputusan, pembelajaran penguatan, atau algoritma perencanaan lainnya.
Dalam Pengambilan keputusan, agen mengevaluasi berbagai tindakan yang mungkin dan memilih tindakan yang optimal berdasarkan berbagai faktor seperti efisiensi, akurasi, dan hasil yang diprediksi.
Setelah memilih tindakan, agen melakukan Eksekusi, baik melalui interaksi dengan sistem eksternal (API, data, robot) maupun memberikan respons kepada pengguna.
Selanjutnya, AI Mempelajari dengan mengevaluasi hasil dan mengumpulkan masukan untuk meningkatkan keputusan pada masa depan. Melalui pembelajaran penguatan atau pembelajaran yang diawasi sendiri, agen menyempurnakan strateginya dari waktu ke waktu, sehingga lebih efektif dalam menangani tugas serupa pada masa mendatang.