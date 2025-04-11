Apa itu otomatisasi agen?

Seni membuat mesin melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia memiliki sejarah panjang yang bermula sejak zaman kuno. Pencapaian penting lainnya termasuk Revolusi Industri, elektrifikasi, dan komputer, yang menandai kemajuan bidang ini selama satu abad terakhir.

Kemunculan kecerdasan buatan menandai lompatan quantum berikutnya dalam teknologi otomatisasi dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Sebelum AI, solusi otomatisasi biasanya memiliki biaya awal yang sangat tinggi, karena sistem berbasis aturan tidak memiliki kemampuan penalaran dinamis yang dimiliki manusia, dan sistem semacam itu memerlukan desain yang cermat. Sistem nonagen seperti otomatisasi proses robotik (RPA) tradisional bekerja dengan baik pada tugas-tugas terstruktur dan berulang karena mereka beroperasi secara linier dan statis akibat kurangnya kesadaran. Tanpa kemampuan untuk menggunakan nalar, sistem ini cenderung gagal ketika perubahan diterapkan pada skenario tertentu. Mereka tidak diperlengkapi untuk mempelajari atau beradaptasi dengan skenario baru.

Terlebih lagi, mereka tidak dapat menangani input yang kompleks dan tidak terstruktur karena pemahaman bahasa manusia dan kemampuan produksi yang jauh melebihi kemampuan sistem komputer tradisional. Sistem otomatis harus dikontrol dengan kontrol statis. Jika ingin mengubah sesuatu, pengguna perlu memindahkan slider secara manual atau mencentang kotak melalui antarmuka.

Ada juga yang disebut "paradoks otomatisasi" yang harus dihadapi, yang menyatakan bahwa semakin efisien sistem otomatis, semakin penting kontribusi operator manusia. Jika terjadi kesalahan dalam sistem otomatis, sistem tersebut mungkin akan memperburuk masalah hingga manusia memperbaikinya.

Otomatisasi model AI, didukung oleh algoritma machine learning canggih yang disebut model bahasa besar (LLM), adalah peningkatan besar, tetapi sistem AI nonagen masih bersifat reaktif. Mereka bekerja ketika diinstruksikan dan mengikuti prompt yang ditentukan secara sempit. Misalnya, model perkiraan dapat memprediksi lonjakan permintaan, tetapi tidak dapat memesan ulang stok, memberi tahu tim penjualan, atau menyesuaikan jadwal pengiriman tanpa perintah lebih lanjut. Memperkenalkan konteks baru mungkin memerlukan pelatihan ulang atau konfigurasi ulang yang mahal dan memakan waktu.